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Nicușor Dan reia consultările politice la Cotroceni, încercând să obțină o majoritate parlamentară pentru un nou Guvern. Ilie Bolojan și Dominic Fritz au fost deja chemați, iar Sorin Grindeanu urmează să participe.

Nicușor Dan, noi consultări pentru formarea Guvernului

Președintele Nicușor Dan intensifică eforturile pentru formarea unui nou Guvern, reluând consultările cu liderii politici în încercarea de a construi o majoritate parlamentară solidă.

Ilie Bolojan, liderul PNL, a fost primul invitat la Cotroceni marți, semnalând un pas important în acest proces.

PNL și USR au transmis ferm că nu vor susține un Guvern tehnocrat care include persoane asociate cu PSD. Liberalii au declarat că resping categoric orice încercare de a permite accesul PSD la resurse, inclusiv prin numiri politice în poziții inferioare. Această poziție, susținută de surse din conducerea PNL, marchează o linie de demarcație clară între cele două partide și social-democrați, notează Digi24.

În cadrul unei ședințe interne de marți seară, USR a reafirmat că nu susține ideea unui Guvern tehnocrat. Senatorul Cristian Ghinea a exprimat public această opinie pe Facebook: „Dacă PNL și USR votează formula asta, PSD va avea puterea, iar Bolojan și USR vor avea lăturile”.

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Grindeanu și Fritz, în vizorul președintelui

Dominic Fritz, liderul USR și primar al Timișoarei, a fost de asemenea invitat la discuții, în timp ce Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, nu fusese chemat încă. Surse politice dezvăluie că Grindeanu a avut mai multe întâlniri recente cu Nicușor Dan, ultima având loc săptămâna trecută. Aceste întâlniri subliniază complexitatea negocierilor între partide.

Deși PSD explorează ideea unui Guvern tehnocrat, surse din partid indică o diviziune internă. Liderii de la centru au susținut varianta unui Executiv condus de Eugen Tomac, însă organizațiile locale cer menținerea PSD în poziții de putere.

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„Nu am dat jos Guvernul pentru un tehnocrat”, au declarat surse pentru publicația menționată anterior.

Președintele este determinat să evite o criză politică, dorind să propună un premier care să obțină sprijinul Parlamentului. Una dintre opțiunile analizate rămâne un Guvern tehnocrat, însă rezistența partidelor complică această strategie.

Sursă foto: Hepta

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