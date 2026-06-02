Un bărbat i-a furat identitatea lui Nicușor Dan ca să obțină bilete gratis la concerte. Președintele a depus plângere împotriva lui

Un bărbat a încercat să îi fure identitatea lui Nicușor Dan, dându-se drept președintele țării ca să obțină bilete la festivaluri și concerte. Șeful statului a depus plângere împotriva lui.

Bărbatul a încercat să se dea în repetate președintele țării, așa că a ajuns în vizorul autorităților. El a reușit să escrocheze mai multe persoane folosindu-se de numele lui Nicușor Dan, pe vremea când acesta era primar interimat al Capitalei.

Acesta se dădea drept șeful de cabinat al actualului președinte pentru a obține bilete gratuit la festivalul și concerte. Șeful statului a fost cel care a depus plângere împotriva individului.

Bărbatul este acum plasat sub control judiciar, iar Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București a preluat dosarul lui, care a fost înaintat pe 2 iunie 2026.

Cum acționa bărbatul

Conform urmăririi penale, faptele s-au desfușar pe o perioadă de aproape trei ani, între decembrie 2022 și iulie 2025. În tot acest interval, bărbatul a purtat sute de discuții în care se dădea drept Nicușor Dan ca să obțină bilete la evenimente.

El se recomanda cel mai adesea drept „V.P.”, șeful de cabinat al Primarului General al Municipiului București.

Sub această calitate oficială, bărbatul a inițiat nu mai puțin de 189 de conversații cu organizatori de evenimente, de la care a încercat să obțină invitații gratuite, bilete sau diverse colaborări cu artiști.

Însă bărbatul nu s-a oprit aici. Între octombrie 2024 și martie 2025, acesta a pretins că este „C.I.”, fiul lui „M.I.” Apoi, în perioada aprilie – iunie 2025, el și-a schimbat tactica și s-a recomandat drept reprezentant oficial al unor instituții de control precum ANAF și ANPC.

Nicușor Dan a depus plângere împotriva bărbatului, iar autoritățile urmează să cercetez cazul și să ia măsurile care se impun.

