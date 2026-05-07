Mai mulți români au fost înșelați cu peste 100.000 de lei după ce au achitat cazări care nu existau. Un tânăr din Dâmbovița a pus la cale toată escrocheria

Un tânăr de doar 25 de ani din Dâmbovița ar fi înșelat peste 100 de români folosind anunțuri false de cazări. Prejudiciul ar ajunge la peste 103.000 de lei. Iată cum s-a întâmplat totul.

Peste 100 de persoane au plătit vacanțe fictive, iar prejudiciul se ridică la peste 100.000 de lei. În realitatea, unitățile de cazare promovate în mediul online nu existau, iar banii ajungeau în conturi deschise pe numele unor persoane vulnerabile.

Autoritățile au descins joi dimineață, 7 mai, la cinci adrese din comuna Dragomirești, într-un dosar deschis pentru înșelăciune, fals informatic și fals privind identitatea. Suspectul este un tânăr de 25 de ani care ar fi pus în practică o schemă prin care publica anunțuri fictive cu spații de cazare.

El a obținut bani de la victime postând anunțuri cu cazări care nu existau în realitate.

Faptele au avut loc în perioada cuprinsă între august 2024 și ianuarie 2025, timp în care persoanele interesate de cazări trimiteau avansuri sau plăteau întreaga sumă pentru a își rezerva așa-zisa cazare.

După ce erau făcute plățile, multe victime aflau că au fost înșelate și că spațiile de cazare erau imaginare. Autoritățile au spus că prejudiciul este de aproximativ 103.000 de lei, bani care erau depuși în conturi deschise sub numele unor persoane cu o situație materială precară, pentru ca autoritățile să nu îi poată da de urmă adevăratului escroc.

S-a deschis anchetă

Autoritățile încearcă să afle acum dacă mai sunt implicate și alte persoane, dar și felul în care au fost folosite datele de identitate ale persoanelor implicate. Ancheta este în desfășurare, iar faptele din dosar s-au petrecut între august 2024 și ianuarie 2025.

