Un TikToker cu sute de mii de urmăritori a fost săltat de mascați. Ce infracțiuni grave a comis

Cristian Cârnu, un influencer din România cu aproape 400.000 de urmăritori pe TikTok, a fost arestat pe 7 mai 2026, acuzat de înșelăciune în valoare de peste 103.000 lei, informează Pro TV.

Un TikToker cu sute de mii de urmăritori a fost săltat de mascați

Un influencer faimos în România, Cristian Cârnu, a fost reținut astăzi, 7 mai 2026, de polițiștii din Târgoviște în cadrul unui dosar penal cu acuzații grave de înșelăciune. Cunoscut pentru videoclipurile sale pe TikTok, în care sprijinea financiar persoane nevoiașe, tânărul a fost acuzat că ar fi înșelat peste 100 de oameni prin anunțuri false de cazare. Potrivit Pro TV, prejudiciul depășește 100.000 de lei.

Cristian Cârnu, cu aproape 400.000 de urmăritori pe TikTok și 8 milioane de aprecieri, era perceput ca un exemplu de generozitate. „Ești un om minunat!”, „Cel mai sincer și sufletist om!”, „Singurul om fără hateri!” – acestea erau doar câteva dintre comentariile primite la postările sale, în care apărea oferind bani, alimente sau ajutor oamenilor cu dificultăți financiare. Însă, în spatele acestor gesturi, anchetatorii susțin că se ascundea o altă față a tânărului: aceea de escroc care ar fi indus în eroare zeci de persoane.

Cum a înșelat oamenii

Conform investigațiilor, între august 2024 și ianuarie 2025, Cristian ar fi publicat pe internet anunțuri fictive pentru închirierea unor spații de cazare. Cei care cădeau în plasa lui erau convinși să plătească sume considerabile, bani care ajungeau în conturi deschise pe numele unor persoane defavorizate. În total, prejudiciul s-ar ridica la peste 103.000 de lei, conform sursei citate.

Astăzi, autoritățile au desfășurat cinci percheziții domiciliare în comuna Dragomirești, inclusiv la locuința lui Cristian Cârnu. Dosarul vizează infracțiuni precum înșelăciune, fals informatic și fals privind identitatea. Deși imaginea sa publică era una impecabilă, anchetatorii acuză că acțiunile sale au avut un impact major asupra victimelor, majoritatea dintre ele persoane vulnerabile, care și-au pierdut economiile în urma încrederii acordate influencerului.

