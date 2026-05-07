Mihaela și Gabriela Modorcea, gemenele care au format trupa Indiggo, au fost arestate în SUA. Ce acuzații li se aduc

Mihaela și Gabriela Modorcea, cunoscute ca gemenele de la Indiggo, au fost arestate în SUA, unde s-au mutat în urmă cu mai mulți ani. Nu este pentru prima dată când acestea au probleme cu legea, anul trecut ajungând în spatele gratiilor după ce și-au agresat mama.

Mihaela și Gabriel Modorcea, gemenele de la Indiggo, au probleme cu legea în America, acolo unde au ales să se mute în urmă cu mai mulți ani, în speranța că își vor putea dezvolta cariera muzicală. Însă lucrurile nu au mers conform planului, iar acestea nu doar că nu au cunoscut faima, dar au ajuns și în spatele gratiilor.

Potrivit Cancan, Mihaela a fost arestată după ce a vândut ilegal bunuri personale pe una dintre cele mai cunoscute artere pietonale din Miami. Martorii au reclamat-o, iar Poliția a venit de urgență la fața locului.

Agentul a încercat să o identifice, dar femeia a prezentat un nume fals și a devenit recalcitrantă.

„Persoana acuzată a declarat că numele ei este „Mihaela Lazarus”, dar a refuzat să își spună data nașterii. Ulterior, aceasta a început să își strângă bunurile personale, ignorând ordinele legale de a se opri, deși nu era liberă să plece. Întrucât persoana continua să ignore ordinele mele legale, am procedat la încătușarea ei. În acel moment, aceasta a început să țipe și să ceară ajutor, smucindu-și și încordându-și brațele, refuzând să fie încătușată. Acest lucru a atras un grup mare de oameni în jurul meu și al persoanei, perturbând desfășurarea normală a activității afacerilor din apropiere”, a afirmat unul dintre agenți.

„După o scurtă luptă, în care persoana a continuat să refuze să fie încătușată, ofițerul E. Santana-Lopez a ajuns la fața locului, iar împreună cei doi ofițeri au reușit să o încătușeze fără alte incidente. Verificările în baze de date au arătat că numele real al persoanei este Mihaela Modorcea. Aceasta a fost pusă sub acuzare în consecință. Persoana a fost apoi transportată la secția de poliție Miami Beach pentru procesare. De acolo, a fost dusă la centrul de detenție TGK. A fost utilizată camera corporală (bodycam)”, a mai spus ofițerul de poliție.

Gabriela Modorcea a agresat un polițist

Nici Gabriela Modorcea nu duce o viață mai liniștită. Recent, aceasta a fost arestată după ce a agresat un polițist, potrivit publicației menționate anterior.

Aflată la sediul unei firme de cauțiuni, un agent ar fi încercat să o rețină pe româncă în interiorul clădirii, în baza unui alt mandat de arestare activ.

Înacel moment, Gabriela Modorcea s-ar fi opus reținerii și l-ar fi zgâriat pe brațe și gât pe agent, acesta având nevoie de îngrijiri medicale.

Geamăna de la Indiggo a fost reținută și transportată la centrul de detenție TGK unde a fost formulată acuzația.

În cazul Gabrielei Modorcea autoritățile au dispus ca această să fie menținută în custodie până va fi prezentată în fața instanței.

Gemenele de la Indiggo, acuzate că și-au agresat mama

Anul trecut, Gabriela și Mihaela Modorcea s-au confruntat cu acuzații chiar din partea mamei lor, Violeta Modorcea. Atunci, pe numele lor au fost deschise dosare penale pentru tâlhărie și lovire, vătămare corporală și împiedicarea arestării.

În cele din urmă, femeia a decis să își retragă acuzațiile, fiicele sale fiind eliberate. Totuși, relația lor s-a răcit, iar gemenele de la Indiggo au fost nevoite să își găsească o nouă locuință.

Potrivit actului depus la dosarul penal, acestea locuiesc acum într-un apartament modest dintr-o clădire multifamilială.

