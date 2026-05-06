Damian Anghel, despre căsnicia cu Theo Rose, viaţa de tată şi ce nu se vede în online: „Suntem într-un alt fel în intimitate” / EXCLUSIV

Viața din spatele camerelor nu seamănă deloc cu ceea ce publicul vede pe social media, iar Anghel Damian ne-a recunoscut, fără ocolișuri, că realitatea este mult mai complexă decât imaginea publică. Invitat la Fresh by Unica, acesta a vorbit deschis despre căsnicia cu Theo Rose, despre provocările rolului de tată și despre echilibrul fragil dintre carieră și familie.

Cum l-a schimbat cu adevărat rolul de tată

Pentru Anghel Damian, venirea pe lume a copilului a însemnat o schimbare radicală de perspectivă. Actorul mărturisește că, dintr-o dată, centrul universului său s-a mutat complet.

„Dintr-o dată există o ființă față de care grija, iubirea, atenția, toate sunt mai mari decât au fost vizavi de tine”, a explicat el, subliniind că experiența paternității îl transformă profund, chiar și pe cei obișnuiți să fie foarte atenți la propriile nevoi.

Această schimbare vine la pachet cu o reconfigurare emoțională totală. Dacă înainte încerca să-și creeze un confort mental perfect, acum totul se transferă către copil. Este, spune el, pentru prima dată când simți cu adevărat că altcineva este mai important decât tine.

Ce nu se vede în online despre mariajul cu Theo Rose

Unul dintre cele mai interesante aspecte atinse în interviu este diferența dintre percepția publică și realitatea din culise. Anghel Damian a subliniat că oamenii tind să îi încadreze în tipare, însă adevărul este mult mai nuanțat.

„Dar să ne înțelegem… Există o percepție publică asupra noastră. Evident că oamenii își imaginează că Theo e într-un fel și că eu sunt într-un fel. Și aici mai e un lucru pe care trebuie să-l înțeleagă: oamenii sunt în multe feluri. Ei sunt într-un fel din perspectiva publică, dar sunt într-un alt fel și în intimitate. Şi noi la fel. Adică eu cu Theo semănăm din multe aspecte. Adică eu, de exemplu, sunt un om serios. Eu, de fapt, în intimitate, pentru că așa funcționez eu, am gradul meu de ludism.”, spune el.

În intimitate, lucrurile se schimbă radical. Cei doi nu sunt neapărat ceea ce par în fața publicului, iar relația lor funcționează pe o dinamică mult mai complexă. Chiar dacă el se descrie ca fiind un om serios, recunoaște că în viața personală există multe nuanțe pe care publicul nu le vede.

Cum își împart timpul Theo Rose şi Anghel Damian în calitate de părinţi

Cu cariere solicitante și programe imprevizibile, Anghel Damian și Theo Rose au fost nevoiți să găsească o formulă clară pentru a nu pierde timp prețios alături de copil.

Regula lor este simplă: unul dintre ei trebuie să fie acasă după ora 17:00. În rest, totul funcționează pe bază de organizare strictă.

„Avem un calendar. E o chestie de un pragmatism feroce”, ne-a mai spus el, explicând că fiecare proiect, filmare sau eveniment este planificat în detaliu.

De ce nu vor să îi arate faţa lui Sasha

Un alt subiect sensibil este alegerea de a nu expune copilul în online. Deși sunt persoane publice, Anghel Damian și Theo Rose au decis să păstreze această limită.

„Credem foarte tare că asta ar trebui să fie alegerea lui”, a explicat el.

Pentru ei, faptul că sunt cunoscuți nu trebuie să influențeze viitorul copilului. În momentul în care îl expui, acesta devine automat o persoană publică, fără să aibă un cuvânt de spus. Decizia a fost luată de comun acord încă de la început și reflectă dorința de a-i oferi libertatea de a-și alege propriul drum.

Discuția a ajuns inevitabil și la vârsta potrivită pentru accesul la social media. Deși nu există o regulă clară, Anghel Damian are o opinie personală.

„Eu cred că ar trebui să fie 14 ani. Niciun caz mai jos de 12”, ne-a mai spus acesta.

În cadrul ediției Fresh by Unica, veţi putea descoperi mai multe decât ceea ce se vede la suprafață despre Anghel Damian. De la copilărie și parcursul său, până la cariera profesională și provocările din industrie, dar și latura personală, mai puțin expusă.

Sursa foto: Ringier.ro şi Instagram

