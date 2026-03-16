Theo Rose, întrebări capcană pentru soțul ei. De ce infracțiune o crede Anghel Damian în stare

Theo Rose și-a surprins soțul cu o serie de întrebări jucăușe, inclusiv aceea privind o eventuală infracțiune pentru care ar fi arestată. Anghel Damian a răspuns rapid, fără să ezite, lucru care a surprins-o pe artistă. Iată cum a decurs dialogul dintre cei doi soți.
Vedeta i-a pus și alte întrebări, însă niciun n-a reușit să îl pună în dificultate pe Anghel. Ea l-a întrebat inclusiv unde ar căuta-o dacă ar dispărea pentru 24 de ore. Soțul ei i-a răspuns rapid: „Izvoarele”, locul unde a copilărit și unde stau părinții ei. De asemenea, este și locul în care fiul lor, Sasha, își petrece o mare parte din timp.
Theo Rose nu mai vrea copii
Cântăreața și soțul ei au un fiu pe nume Sasha și spun că nu își mai doresc încă un copil. Cei doi reușesc să echilibreze viața de familia cu cea profesională, însă există un echilibru la care s-a ajuns după multe eforturi.
Cu toate că adoră să fie mamă, Theo Rose nu își mai dorește să aibă un copil.
„Nu-mi doresc în 2026 un copilaș. Abia am înțeles ce e asta! Acum mai stau un pic să mă bucur de el. Nu mai sunt obosită, doarme copilul noaptea, mi-am adaptat programul la el”, a declarat artista.
Odată cu venirea pe lume a lui Sasha, programul părinților s-a dat peste cap și pentru Theo, maternitatea a venit cu multe surprize. Acum, cei trei și-au găsit echilibrul și funcționează foarte bine, așa că artista nu se mai gândește la un al patrulea membru al familiei.