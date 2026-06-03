Theo Rose, adevărul despre provocările maternității: „Am clacat”. Artista are un băiat cu soțul ei, Anghel Damian

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Theo Rose a vorbit deschis despre lupta sa cu provocările maternității și carierei. Artista a recunoscut că primii doi ani după nașterea fiului său au fost extrem de dificili.

Theo Rose, adevărul despre provocările maternității

Theo Rose și-a deschis sufletul într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram, vorbind cu sinceritate despre provocările prin care a trecut după ce a devenit mamă. Artista, cunoscută pentru atitudinea ei pozitivă și talentul incontestabil, a recunoscut că începutul acestui nou capitol din viața ei nu a fost deloc ușor.

„Primii doi ani au fost de sacrificiu. A trebuit să tai ori dintr-o parte, ori din alta. Dar oricum a fost jihad. O dată hormonal că aveam mintea praștie, dar și ca program. N-am știut deloc să mă organizez, am clacat de foarte multe ori, lucru pe care nu l-am arătat nici aici și nici în jurul meu așa prea mult. Nu s-au dus pe o rază mai mult decât primul strat de prieteni, cum ar veni”, a declarat Theo Rose, citată de Libertatea.

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„Acum sunt mult mai atentă, prețuiesc mai mult timpul meu”

Ea a povestit că, după nașterea fiului său, s-a confruntat cu o perioadă dificilă, marcată de dezechilibre emoționale și profesionale. Împărțirea între carieră și viața de familie a fost o adevărată provocare, dar, cu timpul, artista a găsit un mod de a prioritiza lucrurile care contează cu adevărat. „Acum sunt mult mai atentă, selectez altfel lucrurile, prețuiesc mai mult timpul meu, îmi mai las liber în anumite perioade ca să petrec timp special cu copilul, să facem niște activități, ne legăm de anumite perioade sau evenimente importante”, a adăugat ea.

Aceste experiențe au ajutat-o să-și redefinească prioritățile și să regăsească echilibrul. „Cred că a dispărut și perioada aia cu vălul de pe ochi și acum sunt mai relaxată și mai atentă și prioritizez mult mai bine lucrurile“, a concluzionat Theo Rose.

Foto: Instagram

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