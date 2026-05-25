Theo Rose și Anghel Damian, eleganți la Cannes 2026. Ce au făcut acolo: „Am înfruntat una dintre fricile mele mari”

Theo Rose și Anghel Damian au bifat o apariție elegantă la Cannes 2026, unde au vizionat unul dintre filmele din competiție și unde artista a fost invitată să ridice un premiu în cadrul unei gale.

Theo Rose și Anghel Damian au fugit două zile la Cannes 2026 pentru a viziona unul dintre filmele din competiție, „Coward”, dar și pentru ca artista să ridice un premiu în cadrul WIBA Awards. Cei doi s-au asortat în ținute elegante all-black și au pozat zâmbitori în fața hotelului Martinez, unde a avut loc gala WIBA.

Anghel Damian a fost impresionat de protagoniștii din „Coward”, dar și de soția lui, care și-a învins frica de a vorbi în public în limba engleză.

„Am fugit două zile până la Cannes. Am prins doar un film din competiție, „Coward”, al belgianului Dhont, un film cu doi actori absolut remarcabili, care, de altfel, au bifat și premiul de interpretare, ex aequo. Am fost alături de soția mea la o gală, în timp ce își depășea frică de a vorbi public în engleză și o făcea cu talentul unui vorbitor antrenat în stand-up comedy. Și ne-am plimbat printr-un oraș care, timp de 10 zile pe an, respiră cinema”, a scris Anghel Damian în mediul online.

Theo Rose: „Am înfruntat una dintre fricile mele mari”

La rândul ei, Theo Rose a vorbit despre experiența de la Cannes 2026 pe rețelele sociale. Artista și-a încurajat comunitatea, prin exemplul propriu, să riște și să nu mai refuze oportunități de teama că nu sunt suficient de buni sau că vor fi criticați.

„Zilele trecute am ridicat un premiu la gala @wibaawards. Thank you, dar nu despre premiu vreau să vă zic, ci despre faptul că mi-am înfruntat una dintre fricile mele mari: am vorbit în engleză, în public, pe o scenă. M-a ajutat, sigur, faptul că aveam în față mea oameni pe care nu-i cunoșteam, dar, totuși… am reușit nu doar să vorbesc, ci chiar și să fiu simpatică (din ce mi-au spus ai mei, din sală). Le-am povestit, le-am și cântat acapella, m-au aplaudat și am venit acasă mai încrezătoare.

Frică asta ne ține pe loc mai mult decât ne place să recunoaștem. Ne face să dăm înapoi, să tăcem când am avea ceva de spus, să refuzăm lucruri care poate ne-ar fi schimbat puțin viață. Și nu stau să vă înșir acum toate momentele în care am zis „nu” doar de frică ochilor din jur. Dar uite că, din când în când, mai câștigi câte o bătălie d’asta mică cu tine. Și alea mici ajung să conteze cel mai mult. Hai, noroc!”, a transmis Theo Rose.

Foto: Instagram

