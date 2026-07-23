Sasha, pe platourile „Vocea României” cu Theo Rose. Micuțul și Anghel Damian au însoțit-o la filmări

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Theo Rose a împărtășit imagini emoționante alături de fiul său, Sasha, din culisele „Vocea României”. Artista și Anghel Damian i-au prezentat micuțului lor platourile de filmare, iar imaginile cu acesta au cucerit inimile fanilor.

Sasha, pe platourile „Vocea României” cu Theo Rose

Theo Rose a împărtășit pe rețelele de socializare imagini emoționante din culisele emisiunii „Vocea României”, unde a fost însoțită de fiul ei, Sasha. Micuțul, în vârstă de trei ani, a explorat platoul de filmare alături de părinții săi, oferind fanilor momente de tandrețe care au topit inimile tuturor.

„Cele mai prețioase amintiri! O zi de muncă, dar și de grădiniță! Am experimentat și eu asta, din când în când, cu mulți ani în urmă”, a scris Theo Rose pe Instagram, alături de fotografiile care surprind atmosfera relaxată din spatele camerelor.

Artista, care face parte din juriul emisiunii „Vocea României”, a dezvăluit că a decis să-și ia fiul pe platoul de filmare pentru a-i arăta unde își desfășoară activitatea și pentru a petrece mai mult timp împreună.

Sasha a fost curios și plin de energie, explorând decorurile și distrându-se alături de părinții săi. Prezent la filmări a fost și tatăl copilului, regizorul Anghel Damian.

Cei trei au profitat de pauze pentru a se juca de-a v-ați ascunselea, iar momentele au fost imortalizate și distribuite online, primind numeroase aprecieri.

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Cum îmbină artista cariera cu viața de familie

Theo Rose și Anghel Damian formează unul dintre cele mai admirate cupluri din showbizul românesc, iar povestea lor de dragoste a devenit și mai frumoasă odată cu venirea pe lume a lui Sasha. Cei doi părinți reușesc să îmbine cu succes carierele lor solicitante cu timpul petrecut în familie, iar acest lucru nu trece neobservat de fani.

„Îmi doresc să fim mereu alături de Sasha, să-i oferim iubirea și atenția pe care le merită”, a declarat artista.

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De altfel, Theo Rose împărtășește frecvent momente din viața ei de familie, dezvăluind cum crește alături de un băiețel curios și plin de viață.

Postările recente ale artistei au adunat mii de aprecieri și comentarii din partea celor care o urmăresc. Mulți au lăudat naturalețea și autenticitatea relației dintre Theo Rose, Anghel Damian și micuțul Sasha.

„Sunteți o familie minunată!” sau „Ce imagini frumoase, se vede cât de mult vă iubiți!” sunt doar câteva dintre reacțiile fanilor.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus imagini cu Sasha pe platourile „Vocea României”

Sursă foto: Instagram

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