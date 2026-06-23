Fiul lui Liam Payne, singurul moștenitor al artistului. Câți bani urmează să primească Bear la doar 9 ani

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Fiul lui Liam Payne, Bear, în vârstă de 9 ani, este singurul moștenitor al regretatului artist care s-a stins din viață în anul 2024. Moștenirea va fi gestionată printr-un trust până la împlinirea vârstei de 18 ani, dar micuțul va avea încă de pe acum acces la o parte din bani.

Fiul lui Liam Payne, singurul moștenitor al artistului

Bear, copilul pe care Liam Payne îl avea împreună cu Cheryl Cole, este singurul beneficiar al averii cântărețului, estimată la suma de 28 milioane dolari, conform documentelor judiciare obținute de TMZ.

Deși o mică parte din fonduri va fi disponibilă pentru utilizare imediată, majoritatea banilor vor fi gestionată printr-un fond administrat. Cheryl Cole și Richard Bray, avocat specializat în industria muzicală, au fost desemnați să protejeze patrimoniul artistului, având un rol limitat la gestionarea bunurilor.

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Artistul s-a stins la vârsta de 31 de ani

Liam Payne, fost membru al trupei One Direction, și-a pierdut viața în octombrie 2024, la doar 31 de ani. Incidentul s-a produs la hotelul Casa Sur Palermo din Buenos Aires, Argentina, unde artistul a căzut de la balconul camerei sale aflate la etajul al treilea.

Potrivit raportului medico-legal, Liam a suferit multiple traumatisme, inclusiv o fractură craniană, cauzatoare de hemoragii severe. Analizele toxicologice au relevat un nivel de alcool în sânge de patru ori peste limita legală, alături de urme de cocaină, crack și benzodiazepine.

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Ancheta privind circumstanțele morții lui Liam Payne rămâne în desfășurare. În februarie 2025, trei dintre cele cinci persoane cercetate inițial pentru omor prin imprudență au fost absolvite de acuzații. Printre aceștia se numără Rogelio „Roger” Nores, prietenul cântărețului, și doi angajați ai hotelului din Buenos Aires. Totuși, Ezequiel Pereyra și Braian Paiz, acuzați că i-ar fi furnizat cocaină artistului, așteaptă în continuare procesul.

Sursă foto: Profimedia, Getty, Instagram

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