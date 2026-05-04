Vica Blochina, rugăciunea care i-a adus copilul acasă. Vedeta a trecut prin momente de cumpănă cu fiul ei: „Vrei, nu vrei, sunt semne mult mai importante decât orice altceva”

Vica Blochina a povestit cum rugăciunea la o icoană de la biserica Sfântul Spiridon i-a adus fiul acasă după trei zile. Vedeta a mărturisit că Edan refuza să îi mai vorbească, iar relația lor era într-o stare de degradare.

Vica Blochina și rugăciunea care i-a adus înapoi copilul acasă

Vica Blochina a vorbit recent despre un episod profund emoționant din viața sa. În cadrul podcastului „Un Podcast de Seară”, vedeta a povestit cum rugăciunea a fost cheia care i-a readus copilul acasă după trei zile de tensiune și distanțare.

„Țin minte că m-am dus la o biserică, acum vreo doi ani”, a început Vica Blochina, rememorând una dintre cele mai delicate perioade din viața ei.

Fiul ei nu doar că refuza să îi vorbească, dar o trata cu răceală, ca și cum ar fi fost un străin.

Aflată într-un moment de disperare, Vica a intrat într-o biserică, cea a Sfântului Spiridon, unde o femeie simplă, care făcea curățenie, i-a dat un sfat prețios: să se roage la o icoană specială din lăcașul de cult.

„După ce m-am rugat la icoana aceea, în trei zile copilul a venit acasă. Vrei, nu vrei, sunt semne mult mai importante decât orice altceva”, a mărturisit ea.

În cadrul aceluiași interviu, Vica Blochina a vorbit despre sfaturile primite de la mama ei, un pilon important în viața vedetei: „Mama mi-a spus așa: «Un bărbat care te iubește te iubește și cu copilul. Bărbatul care nu mai iubește o femeie nu mai iubește nici copilul.» Mi-a rămas lucrul acesta în cap. Mama mea este un om foarte deștept”.

Vedeta a recunoscut că deciziile luate de-a lungul vieții au fost deseori criticate, dar acestea au fost necesare, chiar dacă au generat conflicte majore în familie.

Numerologia: ghid spiritual în viața Vicăi Blochina

Pe lângă experiențele personale, Vica Blochina este pasionată de numerologie, o știință pe care o consideră esențială în înțelegerea vieții.

Ea a explicat cum data de naștere poate influența profund destinul unei persoane.

„Oamenii născuți pe 8, 17 și 26 ale lunii sunt considerați oameni cu o viață grea. Copiii din casele de copii, statistic vorbind, sunt în mare parte născuți pe aceste date sau pe 1, 10, 19, 28. Așa este dat de univers. Noi lucrăm karma într-o viață, când alții o lucrează în 100 de vieți”, a afirmat ea.

Vica Blochina nu ezită să recunoască provocările care vin odată cu aceste „date karmice”, cum le numește, explicând că oamenii născuți în aceste zile sunt adesea duri și autosuficienți, mai ales în relația cu părinții.

Sursă foto: Instagram

