Julia Chelaru a dezvăluit că nu își dorește copii: „Întotdeauna am fost întreagă eu cu mine”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Julia Chelaru (48 ani) a dezvăluit că nu și-a dorit niciodată copii, și recunoaște că nu a simțit instinctul de mamă. Artista spune că această alegere nu îi afectează valoarea ca femeie și îi sfătuiește pe ceilalți să nu facă copii din motive greșite.

Julia Chelaru nu își dorește copii

Julia Chelaru, una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România, a avut curajul să abordeze un subiect încă tabu pentru multe femei: decizia de a nu avea copii. Într-un interviu sincer oferit în cadrul unui podcast, artista a explicat de ce nu și-a dorit niciodată să devină mamă și a transmis un mesaj puternic femeilor care se confruntă cu aceleași sentimente.

„Eu nu mi-am dorit niciodată, dar asta nu mă face mai puțin om, mai puțin femeie”, a mărturisit Julia Chelaru.

Artista consideră că alegerea de a nu avea copii nu îi afectează valoarea personală, subliniind că se simte completă și împlinită fără acest aspect în viața ei.

Deși nu a simțit niciodată instinctul de mamă, Julia este adorată de copiii altor persoane, care o percep ca pe un magnet.

„Copiii, știi cum vin la mine? Sunt atrași ca un magnet. Plus că nu aveam cum să nu fiu o mamă extraordinară pentru că sunt făcută pentru așa ceva. Nu am avut eu acest instinct extraordinar, pentru că eu întotdeauna am fost întreagă eu cu mine”, a declarat artista.

Citește și: Irinel Columbeanu, reacție după ce Irinuca a obținut un job ca fotomodel în SUA: „Să nu lase școala în urmă!”

Citește și: Situație inedită la „Chefi la cuțite”. O concurentă vrea să își părăsească echipa

Îndemnul artistei pentru femei

Julia Chelaru a mai afirmat că multe persoane fac copii din motive greșite, cum ar fi dorința de a repara golurile emoționale sau de a salva o relație. Ea le-a transmis femeilor că un copil nu ar trebui să fie niciodată o soluție pentru problemele personale sau de cuplu.

„Multe persoane au făcut copii din motive greșite. Că de aia nu sunt fericiți și dacă au copiii respectivi. Să țină un bărbat lângă ele, total greșit. Multe relații s-au distrus când au apărut copiii. Pentru că, vai de mine, nu mă simt împlinită și vreau să am pe cineva”, a adăugat cântăreața.

Citește și: Cum arată fiicele Adelinei și ale lui Cristi Chivu. Anastasia și Natalia au moștenit talentul și pasiunea tatălui lor

Citește și: Ella Vișan, mesaj cu direcție spre Răzvan Kovacs, după ce s-au despărțit. Unde a mers fosta concurentă Insula Iubirii

Julia Chelaru a fost căsătorită cu Bongdan Jianu, de care a divorțat în anul 2016. Cei doi au decis să pună capăt relației de 17 ani în secret, iar mai târziu și-au refăcut viețile.

„Eu am fost puțin mai norocoasă! Într-adevăr, orice divorț este dureros și mi se pare corect să fie așa! Asta este o chestie interioară, o ții pentru tine! Nimeni nu a știut! Eu am ținut secret acest divorț o perioadă de timp până când mi-am făcut o relație. Când am apărut, nu am apărut cu divorțul sau cu scandal! La mine și Bogdan nu a fost vorba de scandal! Noi ne-am despărțit de mână, la notar. Ne-am îmbrățișat, ne-am pupat și ne-am urat fericire! Niciodată nu am fost cu scandalurile! Nu am povestit niciodată nimic de divorț sau despre motive, repet, sunt chestii interne! Eu am ieșit din start în față cu noua relație”, a afirmat Julia în urmă cu ceva timp.

La rândul lui, Bogdan Jianu și-a refăcut viața alături de Cătălina Ponor, cu care are doi copii. Deși are o relație serioasă cu partenerul ei, Julia spune că în continuare nu își dorește să devină mamă.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Julia Chelaru

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News