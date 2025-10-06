Cum arată fiicele Adelinei și ale lui Cristi Chivu. Anastasia și Natalia au moștenit talentul și pasiunea tatălui lor

Adelina și Cristi Chivu s-au mutat în anul 2008 la Milano, unde acum fostul fotbalist este antrenor, iar cei doi au ales să își trăiască viețile departe de ochii curioșilor. Astfel că imaginile cu fiicele lor, Natalia, în vârstă de 16 ani, și Anastasia, de 14 ani, sunt rare. Acum, soția fostului fotbalist a decis să facă publice câteva fotografii cu fetele sale, care se pare că au moștenit pasiunea tatălui lor.

Fiicele lui Cristi Chivu, pe urmele tatălui lor

Anastasia și Natalia Chivu au moștenit pasiunea și talentul pentru sport de la părinții lor, însă se pare că sunt la fel de atrase de fotbal precum celebrul lor tată. Recent, Adelina Chivu a distribuit în mediul online câteva imagini din timpul unui meci de fotbal în care cele două surori au intrat pe teren. Totuși, adolescentele nu au jucat în aceeași echipă, ci au fost adversare.

Partida de fotbal s-a disputat pe terenul Școlii Americane din Milano, unde Natalia și Anastasia studiază. Fiicele lui Cristi Chivu au purtat echipamentele sportive și au demonstrat că au moștenit talentul tatălui lor.

În clipul publicat de Adelina Chivu apare și fostul căpitan al echipei naționale de fotbal, privindu-și cu mândrie fetele.

Adelina Chivu, despre cum își ține fetele departe de tentațiile din Milano

Natalia și Anastasia au crescut la Milano, oraș care până de curând era considerat a fi unul dintre cele mai sigure. Însă, situația s-a schimbat, iar Adelina Chivu a dezvăluit cum reușește să își ține fetele în siguranță, departe de anturajele periculoase și tentanțiile din orașul italian.

Soția lui Cristi Chivu a explicat că Natalia și Anastasia sunt cuminți și nu obișnuiesc să se aventureze prea mult prin oraș. De asemenea, aceasta spune că s-a documentat foarte bine, mai ales în privința substanțelor interzise.

„Eu nu am avut (…). E și un centru important de distribuție Milano, eu am urmărit niște documentare, m-am documentat, doar că ele sunt foarte cumințele momentan. Ele nu prea au dorință să se ducă cine știe unde, căci au totul la îndemână. Cred că și asta a ajutat, faptul că în complexul ăsta au colegi de școală, că se vizitează și nu umblă prin oraș încă. Drogurile, păi este mult mai rău decât la București, nesiguranța de pe străzi, din Milano. În ultimii ani este cel mai periculos oraș posibil. Era super liniște și pace, dar nu știu ce s-a întâmplat. Nu mai poți să porți un ceas. Chiar am fost la poliție, că mi-au clonat cardul la Londra. Este groaznic la Milano, dar asta se întâmplă cam în ultimii trei ani, mai ales după pandemie”, a povestit Adelina Chivu la podcastul „Fain & Simplu” realizat de Mihai Morar.

