Cum a trăit Adelina Chivu accidentarea gravă la cap a lui Cristi Chivu: „Avea o expresie a feței pe care eu n-am mai văzut-o niciodată la el”

Adelina Chivu a povestit două momente foarte dificile din viața ei și a soțului ei, Cristi Chivu, în podcastul „Fain & Simplu”. Unul dintre aceste momente a fost accidentarea gravă la cap a fostului jucător de fotbal, din ianuarie 2010. Celălalt a fost o infecție dezvoltată de fiica lor cea mare, Natalia, la doar câteva luni de viață.

Invitată în podcastul „Fain & Simplu”, găzduit de Mihai Morar, alături de care va prezenta noul sezon „X Factor”, Adelina Chivu a vorbit despre cariera ei în televiziune, căsnicia cu Cristi Chivu și despre cum își cresc fiicele. Fosta știristă a amintit și două momente foarte dificile din viața lor, o infecție pe care fiica lor, Natalia, a făcut-o la doar câteva luni, și accidentarea gravă a lui Cristi Chivu din 2010, la cap.

Cristi Chivu și Adelina, pe atunci Elisei, s-au căsătorit în anul 2008. Ulterior, cuplul s-a mutat la Milano, unde fostul fotbalist fusese transferat de la AS Roma la Inter Milano. La nuntă, prezentatoarea de la Antena 1 era însărcinată în două luni cu primul copil, o fiică, Natalia. Perechea mai are o fiică, Anastasia.

„Noi când ne-am mutat el s-a transferat de la Roma. El nu cunoștea pe absolut nimeni. Nu m-am dus undeva într-un mediu pregătit. Eram noi doi singuri. Pe noi ne-a apropiat”, a povestit Adelina Chivu, în podcastul „Fain & Simplu”.

Nu-și mai putea trezi fiica de câteva luni: „Am stat trei zile în spital cu ea.”

„Ne-a fost și foarte greu. El era la Paris cu echipa națională și Nati avea 4-5 luni. Eram singură acasă cu ea și nu reușeam s-o trezesc. Mi-am dat seama că avea febră foarte mare. Am plecat în pijamale cu ea în scoică. M-am dus la un spital de stat. Am stat trei zile în spital cu ea, făcuse o infecție. Ulterior am aflat că ea la febră așa reacționează. Prima dată a fost un șoc mare de tot. Trei zile am stat în aceeași pijama pe scaun și mâncam ce rămânea în borcănașele ei. N-am avut pe cine să sun să-mi aducă schimburi”, a mai povestit prezentatoarea TV, pentru sursa citată.

Cristi Chivu știa ce se întâmplă și, a mai spus Adelina, „era disperat”. „Încercam să-i spun cât mai puține lucruri. Nu reușeau să-i găsească vena, era cât un firicel, era foarte mică. Mi-a rămas (amintirea – n.red.) pentru că a fost greu, greu pentru mine”, a mai dezvăluit Adelina.

Cum a trăit accidentarea gravă la cap a lui Cristi Chivu

Prezentatoarea „X Factor” a vorbit și despre cum a trăit accidentarea gravă la cap a soțului ei, în anul 2010.

„Groaznic. Eram acasă cu Natalia, mai avea un pic și făcea un an. Aveam un leagăn și mă uitam la meci. I-am făcut un pic vânt și m-am dus în fugă în bucătărie să-mi iau ceva (de mâncare – n.red.). Când m-am întors, a durat 20-30 de secunde, el era întins pe jos, dar avea o expresie a feței pe care eu n-am mai văzut-o niciodată la el. Era panică, nu era durere. Era foarte senin la față. Era dubios. Tot arăta ceva la cap”, a povestit Adelina.

Tot atunci, prezentatoarea a văzut reacția medicului echipei, care a îngrijorat-o și mai tare. Cristi Chivu a trecut prin 17 operații, a mai dezvăluit Adelina, iar la 10 dintre ele i-a fost alături.

„Am văzut disperare. Direct ambulanța. Doctorul, când a pus mâna, nu mai era os, era doar pielea. Nu era rană, spartă pielea, dar nu mai era osul sub piele. La Verona este unul dintre cele mai mari centre de neurochirurgie din Italia”, a continuat.

„M-au dus direct la reanimare. 40 de tuburi ieșeau din cap.”

Cristi Chivu și-a sunat soția din ambulanță și a liniștit-o. I-a spus că are o umflătură enormă și că merge la spital pentru ca medicii să-i facă o tăietură și să-i scoată presiunea de acolo. Fiindcă el era foarte liniștit, și Adelina s-a liniștit. A terminat de mâncat, iar, ulterior, a fost sunată de unul dintre colegii soțului ei pentru a veni la spital.

„M-au dus direct la reanimare. Trecuseră două ore, cam atât faci de la Milano la Verona. Fusese deja operat. Avea un turban așa (foarte mare – n.red.) și 40 de tuburi ieșeau din cap. Vorbea la telefon cu toată lumea. Era într-o euforie că a trăit, că n-a murit, că a supraviețuit. A fost la jumătate de cm de mers. Osul i-a intrat în suprafața creierului, și la mai puțin de atât de vorbit. Nu-și simte trei degete. Dar asta este nimic. În rest și-a revenit foarte bine”, a mai povestit Adelina Chivu.

Cristi Chivu, convins de soție să nu renunțe la fotbal după accidentare

Foarte curând, antrenorul Mourinho l-a pus pe lista pentru Champions League. Iar, la șase luni distanță, Cristi Chivu a câștigat campionatul cu Inter Milano, împotriva echipei Bayern München.

„Eram însărcinată cu Anastasia (când a câștigat Champions League – n.red.). În perioada în care a stat acasă a trebuit să ia un tratament pentru epilepsie. A fost o perioadă absolut superbă pentru că aceste pastile au scos din el cea mai dezinhibată parte a lui. El este un tip foarte controlat, sobru, serios, foarte timid, nu-i plac glumele.

Foarte fericită (a fost după câștigarea Champions League de Inter – n.red). A fost absolut superb. Eu i-am zis la spital, în ianuarie. Când a avut un moment de luciditate a zis că se lasă. I-am zis: «Ce vorbești? Tu în mai ai Champions și o să-l câștigi!». A și spus unor prieteni, care pe urmă veneau și-mi cereau numere la Loto (râde)”, a mai spus Adelina, pentru sursa citată.

Foto: Instagram/@adechivu; Captură YouTube

