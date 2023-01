Cum se înțeleg Adelina și Cristi Chivu, după 15 ani de căsătorie. „Nici eu nu ne dădeam șanse”

Adelina Chivu împlinește 15 ani de mariaj cu soțul ei, fotbalistul Cristi Chivu. Vedeta a vorbit deschis despre familia ei și despre relația pe care o are cu sportivul.

În anul 2008, cei doi și-au unit destinele, iar după un an au devenit părinți pentru prima dată. Adelina a adus-o atunci pe lume pe Natalia, iar mai apoi în viața lor a apărut și Anastasia.

Adelina și Cristi Chivu, mariaj de 15 ani

Cristi și Adelina Chivu se pot mândri cu o familie frumoasă, iar de când au devenit părinți viața lor s-a schimbat radical. Natalia, în vârstă de 14 ani, și Anastasia, în vârstă de 12 ani, seamănă perfect cu părinții lor, iar cele două au moștenit trăsăturile frumoase, dar și eleganța mamei.

„Anastasia seamănă cu mine, fizic si un pic caracterial. Natalia e foarte amuzantă. Cred că eu sunt aia amuzantă între mine si soțul meu, deci seamănă și ea cu mine”, a povestit Adelina Chivu, marți, în emisiunea Vorbește Lumea, de la PRO TV.

În prezent, Adelina și Cristi Chivu locuiesc în Italia. Cele două fete învață în Italia și sunt înscrise la Școala Americană din Milano.

Cum a început relația celor doi

Printre altele, Adelina Chivu și-a adus aminte și de primele întâlniri pe care le-a avut cu Cristi Chivu. Vedeta povesteșe o întâmplare amuzantă când l-a scos pe fotbalist la o „cină romantică”, la o patiserie din București.

„Pe la primele întâlniri am fost la un lanț de patiserii și am luat niște plăcinte să mâncăm. Am stat în mașină câteva ore. O doamnă de acolo i-a spus: ‘vai, să nu te deochi ce semeni cu Chivu”, a povestit Adelina.

Anii au trecut, iar acum cei doi se pot lăuda cu o familie frumoasă și fericită. Adelina Chivu spune că nici ea nu dădea, la început, multe șanse relației cu Cristi.

„Au trecut foarte repede și foarte usor. Ne mai certăm, dar nimic grav. Nici eu nu ne dădeam șanse ( n.r relației). Ne-am lipit foarte repede, după care a venit sarcina cu Natalia”, și-a amintit soția lui Cristi Chivu.

Tot ea povestește că pe timpul verii, timp de o lună, stau separați in fiecare an, din cauza programului încărcat pe care îl are Cristi. Cu toate acestea, găsesc timp pentru a putea merge împreună într-o scurtă vacanță.

„În weekend nu suntem niciodată împreună. Noi avem în fiecare an o vacanță doar noi doi”, povestește Adelina Chivu.

Cine sunt Adelina și Cristian Chivu

Cristian Chivu a jucat fotbal, în țară, la Reșița și la Universitatea Craiova, iar în străinătate pentru Ajax, Roma și Inter. 2010 este un an de referință pentru sportiv. Atunci a câștigat cu Inter Milano titlul, cupa și Liga Campionilor.

Cel mai mare regret al său este că nu a participat cu România la un campionat mondial. Pentru naționala României a jucat 75 de meciuri și a înscris trei goluri.

Adelina Chivu (fostă Elisei) s-a născut în Piatra Neamț. Liceul l-a făcut în București, unde a absolvit Școala Centrală. Apoi a studiat jurnalismul.

A debutat în presă la Mediafax, în departamentul sport, lucrând apoi la revista Monden pentru o scurtă perioadă de timp. În televiziune a lucrat doar la Antena 1 și Antena 3, ca prezentatoare a știrilor sportive.

Sursă fotografii: Facebook / Captură Pro TV