Când începe Vocea României 2026. Sezonul 14 vine cu reguli noi

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Vocea României 2026 începe din 4 septembrie. Cu reguli noi și voci impresionante, sezonul 14 promite să fie o aventură plină de emoții și răsturnări de situație pentru concurenți, jurați și telespectatori deopotrivă.

Când începe Vocea României 2026. Ce surprize aduce sezonul 14

Din 4 septembrie, Vocea României revine la Pro TV cu sezonul 14, aducând noutăți care promit să transforme competiția într-un spectacol de neuitat. Cu reguli inedite și provocări neașteptate, show-ul va testa limitele antrenorilor și va oferi concurenților șanse nesperate de a se afirma.

Tudor Chirilă, Smiley, Irina Rimes, Theo Rose și Horia Brenciu, antrenorii sezonului 2026, vor avea o armă secretă în arsenalul lor: Butonul a doua șansă. Acesta le permite să reconsidere o decizie luată în timpul audițiilor pe nevăzute, oferind o nouă șansă unei voci pe care au lăsat-o să scape inițial. Este o ocazie unică de a răsturna complet soarta unui concurent.

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Pavel Bartoș va putea interveni în competiție

Nici Pavel Bartoș, gazda emisiunii, nu se lasă mai prejos. Pentru prima dată în istoria show-ului, el va putea interveni în joc. Odată pe parcursul audițiilor, Bartoș poate oferi unui participant, care nu a reușit să întoarcă niciun scaun, șansa de a urca din nou pe scenă și de a-și demonstra talentul. O inițiativă care adaugă un plus de emoție și imprevizibilitate show-ului.

Se anunță un sezon cu răsturnări de situație, decizii grele și interpretări care vor ridica sala în picioare. Nu ratați marea premieră Vocea României 2026, din 4 septembrie, la PRO TV și pe VOYO – locul unde vocile și visele prind viață!

Foto: Pro TV, Instagram

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