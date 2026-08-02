Imagine rară cu chef Orlando Zaharia din ziua nunții cu soția lui, Mădălina: „La bine și la greu! De 22 de ani”

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Chef Orlando Zaharia și-a emoționat admiratorii din mediul online cu o fotografie rară de la nunta cu soția lui, Mădălina, de acum 22 de ani, pe când avea doar 24 de ani.

Imagine rară cu chef Orlando Zaharia din ziua nunții cu soția lui, Mădălina

Chef Orlando Zaharia de la „Chefi la cuțite” și-a emoționat fanii de pe rețelele sociale cu o imagine rară din ziua nunții sale cu Mădălina, eveniment care a avut loc acum 22 de ani. Pe atunci, Orlando avea doar 24 de ani, iar Mădălina era o mireasă de o frumusețe remarcabilă, strălucind în cea mai importantă zi a vieții lor. „La bine și la greu! De 22 de ani – Mădălina M. Zaharia”, a scris bucătarul pe Facebook, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Povestea lor de dragoste este una cu adevărat specială. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în 2001, la ora 4 dimineața, într-un fast food din București, zona Romană. „Am schimbat niște numere de telefon și m-a cam fiert o perioadă de 2-3 luni. Eu insistam pentru că voiam să punctez această întâlnire, mi-a plăcut foarte mult de ea, era ca un bibelou”, a povestit chef Orlando la Antena 1.

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S-au căsătorit într-o zi de vară

Momentul care le-a schimbat viețile a venit în Ajunul Crăciunului aceluiași an, când, în ciuda unui program încărcat, Orlando a reușit să o convingă să iasă la o întâlnire. De atunci, cei doi au fost de nedespărțit. Cererea în căsătorie a fost la fel de spontană și autentică precum începutul relației lor: pe o plajă din Cipru, fără inel. Bijuteria a fost aleasă împreună mai târziu, a dezvăluit chef-ul.

Nunta lor a avut loc pe strada Paris, într-o zi de vară. Astăzi, la 22 de ani distanță, povestea lor rămâne o sursă de inspirație pentru toți cei care cred în iubire.

Foto: Facebook

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