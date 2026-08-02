Imagine rară cu chef Orlando Zaharia din ziua nunții cu soția lui, Mădălina: „La bine și la greu! De 22 de ani”

Chef Orlando Zaharia de la „Chefi la cuțite” și-a emoționat fanii de pe rețelele sociale cu o imagine rară din ziua nunții sale cu Mădălina, eveniment care a avut loc acum 22 de ani. Pe atunci, Orlando avea doar 24 de ani, iar Mădălina era o mireasă de o frumusețe remarcabilă, strălucind în cea mai importantă zi a vieții lor. „La bine și la greu! De 22 de ani – Mădălina M. Zaharia”, a scris bucătarul pe Facebook, iar reacțiile nu au întârziat să apară.
Povestea lor de dragoste este una cu adevărat specială. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în 2001, la ora 4 dimineața, într-un fast food din București, zona Romană. „Am schimbat niște numere de telefon și m-a cam fiert o perioadă de 2-3 luni. Eu insistam pentru că voiam să punctez această întâlnire, mi-a plăcut foarte mult de ea, era ca un bibelou”, a povestit chef Orlando la Antena 1.
Momentul care le-a schimbat viețile a venit în Ajunul Crăciunului aceluiași an, când, în ciuda unui program încărcat, Orlando a reușit să o convingă să iasă la o întâlnire. De atunci, cei doi au fost de nedespărțit. Cererea în căsătorie a fost la fel de spontană și autentică precum începutul relației lor: pe o plajă din Cipru, fără inel. Bijuteria a fost aleasă împreună mai târziu, a dezvăluit chef-ul.
Nunta lor a avut loc pe strada Paris, într-o zi de vară. Astăzi, la 22 de ani distanță, povestea lor rămâne o sursă de inspirație pentru toți cei care cred în iubire.