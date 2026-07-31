Lui Alexandru Ciucu i s-a refuzat intrarea la Nibiru. De ce a fost întors din drum designerul

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Alexandru Ciucu (50 ani) a împărtășit recent pe rețelele de socializare o experiență dezamăgitoare trăită la Nibiru, unde i-a fost refuzată intrarea. Motivul? Animalul de companie. Designerul a decis să meargă la festival împreună cu câinele său, dar accesul cu patrupede este interzis în stațiunea lui Selly.

Alexandru Ciucu, interzis la Nibiru

Alexandru Ciucu a vrut să meargă la Nibiru împreună cu câinele său, dar accesul i-a fost interzis. Designerul a povestit întreaga întâmplare pe rețelele sociale, unde și-a exprimat dezamăgirea față de experiența trăită.

Pentru Alexandru Ciucu, câinele său Jack Russell, Cairo, nu este doar un animal de companie, ci un membru important al familiei. Designerul a dezvăluit că numele patrupedului, o anagramă creată din primele silabe ale numelor fiicelor sale, Carolina și Raisa, reprezintă o legătură emoțională profundă.

„Am aflat cu tristețe și cu durere în suflet că animăluțele nu sunt binevenite aici. Avem și noi acest micuț patruped. Pun această postare poate se face vreo minune să fie bine la Nibiru și pentru iubitorii de animale. Noi ne întoarcem la hotel acum și poate, cine știe, data viitoare o să avem voie”, a declarat acesta pe Facebook.

Deși regula privind interzicerea animalelor de companie în locația respectivă a fost clară, Ciucu speră că viitorul va aduce schimbări în favoarea iubitorilor de animale.

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Reacțiile internauților

După postarea lui Alexandru Ciucu, părerile internauților au fost împărțite. În timp ce unii au criticat alegerea lui Alexandru Ciucu de a merge la Nibiru cu cățelul, alții au susținut că ar fi normal să le fie permisă intrarea și celor care vin cu animalele de companie.

„Și eu am și sunt iubitoare de animale nu vad locul potrivit pentru ei adică aglomerație și sunete puternice!!! PS. Data viitoare poate vii cu ceva porci, găini, curcani”, a scris cineva.

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„Eu cred că animalele le iubim acasă, le plimbăm în aer liber, dar nu le cărăm după noi în toate locurile”, a precizat un alt internaut.

„Păi să mai posteze lumea… Că tare mai suntem respinși cei cu animăluțe”, a subliniat un fan de-al lui Alexandru Ciucu.

„Lasă cățelul acasă domnule Ciucu, dacă-l iubești! Vrei să-l duci să-l traumatizezi?”, a fost de părere altcineva care consideră că sunetele puternice și aglomerația ar putea afecta animăluțul.

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Sursă foto: Facebook, Instagram

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