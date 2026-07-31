Andreea Raicu critică derapajul lui Alexandru Rogobete la adresa medicului endocrinolog Ioana Mihăilă: „Nu este acceptabil”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Andreea Raicu (49 ani) a reacționat dur după ce fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, ce a folosit o remarcă sexistă la adresa Ioanei Mihăilă, fost ministru al Sănătății din partea USR și medic primar endocrinolog.

Andreea Raicu critică condamnă derapajele misogine ale lui Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete, fost ministru PSD al Sănătății, a stârnit un val de indignare după ce a folosit o remarcă sexistă la adresa Ioanei Mihăilă, fost ministru al Sănătății din partea USR și medic primar endocrinolog. Într-o declarație făcută pe 28 iulie 2026 de la tribuna Parlamentului, Rogobete a numit-o pe Mihăilă „epilatoare șefă”, atrăgând critici dure din partea societății civile, inclusiv a Andreei Raicu, care a condamnat public acest derapaj.

„Ieri, în Parlamentul României, un fost ministru al Sănătății și actual deputat a ales să se refere la o femeie – medic primar endocrinolog și fost ministru al Sănătății – cu apelativul „epilatoare șefă”. Remarca a fost făcută de la tribuna Parlamentului, în timp ce în sală se râdea. Nu este doar o lipsă de respect față de o persoană. Este încă o dovadă că, atunci când o femeie trebuie discreditată, prea des este redusă la stereotipuri și remarci misogine, în loc să fie combătută prin argumente. Sunt convinsă că, în cazul unui bărbat, nimeni nu și-ar fi permis să îl umilească în același mod”, a scris Andreea Raicu pe Facebook.

Vedeta și susținătoarea drepturilor femeilor a subliniat că astfel de remarci nu sunt doar misogine, ci și profund clasiste.

„Și mai este ceva. Folosind „epilatoare șefă” ca insultă, nu a fost jignită doar femeia căreia i s-a adresat. Au fost jignite și miile de femei care lucrează în saloane de înfrumusețare și își câștigă existența cu profesionalism și demnitate. Nicio profesie nu ar trebui folosită ca insultă”, a continuat ea.

Citește și: Reacția Dianei Șoșoacă după accidentul în care a fost implicată în București. „Vă asigur că voi face tot ce îmi stă în putinţă să…” Președinta S.O.S. a fost spitalizată

Citește și: Teo Trandafir, despre viața fără fiica ei, de când nu mai stau împreună. „Nu mă îngrijorez dacă nu îmi răspunde!” Cum s-a schimbat relația lor

Andreea Raicu cere respect pentru femei

Andreea Raicu a adăugat că astfel de comportamente nu mai pot fi trecute cu vederea, deoarece ele reflectă gradul de maturitate al unei societăți. În același timp, aceasta a cerut respect pentru toate femeile.

„Trăim într-o perioadă în care nu mai avem voie să trecem cu vederea astfel de comportamente. Nu pentru că femeile ar avea nevoie de privilegii, ci pentru că au dreptul la același respect. Felul în care o societate vorbește despre femei spune totul despre cât de matură este. Iar noi avem obligația să spunem clar, de fiecare dată: nu este acceptabil. Nu este despre un partid. Nu este despre o persoană. Este despre standardele pe care alegem să le avem ca societate. Dacă tolerăm astfel de discursuri din partea celor care ne reprezintă, transmitem fiecărei fete și fiecărei femei că umilirea lor în spațiul public este încă acceptabilă”, a mai scris Andreea Raicu în mediul online.

Vedeta a subliniat faptul că ea nu acceptă un astfel de comportament față de femei și a îndemnat româncele să nu mai accepte nici ele să fie jignite.

„Eu nu accept asta. Și sper să ajungă ziua în care niciuna dintre noi să nu mai fie nevoită să accepte astfel de comportamente. Pentru că respectul față de femei nu este negociabil. Este o măsură a nivelului de civilizație al unei societăți”, a susținut Andreea Raicu.

Citește și: Cezar Ouatu a devenit tată pentru prima dată. Artistul a ales un nume special pentru fiica sa

Citește și: Mircea Solcanu, declarații cutremurătoare despre tumora pe creier: „Am obosit să mă tot duc la doctor. Riscul e de 50-50 să mă piardă!”

Alexandru Rogobete a încercat să își ceară scuze

După ce declarațiile sale au fost intens criticate, inclusiv de către organizații de drepturile femeilor și lideri politici, Alexandru Rogobete a încercat să-și ceară scuze.

„Declarația de ieri cu privire la doamna Mihăilă, în care am folosit un apelativ poate neadecvat, este regretabilă. Am spus și de dimineață că îmi retrag această afirmație din spațiul public. O respect pe doamna doctor pentru că este femeie, pentru că este medic, însă îmi păstrez opinia despre activitatea dumneaei la Ministerul Sănătății, pe care nu o respect”, a declarat acesta.

În timpul unei dezbateri parlamentare, Alexandru Rogobete a criticat activitatea Ioanei Mihăilă din perioada în care aceasta a fost ministru al Sănătății, în 2021. Referindu-se la ea, a folosit expresia „epilatoare șefă de la Bihor”, făcând aluzie la clinica de dermatologie pe care Mihăilă o deținea în Oradea înainte de a fi numită în funcție. Rogobete a continuat să o acuze de incompetență, asociind-o cu fostul ministru Vlad Voiculescu și criticând gestionarea vaccinurilor anti-COVID-19.

Sursă foto: Facebook, Profimedia

Urmărește-ne pe Google News