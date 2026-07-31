  MENIU  
Home > Vedete > Andreea Raicu critică derapajul lui Alexandru Rogobete la adresa medicului endocrinolog Ioana Mihăilă: „Nu este acceptabil”

Andreea Raicu critică derapajul lui Alexandru Rogobete la adresa medicului endocrinolog Ioana Mihăilă: „Nu este acceptabil”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Andreea Raicu (49 ani) a reacționat dur după ce fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, ce a folosit o remarcă sexistă la adresa Ioanei Mihăilă, fost ministru al Sănătății din partea USR și medic primar endocrinolog.

Andreea Raicu critică condamnă derapajele misogine ale lui Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete, fost ministru PSD al Sănătății, a stârnit un val de indignare după ce a folosit o remarcă sexistă la adresa Ioanei Mihăilă, fost ministru al Sănătății din partea USR și medic primar endocrinolog. Într-o declarație făcută pe 28 iulie 2026 de la tribuna Parlamentului, Rogobete a numit-o pe Mihăilă „epilatoare șefă”, atrăgând critici dure din partea societății civile, inclusiv a Andreei Raicu, care a condamnat public acest derapaj.

„Ieri, în Parlamentul României, un fost ministru al Sănătății și actual deputat a ales să se refere la o femeie – medic primar endocrinolog și fost ministru al Sănătății – cu apelativul „epilatoare șefă”. Remarca a fost făcută de la tribuna Parlamentului, în timp ce în sală se râdea. Nu este doar o lipsă de respect față de o persoană. Este încă o dovadă că, atunci când o femeie trebuie discreditată, prea des este redusă la stereotipuri și remarci misogine, în loc să fie combătută prin argumente. Sunt convinsă că, în cazul unui bărbat, nimeni nu și-ar fi permis să îl umilească în același mod”, a scris Andreea Raicu pe Facebook.

Vedeta și susținătoarea drepturilor femeilor a subliniat că astfel de remarci nu sunt doar misogine, ci și profund clasiste.

Alexandru Ciucu, fostul soț al Alinei Sorescu, nu a fost lăsat să intre la Nibiru. „Am aflat cu tristețe”, a povestit el. De ce a fost întors din drum designerul
Alexandru Ciucu, fostul soț al Alinei Sorescu, nu a fost lăsat să intre la Nibiru. „Am aflat cu tristețe”, a povestit el. De ce a fost întors din drum designerul
Recomandarea zilei

„Și mai este ceva. Folosind „epilatoare șefă” ca insultă, nu a fost jignită doar femeia căreia i s-a adresat. Au fost jignite și miile de femei care lucrează în saloane de înfrumusețare și își câștigă existența cu profesionalism și demnitate. Nicio profesie nu ar trebui folosită ca insultă”, a continuat ea.

Citește și: Reacția Dianei Șoșoacă după accidentul în care a fost implicată în București. „Vă asigur că voi face tot ce îmi stă în putinţă să…” Președinta S.O.S. a fost spitalizată

Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! :o Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV!!
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! :o Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV!!
Recomandarea zilei

Citește și: Teo Trandafir, despre viața fără fiica ei, de când nu mai stau împreună. „Nu mă îngrijorez dacă nu îmi răspunde!” Cum s-a schimbat relația lor

Andreea Raicu cere respect pentru femei

Andreea Raicu a adăugat că astfel de comportamente nu mai pot fi trecute cu vederea, deoarece ele reflectă gradul de maturitate al unei societăți. În același timp, aceasta a cerut respect pentru toate femeile.

„Trăim într-o perioadă în care nu mai avem voie să trecem cu vederea astfel de comportamente. Nu pentru că femeile ar avea nevoie de privilegii, ci pentru că au dreptul la același respect. Felul în care o societate vorbește despre femei spune totul despre cât de matură este. Iar noi avem obligația să spunem clar, de fiecare dată: nu este acceptabil. Nu este despre un partid. Nu este despre o persoană. Este despre standardele pe care alegem să le avem ca societate. Dacă tolerăm astfel de discursuri din partea celor care ne reprezintă, transmitem fiecărei fete și fiecărei femei că umilirea lor în spațiul public este încă acceptabilă”, a mai scris Andreea Raicu în mediul online.

Vedeta a subliniat faptul că ea nu acceptă un astfel de comportament față de femei și a îndemnat româncele să nu mai accepte nici ele să fie jignite.

„Eu nu accept asta. Și sper să ajungă ziua în care niciuna dintre noi să nu mai fie nevoită să accepte astfel de comportamente. Pentru că respectul față de femei nu este negociabil. Este o măsură a nivelului de civilizație al unei societăți”, a susținut Andreea Raicu.

Citește și: Cezar Ouatu a devenit tată pentru prima dată. Artistul a ales un nume special pentru fiica sa

Citește și: Mircea Solcanu, declarații cutremurătoare despre tumora pe creier: „Am obosit să mă tot duc la doctor. Riscul e de 50-50 să mă piardă!”

Alexandru Rogobete a încercat să își ceară scuze

După ce declarațiile sale au fost intens criticate, inclusiv de către organizații de drepturile femeilor și lideri politici, Alexandru Rogobete a încercat să-și ceară scuze.

„Declarația de ieri cu privire la doamna Mihăilă, în care am folosit un apelativ poate neadecvat, este regretabilă. Am spus și de dimineață că îmi retrag această afirmație din spațiul public. O respect pe doamna doctor pentru că este femeie, pentru că este medic, însă îmi păstrez opinia despre activitatea dumneaei la Ministerul Sănătății, pe care nu o respect”, a declarat acesta.

În timpul unei dezbateri parlamentare, Alexandru Rogobete a criticat activitatea Ioanei Mihăilă din perioada în care aceasta a fost ministru al Sănătății, în 2021. Referindu-se la ea, a folosit expresia „epilatoare șefă de la Bihor”, făcând aluzie la clinica de dermatologie pe care Mihăilă o deținea în Oradea înainte de a fi numită în funcție. Rogobete a continuat să o acuze de incompetență, asociind-o cu fostul ministru Vlad Voiculescu și criticând gestionarea vaccinurilor anti-COVID-19.

Sursă foto: Facebook, Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Tânăra de 22 de ani căutată cu RO-Alert a fost găsită moartă. Poliția i-a confirmat identitatea
Tânăra de 22 de ani căutată cu RO-Alert a fost găsită moartă. Poliția i-a confirmat identitatea
Fanatik
Cât de grav e rănit Adrian Ropotan după accidentul cu Dinamo 2: „Avea osul ieșit în afara brațului!” Exclusiv
Cât de grav e rănit Adrian Ropotan după accidentul cu Dinamo 2: „Avea osul ieșit în afara brațului!” Exclusiv
GSP.ro
Fiica legendei și-a făcut debutul în televiziune: „Dacă nu te văd în direct, dau în judecată Liga!”
Fiica legendei și-a făcut debutul în televiziune: „Dacă nu te văd în direct, dau în judecată Liga!”
Click.ro
„Este iar un moment de cotitură”. Anunțul copleșitor al Oanei Roman în timpul vacanței din Grecia
„Este iar un moment de cotitură”. Anunțul copleșitor al Oanei Roman în timpul vacanței din Grecia
TV Mania
Daniela Crudu a renunțat la televiziune, dar nu și la succes! Din ce își câștigă banii acum fosta asistentă TV: „E o lume nouă”
Daniela Crudu a renunțat la televiziune, dar nu și la succes! Din ce își câștigă banii acum fosta asistentă TV: „E o lume nouă”
Redactia.ro
De ce a facut AVC Monica Pop. Un lucru cumplit i s-a intamplat in timp ce era la munca
De ce a facut AVC Monica Pop. Un lucru cumplit i s-a intamplat in timp ce era la munca
Citește și...
Dinamo, club blestemat!? Tragediile fără margini care au lovit gruparea „alb-roșie”
Cine poate primi bani de la stat pentru o sobă nouă. Condițiile pe care trebuie să îndeplinească locuința
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Vacanțele în Bulgaria, Grecia și Turcia, mai scumpe. Decizia luată de Sofia
Cutremur în Casa Iubirii! Daniela, devastată de decizia lui Valentin. Secretul halucinant care a ieșit la iveală în direct! „Nu mă așteptam!”
Gabriela Cristea, reacție acidă după ce Ana Pîrvulescu a criticat femeile care apelează la Mounjaro: „Gândește-te de două ori când spui că e scurtătură” 
Franco Baresi a murit la 66 ani. Ultima apariție publică a celebrului fotbalist
Un copil din Brăila a fost rănit de un obiect căzut din cer în timp ce se plimba cu trotineta. Ce spune poliția
Cum arată casa de vacanță a Mirelei Stelea din Snagov. Seamănă cu celebrele locuințe din Toscana: Vacanţele petrecute în Spania, Italia şi Grecia şi-au pus amprenta

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cutremur în Casa Iubirii! Daniela, devastată de decizia lui Valentin. Secretul halucinant care a ieșit la iveală în direct! „Nu mă așteptam!”
Cutremur în Casa Iubirii! Daniela, devastată de decizia lui Valentin. Secretul halucinant care a ieșit la iveală în direct! „Nu mă așteptam!”
Gabriela Cristea, reacție acidă după ce Ana Pîrvulescu a criticat femeile care apelează la Mounjaro: „Gândește-te de două ori când spui că e scurtătură” 
Gabriela Cristea, reacție acidă după ce Ana Pîrvulescu a criticat femeile care apelează la Mounjaro: „Gândește-te de două ori când spui că e scurtătură” 
Proiecte speciale
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Angajații au aflat în concediu că rămân șomeri: ultimul producător de cravate a dat faliment după 70 de ani, în Elveția
Angajații au aflat în concediu că rămân șomeri: ultimul producător de cravate a dat faliment după 70 de ani, în Elveția
Avantaje
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Elle
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Noi dezvăluiri despre relația actuală dintre Andreea Popescu și Dan Alexa. Relația ei extraconjugală cu antrenorul a dus la divorțul de Rareș Cojoc, însă nimeni nu se aștepta la ce se întâmplă în prezent
Noi dezvăluiri despre relația actuală dintre Andreea Popescu și Dan Alexa. Relația ei extraconjugală cu antrenorul a dus la divorțul de Rareș Cojoc, însă nimeni nu se aștepta la ce se întâmplă în prezent
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Insula Iubirii – Reuniuni: Ispita Cătălin, cadou „cu bătaie” pentru Maria. Ce adevăruri s-au aflat și ce reacție a avut Marius
Insula Iubirii – Reuniuni: Ispita Cătălin, cadou „cu bătaie” pentru Maria. Ce adevăruri s-au aflat și ce reacție a avut Marius
Horoscop săptămânal 3 - 9 august 2026. Restart complet! O zodie trece prin schimbări neașteptate, dar salvatoare
Horoscop săptămânal 3 - 9 august 2026. Restart complet! O zodie trece prin schimbări neașteptate, dar salvatoare
Horoscop august 2026. De trei ori noroc! O zodie are șanse noi în dragoste, primește bani și își face planuri de vacanță
Horoscop august 2026. De trei ori noroc! O zodie are șanse noi în dragoste, primește bani și își face planuri de vacanță
Ce pensie are Cristian Țânțăreanu la 82 de ani. Omul de afaceri a făcut dezvăluiri: „Nepoții au mai mulți bani decât mine” 
Ce pensie are Cristian Țânțăreanu la 82 de ani. Omul de afaceri a făcut dezvăluiri: „Nepoții au mai mulți bani decât mine” 
Cum arată Mihai Onilă înainte să fie externat, după ce a fost la un pas de moarte: „Sunt încă slăbit”. Prima imagine din spital
Cum arată Mihai Onilă înainte să fie externat, după ce a fost la un pas de moarte: „Sunt încă slăbit”. Prima imagine din spital
Observator News
Turiști la un hotel de 4 stele din Constanța, prinși cu aproape 3 kilograme de mâncare în cameră
Turiști la un hotel de 4 stele din Constanța, prinși cu aproape 3 kilograme de mâncare în cameră
Libertatea pentru Femei
Breaking tragic în România: microbuzul în care se afla acum câteva minute echipa de fotbal din București, accident mortal! Câți morți și câți răniți sunt până acum
Breaking tragic în România: microbuzul în care se afla acum câteva minute echipa de fotbal din București, accident mortal! Câți morți și câți răniți sunt până acum
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Jorge, revoltat după ce și-a găsit apartamentul de la mare devastat. Ce au lăsat în urmă turiștii este strigător la Cer
Jorge, revoltat după ce și-a găsit apartamentul de la mare devastat. Ce au lăsat în urmă turiștii este strigător la Cer
Fiul Deei și al lui Dinu Maxer a intrat la un liceu de renume din București. Andreas, admis fără meditații, cu note maxime
Fiul Deei și al lui Dinu Maxer a intrat la un liceu de renume din București. Andreas, admis fără meditații, cu note maxime
Viva.ro
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...”
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...”
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitoare despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e...
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitoare despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e...
Redactia.ro
De ce a facut AVC Monica Pop. Un lucru cumplit i s-a intamplat in timp ce era la munca
De ce a facut AVC Monica Pop. Un lucru cumplit i s-a intamplat in timp ce era la munca
De nerecunoscut!!! S-a schimabt total!! Cum arata azi Bianca Roman de la Insula Iubirii
De nerecunoscut!!! S-a schimabt total!! Cum arata azi Bianca Roman de la Insula Iubirii
Zodia care află un adevăr dureros până la finalul săptămânii. O persoană apropiată îi ascunde ceva important
Zodia care află un adevăr dureros până la finalul săptămânii. O persoană apropiată îi ascunde ceva important
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: &quot;In urma cu un an...&quot; Vezi mai mult
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: &quot;In urma cu un an...&quot; Vezi mai mult
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Monica Pop, internată la Spitalul Elias după un accident vascular cerebral. Medicul a făcut anunțul
Monica Pop, internată la Spitalul Elias după un accident vascular cerebral. Medicul a făcut anunțul
Motivul pentru care Harry și Meghan nu le-ar fi spus copiilor că bunicul lor este regele Charles
Motivul pentru care Harry și Meghan nu le-ar fi spus copiilor că bunicul lor este regele Charles
Dacă vrei să trăiești până la 100 de ani, aceasta este vitamina care poate face diferența
Dacă vrei să trăiești până la 100 de ani, aceasta este vitamina care poate face diferența
Două zodii care riscă să ajungă la spital în august 2026. Neti Sandu avertizează: Probleme de sănătate pentru acești nativi
Două zodii care riscă să ajungă la spital în august 2026. Neti Sandu avertizează: Probleme de sănătate pentru acești nativi
TV Mania
Daniela Crudu a renunțat la televiziune, dar nu și la succes! Din ce își câștigă banii acum fosta asistentă TV: „E o lume nouă”
Daniela Crudu a renunțat la televiziune, dar nu și la succes! Din ce își câștigă banii acum fosta asistentă TV: „E o lume nouă”
Imagini rare din casa Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan. Detaliul de lux din dormitor a costat peste 20.000 de lei
Imagini rare din casa Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan. Detaliul de lux din dormitor a costat peste 20.000 de lei
Antonia și Alex Velea au arătat imagini din vila lor de 500.000 de euro. Casa pare desprinsă din filme
Antonia și Alex Velea au arătat imagini din vila lor de 500.000 de euro. Casa pare desprinsă din filme
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
CSID.ro
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a renunțat la tv. Nu o mai recunosc mulți!
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a renunțat la tv. Nu o mai recunosc mulți!
Imagini incendiare cu Maria Covașa, fostă concurentă la „Insula Iubirii”! Fanii au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Arată total schimbată acum.
Imagini incendiare cu Maria Covașa, fostă concurentă la „Insula Iubirii”! Fanii au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Arată total schimbată acum.
În anii 2000, Natalia Oreiro făcea furori în telenovela „Înger Sălbatic”! Cum arată acum actrița, la aproape 50 de ani. E de nerecunoscut!
În anii 2000, Natalia Oreiro făcea furori în telenovela „Înger Sălbatic”! Cum arată acum actrița, la aproape 50 de ani. E de nerecunoscut!
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
Libertatea
Un bucureștean, care a fost mușcat de un șobolan pe stradă, va primi despăgubiri de 2.000 de euro
Un bucureștean, care a fost mușcat de un șobolan pe stradă, va primi despăgubiri de 2.000 de euro
Vreme extremă în România, temperaturile se vor apropia de 40 de grade la umbră. Prognoza meteo ANM pentru perioada 3-31 august 2026
Vreme extremă în România, temperaturile se vor apropia de 40 de grade la umbră. Prognoza meteo ANM pentru perioada 3-31 august 2026
Doi copii ucişi de câini, reacţii diferite. În cazul de la Bucureşti, s-au dat ani de închisoare şi 2.400.000 de euro daune, în timp ce la Craiova, nu există niciun vinovat
Doi copii ucişi de câini, reacţii diferite. În cazul de la Bucureşti, s-au dat ani de închisoare şi 2.400.000 de euro daune, în timp ce la Craiova, nu există niciun vinovat
Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical Dinamo a murit și Adrian Ropotan este internat cu fractură, după accidentul din Câmpulung Muscel
Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical Dinamo a murit și Adrian Ropotan este internat cu fractură, după accidentul din Câmpulung Muscel
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton