Oana Monea și Maria Avram, replici acide la „Insula iubirii: Reuniuni”: „Mi se pare mie sau Mariei îi este prea mic nasul?”

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Maria Avram și Oana Monea s-au confruntat la „Insul iubirii: Reuniuni”, după ce anul trecut soției Mariei a plecat de pe insulă cu ispita supremă. Deși fosta concurentă a refuzat să stea față în față cu ispita, cele două și-au aruncat cuvinte acide.

Oana Monea și Maria Avram, replici acide la „Insula iubirii: Reuniuni”

Maria Avram a dezvăluit că și-a dorit de mult timp o schimbare la nivel estetic și a optat pentru o rinoplastie.

„Era o problemă mai veche care trebuia cumva rezolvată. Am făcut o operație și am schimbat năsucul”, a afirmat Maria, după ce Radu Vâlcan a observat diferența.

Oana Monea, fosta ispită, nu a ratat ocazia să ironizeze noul look al Mariei.

„Mi se pare mie sau Mariei îi este prea mic nasul?”, a comentat Oana, stârnind reacții diverse.

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Confruntarea din Thailanda

Conflictul dintre Maria Avram și Oana Monea, care s-a petrecut în timpul filmărilor din Thailanda, a fost catalogat drept o „altercație”. Deși Maria a evitat detaliile, a recunoscut că momentul tensionat a avut loc într-un magazin.

„Nu aș vrea să intru în detalii! Am înțeles că este o femeie rănită și că o durea sufletul, însă cred că trebuie să-ți asumi ceea ce spui, faci și minți”, a fost replica Oanei Monea, care sugerează că există mai mult decât ceea ce s-a discutat public.

Maria Avram, pe de altă parte, a subliniat că nu ea a fost inițiatoarea conflictului și a declarat că situația este „subiect închis”. Ea a menționat existența unui proces deschis, semn că tensiunile dintre cele două nu sunt pe deplin rezolvate.

„Mai contează ce a fost? O altercație între două femei și un bărbat la mijloc! Au fost niște chestii acide între noi”, a spus fosta concurentă la „Insula iubirii: Reuniuni”.

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Marius Avram a recunoscut că a intenționat să divorțeze

Imaginile difuzate în cadrul emisiunii „Insula iubirii” au arătat momentele de apropiere dintre Marius Avram, soțul Mariei, și Oana Monea. Cei doi au fost surprinși sărutându-se, iar Marius a recunoscut ulterior că a fost atras de fosta ispită. Mai mult, el a mărturisit că, în acel moment, intenționa să divorțeze de Maria. Aceste declarații au adus un plus de tensiune în relația celor trei.

Maria și Marius Avram și-au construit împreună o viață în Marea Britanie, unde locuiesc de ani buni. Maria lucrează ca antrenor personal și activează în industria hotelieră, în timp ce Marius este manager de bar. Cu toate acestea, relația lor nu a fost lipsită de momente dificile. Maria a dezvăluit că, într-o perioadă delicată din viața ei, Marius i-a fost infidel cu o femeie din cercul de prieteni.

Participarea la „Insula Iubirii” a fost o nouă provocare pentru cei doi, dar și o oportunitate de a reflecta asupra relației lor. Deși au trecut prin momente de cumpănă, Maria și Marius au demonstrat că sunt hotărâți să meargă mai departe împreună.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Maria Avram și Oana Monea

Sursă foto: Instagram

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