Franco Baresi a murit la 66 ani. Ultima apariție publică a celebrului fotbalist

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Franco Baresi, legenda fotbalului italian și simbol al lui AC Milan, s-a stins din viață la 66 de ani, pe 31 iulie 2026. Ultima sa apariție publică a fost la ceremonia Jocurilor Olimpice de Iarnă din Milano-Cortina, unde a purtat cu mândrie torța olimpică.

Franco Baresi a murit la 66 ani

Franco Baresi, simbolul AC Milan și unul dintre cei mai mari fundași din istoria fotbalului mondial, s-a stins din viață la 66 de ani, pe 31 iulie 2026.

Vestea dispariției sale a îndoliat întreaga lume a fotbalului, stârnind un val de emoție și omagii din partea fanilor, colegilor și marilor publicații sportive.

2026-02-06 – Milano Cortina 2026 Winter Olympics MILAN, ITALY – FEBRUARY 6: Andrea Bocelli, Giuseppe Bergomi, Franco Baresi during the opening ceremony of the Milano Cortina 2026 Winter Olympics at the San Siro Stadium on February 6, 2026 in Milan, Italy Milan San Siro Stadium Italy Content not available for redistribution in The Netherlands directly or indirectly through any third parties. Copyright: xAndrexWeeningx,Image: 1072685111, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no

AC Milan, clubul pe care l-a slujit cu devotament timp de întreaga carieră, a transmis un mesaj profund emoționant: „Exemplul și integritatea sa vor fi pentru totdeauna gravate în ADN-ul clubului, la fel cum este și tricoul său emblematic cu numărul 6”.

Cu 21 de trofee câștigate de-a lungul carierei, Franco Baresi a reprezentat etalonul excelenței în sport. În 1989, a fost desemnat al doilea cel mai bun fotbalist al Europei, pierzând ”Balonul de Aur” în fața colegului său de echipă, Marco van Basten, într-un an în care AC Milan triumfa în Cupa Campionilor împotriva Stelei București.

Nu doar performanțele sale de pe teren l-au transformat pe Baresi într-o legendă, ci și valorile pe care le-a promovat: respectul, integritatea și dragostea pentru sport. Prin dedicarea și modestia sa, el a devenit un model pentru generații întregi de sportivi și suporteri.

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Ultima apariție publică a fotbalistului

Ultima sa apariție publică a avut loc la începutul anului, într-un moment încărcat de emoție: ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026. Evenimentul s-a desfășurat pe stadionul San Siro, locul în care Baresi a scris istorie ca jucător și căpitan al lui AC Milan.

Într-un gest plin de semnificație, Baresi a fost unul dintre purtătorii torței olimpice, alături de vechiul său rival și prieten, Beppe Bergomi, legenda lui Inter.

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„Ne-am priceput să păstrăm secretul”, spunea Baresi, referindu-se la surpriza participării lor. Intrarea sa pe stadion cu flacăra olimpică a fost un moment emoționant, care a simbolizat unitatea și valorile universale ale sportului.

„M-a emoționat să intru pe stadion și să aduc focul în interior: flacăra, adică valorile nemuritoare ale sportului — pacea, respectul pentru reguli și pentru adversar, iubirea și fair-play-ul”, a declarat Baresi la acea vreme, cu modestia care l-a caracterizat întreaga viață.

Sursă foto: Profimedia

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