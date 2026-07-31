Franco Baresi a murit la 66 ani. Ultima apariție publică a celebrului fotbalist

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Franco Baresi, legenda fotbalului italian și simbol al lui AC Milan, s-a stins din viață la 66 de ani, pe 31 iulie 2026. Ultima sa apariție publică a fost la ceremonia Jocurilor Olimpice de Iarnă din Milano-Cortina, unde a purtat cu mândrie torța olimpică.
Franco Baresi, simbolul AC Milan și unul dintre cei mai mari fundași din istoria fotbalului mondial, s-a stins din viață la 66 de ani, pe 31 iulie 2026.
Vestea dispariției sale a îndoliat întreaga lume a fotbalului, stârnind un val de emoție și omagii din partea fanilor, colegilor și marilor publicații sportive.
AC Milan, clubul pe care l-a slujit cu devotament timp de întreaga carieră, a transmis un mesaj profund emoționant: „Exemplul și integritatea sa vor fi pentru totdeauna gravate în ADN-ul clubului, la fel cum este și tricoul său emblematic cu numărul 6”.
Cu 21 de trofee câștigate de-a lungul carierei, Franco Baresi a reprezentat etalonul excelenței în sport. În 1989, a fost desemnat al doilea cel mai bun fotbalist al Europei, pierzând ”Balonul de Aur” în fața colegului său de echipă, Marco van Basten, într-un an în care AC Milan triumfa în Cupa Campionilor împotriva Stelei București.
Nu doar performanțele sale de pe teren l-au transformat pe Baresi într-o legendă, ci și valorile pe care le-a promovat: respectul, integritatea și dragostea pentru sport. Prin dedicarea și modestia sa, el a devenit un model pentru generații întregi de sportivi și suporteri.
Ultima sa apariție publică a avut loc la începutul anului, într-un moment încărcat de emoție: ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026. Evenimentul s-a desfășurat pe stadionul San Siro, locul în care Baresi a scris istorie ca jucător și căpitan al lui AC Milan.
Într-un gest plin de semnificație, Baresi a fost unul dintre purtătorii torței olimpice, alături de vechiul său rival și prieten, Beppe Bergomi, legenda lui Inter.
„Ne-am priceput să păstrăm secretul”, spunea Baresi, referindu-se la surpriza participării lor. Intrarea sa pe stadion cu flacăra olimpică a fost un moment emoționant, care a simbolizat unitatea și valorile universale ale sportului.
„M-a emoționat să intru pe stadion și să aduc focul în interior: flacăra, adică valorile nemuritoare ale sportului — pacea, respectul pentru reguli și pentru adversar, iubirea și fair-play-ul”, a declarat Baresi la acea vreme, cu modestia care l-a caracterizat întreaga viață.