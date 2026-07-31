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Horoscop săptămânal 3 – 9 august 2026. Restart complet! O zodie trece prin schimbări neașteptate, dar salvatoare

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Claudia Grigore
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Horoscop săptămânal 3 – 9 august 2026. O săptămână cu vindecare și noi începuturi în plan personal pentru unii nativi. Citește horoscopul săptămânii și află ce fac zodiile în prima săptămână a lunii august 2026. Previziuni pentru toate zodiile.

Săptămâna 3 – 9 august 2026 este una a transformărilor profunde și a alegerilor care pot schimba direcția destinului. Chiron își începe mersul retrograd pe 3 august, aducând în prim-plan răni vechi, lecții karmice și situații care cer vindecare și maturizare. La scurt timp, pe 6 august, Venus intră în Balanță, schimbând complet atmosfera astrală și favorizând armonia, reconcilierea, relațiile sincere și deciziile inspirate în plan sentimental și financiar. Între aceste două influențe puternice, o zodie reușește să își rescrie complet povestea și să lase definitiv în urmă un capitol care îi consuma energia de prea mult timp. Marele protagonist al acestei săptămâni este Berbecul.

Horoscop săptămânal 3 – 9 august 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul săptămânal și află cum sunt influențate zodiile. Vezi ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop săptămânal Berbec – previziuni pentru perioada 3 – 9 august 2026

După luni în care a simțit că înaintează cu dificultate, că multe planuri se blochează sau că trebuie să lupte pentru fiecare pas înainte, Universul îi oferă șansa unui adevărat restart. Chiron retrograd îl obligă să privească sincer către propriile temeri și către greșelile repetate, însă nu pentru a-l pedepsi, ci pentru a-l elibera. Va înțelege că unele drumuri s-au închis tocmai pentru a face loc unor oportunități mult mai potrivite.
În plan profesional, săptămâna poate aduce schimbări neașteptate, dar extrem de benefice. Un proiect nou, o ofertă de colaborare, schimbarea locului de muncă sau chiar decizia de a începe o activitate pe cont propriu pot reprezenta începutul unei etape mult mai prospere. Berbecul va avea curajul să iasă din zona de confort și să accepte provocări pe care până acum le evita. Intuiția îi va indica foarte clar direcția în care trebuie să meargă.
Din punct de vedere financiar, apar perspective încurajatoare. Chiar dacă începutul săptămânii cere prudență și reorganizarea bugetului, după intrarea lui Venus în Balanță apar ocazii excelente de câștig și colaborări avantajoase. Unele investiții sau negocieri începute acum pot aduce rezultate peste așteptări în lunile următoare. Astrele îi recomandă să aleagă parteneriate bazate pe încredere și echilibru.
În plan sentimental, energia lui Venus în Balanță produce una dintre cele mai frumoase schimbări ale perioadei. Cei aflați într-o relație reușesc să depășească tensiunile acumulate și să redescopere apropierea emoțională. Dialogul sincer și dorința de compromis reconstruiesc ceea ce părea fragil. Pentru Berbecii singuri, destinul poate aduce o întâlnire neașteptată cu o persoană care le schimbă complet perspectiva asupra iubirii. Relațiile începute în această perioadă au potențialul de a deveni stabile și de durată.

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Horoscop săptămânal Taur – previziuni pentru perioada 3 – 9 august 2026

Taur, influențele astrale ale acestei săptămâni te ajută să îți regăsești echilibrul interior. Chiron retrograd scoate la suprafață emoții pe care le-ai ascuns mult timp și îți oferă ocazia să le vindeci. În plan profesional, răbdarea și seriozitatea vor fi apreciate de superiori. Situația financiară este stabilă, însă este bine să eviți cheltuielile inutile. Din 6 august, Venus în Balanță îți aduce mai multă armonie în activitatea de zi cu zi și îmbunătățește relațiile cu colegii. În plan sentimental, relația de cuplu devine mai caldă și mai stabilă. Cei singuri pot descoperi că iubirea apare acolo unde se așteaptă mai puțin. Finalul săptămânii îți oferă liniștea necesară pentru a lua decizii importante.

Horoscop săptămânal Gemeni – previziuni pentru perioada 3 – 9 august 2026

Gemeni, această săptămână este una a clarificărilor și a noilor începuturi. Chiron retrograd te determină să analizezi relațiile de prietenie și să înțelegi cine îți este cu adevărat alături. În plan profesional, creativitatea și comunicarea îți aduc oportunități excelente de afirmare. Din punct de vedere financiar, este recomandat să analizezi cu atenție orice propunere înainte de a lua o decizie. Venus în Balanță îți amplifică farmecul personal și favorizează iubirea, creativitatea și proiectele artistice. Relațiile sentimentale devin mai armonioase și mai romantice. Cei singuri pot începe o poveste de dragoste care evoluează rapid. Astrele îți recomandă să ai încredere în inspirația ta.

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Horoscop săptămânal Rac – previziuni pentru perioada 3 – 9 august 2026

Rac, săptămâna 3 – 9 august te îndeamnă să îți redefinești prioritățile. Chiron retrograd aduce lecții importante legate de carieră și de imaginea profesională. Unele provocări te vor determina să îți demonstrezi maturitatea și răbdarea. Situația financiară rămâne stabilă dacă eviți investițiile riscante. Din 6 august, Venus în Balanță aduce armonie în familie și favorizează rezolvarea unor conflicte mai vechi. În dragoste, sinceritatea și apropierea emoțională consolidează relația de cuplu. Cei singuri pot redeschide un capitol sentimental pe care îl considerau încheiat. Finalul săptămânii îți oferă sentimentul că ai recăpătat controlul asupra propriei vieți.

Horoscop săptămânal Leu – previziuni pentru perioada 3 – 9 august 2026

Leu, energia acestei săptămâni îți oferă curajul de a ieși din zona de confort. Chiron retrograd te provoacă să renunți la convingeri care nu îți mai susțin evoluția și să privești viitorul cu mai multă încredere. În plan profesional, ai șansa să îți faci remarcat talentul și spiritul de lider. Situația financiară este favorabilă, cu condiția să acționezi responsabil. Venus în Balanță îți îmbunătățește comunicarea și îți aduce sprijin din partea oamenilor influenți. În dragoste, farmecul personal este accentuat și atragi cu ușurință atenția. Cei singuri pot începe o relație bazată pe respect și compatibilitate intelectuală. Astrele îți transmit că această săptămână poate marca începutul unei perioade excelente.

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Horoscop săptămânal Fecioară – previziuni pentru perioada 3 – 9 august 2026

Fecioară, săptămâna aceasta aduce transformări importante în modul în care privești viitorul. Chiron retrograd te ajută să închizi răni emoționale și să renunți la temerile care te-au ținut pe loc. În plan profesional, seriozitatea și organizarea îți aduc aprecierea superiorilor. Din punct de vedere financiar, apar oportunități de stabilizare și chiar de creștere a veniturilor. Venus în Balanță favorizează sectorul banilor și îți oferă inspirație în administrarea resurselor. În dragoste, sinceritatea apropie inimile și consolidează relațiile existente. Cei singuri pot întâlni o persoană care le oferă siguranța pe care o căutau. Finalul săptămânii este ideal pentru planuri pe termen lung.

Horoscop săptămânal Balanță – previziuni pentru perioada 3 – 9 august 2026

Balanță, săptămâna 3 – 9 august 2026 îți aduce mai multă claritate în relațiile personale și profesionale. Chiron retrograd te îndeamnă să vindeci răni mai vechi legate de încredere și de felul în care te raportezi la ceilalți. Vei înțelege că unele compromisuri făcute în trecut nu mai sunt benefice pentru evoluția ta. În plan profesional, colaborările capătă o importanță deosebită și pot apărea propuneri avantajoase. Pe 6 august, Venus intră chiar în semnul tău zodiacal și îți amplifică farmecul personal, diplomația și puterea de seducție. În dragoste, relațiile se armonizează, iar cei aflați într-un cuplu se bucură de apropiere și stabilitate. Dacă ești singur, șansele de a întâlni o persoană specială cresc considerabil. Situația financiară se îmbunătățește prin negocieri inspirate sau noi colaborări. Astrele îți recomandă să profiți de această perioadă pentru a construi relații solide și de durată.

Horoscop săptămânal Scorpion – previziuni pentru perioada 3 – 9 august 2026

Scorpion, această săptămână îți oferă șansa de a lăsa definitiv în urmă un capitol care te-a consumat emoțional. Chiron retrograd îți atrage atenția asupra sănătății, a echilibrului dintre muncă și viața personală și a obiceiurilor care trebuie schimbate. În plan profesional, vei avea parte de provocări care îți vor demonstra cât de mult ai evoluat în ultima perioadă. Din punct de vedere financiar, apar oportunități de câștig, însă este recomandat să analizezi cu atenție fiecare decizie. Venus în Balanță îți aduce mai multă liniște interioară și te ajută să renunți la resentimente sau conflicte mai vechi. În dragoste, ai nevoie de răbdare și sinceritate pentru a evita neînțelegerile. Cei singuri pot simți că încă nu este momentul potrivit pentru un nou început, însă această perioadă îi pregătește pentru o relație matură. Finalul săptămânii îți oferă sentimentul că ai redobândit controlul asupra propriei vieți.

Horoscop săptămânal Săgetător – previziuni pentru perioada 3 – 9 august 2026

Săgetător, săptămâna 3 – 9 august îți reactivează optimismul și dorința de a merge mai departe cu planurile tale. Chiron retrograd te ajută să înțelegi ce anume te-a împiedicat până acum să îți exprimi adevăratul potențial. În plan profesional, inspirația și creativitatea îți deschid uși către proiecte interesante și colaborări promițătoare. Situația financiară este favorabilă, mai ales dacă alegi să investești în dezvoltarea ta profesională. Venus în Balanță îți aduce susținerea prietenilor și facilitează întâlnirile cu oameni care îți pot influența pozitiv viitorul. În dragoste, relația de cuplu devine mai armonioasă, iar cei singuri pot începe o poveste de iubire într-un context social sau profesional. Energia acestei săptămâni îți oferă încrederea de care aveai nevoie pentru a face pași importanți înainte. Astrele îți recomandă să nu refuzi oportunitățile care apar pe neașteptate.

Horoscop săptămânal Capricorn – previziuni pentru perioada 3 – 9 august 2026

Capricorn, influențele astrale ale acestei săptămâni îți aduc stabilitate și dorința de a construi pe termen lung. Chiron retrograd te determină să rezolvi probleme mai vechi din familie sau să vindeci relații care au trecut prin momente dificile. În plan profesional, perseverența și disciplina îți aduc aprecierea superiorilor și pot deschide perspective importante de promovare. Din punct de vedere financiar, situația evoluează favorabil, iar investițiile bine calculate pot produce rezultate excelente. Venus în Balanță îți activează sectorul carierei și îți oferă vizibilitate, prestigiu și sprijin din partea unor persoane influente. În dragoste, partenerul îți apreciază implicarea și seriozitatea, iar relația devine mai stabilă. Dacă ești singur, poți întâlni o persoană matură și responsabilă, cu care împărtășești obiective similare. Finalul săptămânii îți confirmă că răbdarea este una dintre cele mai valoroase calități ale tale.

Horoscop săptămânal Vărsător – previziuni pentru perioada 3 – 9 august 2026

Vărsător, săptămâna 3 – 9 august vine cu lecții importante despre relații și despre felul în care gestionezi schimbările. Chiron retrograd te încurajează să fii mai atent la cuvintele pe care le folosești și să vindeci conflicte nerezolvate. În plan profesional, vei avea ocazia să îți demonstrezi originalitatea și să propui soluții inovatoare. Situația financiară este stabilă, însă este recomandat să eviți cheltuielile impulsive. Venus în Balanță îți aduce inspirație, dorință de cunoaștere și oportunități legate de călătorii, studii sau proiecte internaționale. În dragoste, comunicarea sinceră rezolvă tensiunile și apropie sufletele. Cei singuri pot întâlni o persoană care le schimbă complet perspectiva asupra iubirii. Astrele îți transmit că această săptămână îți poate deschide orizonturi la care nici nu îndrăzneai să visezi.

Horoscop săptămânal Pești – previziuni pentru perioada 3 – 9 august 2026

Pești, săptămâna 3 – 9 august 2026 îți oferă ocazia să îți recapeți încrederea în propriile forțe. Chiron retrograd te ajută să identifici convingerile care îți limitează evoluția și să renunți la ele. În plan profesional, munca depusă în ultimele luni începe să fie apreciată, iar rezultatele nu vor întârzia să apară. Din punct de vedere financiar, apar perspective favorabile prin colaborări sau investiții inspirate. Venus în Balanță aduce mai multă stabilitate în relațiile apropiate și favorizează rezolvarea unor probleme legate de bani sau bunuri comune. În dragoste, relația cu partenerul devine mai profundă și mai sinceră, iar cei singuri pot întâlni o persoană cu care simt o conexiune aparte încă din primele momente. Intuiția este extrem de puternică și te va ghida către cele mai bune decizii. Finalul săptămânii îți oferă sentimentul că ai făcut un pas important către viața pe care ți-o dorești.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

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Imagini incendiare cu Maria Covașa, fostă concurentă la „Insula Iubirii”! Fanii au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Arată total schimbată acum.
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În anii 2000, Natalia Oreiro făcea furori în telenovela „Înger Sălbatic”! Cum arată acum actrița, la aproape 50 de ani. E de nerecunoscut!
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Libertatea
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Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical Dinamo a murit și Adrian Ropotan este internat cu fractură, după accidentul din Câmpulung Muscel
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