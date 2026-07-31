Ce a pățit Brigitte Pastramă în India. Vedeta a trecut printr-o experiență de coșmar: „Așa am descoperit că am boala”

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Brigitte Pastramă a fost plecată în India, la finalul lunii trecute, unde are în plan să își deschidă o fabrică. Totuși, experiența pe care a trăit-o vedeta nu a fost una deloc plăcută. Iată ce a pățit.

Brigitte Pastramă, experiență neplăcută în India

Soția lui Florin Pastramă a povestit cum a făcut toxiinfecție alimentară în India, iar după ce și-a făcut un set de analize a descoperit că are intoleranță la gluten.

Brigitte a explicat că a făcut o toxiinfecție alimentară în India și a descoperit că suferă de boala celiacă.

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„Mie nu mi se pare că am slăbit. Dar mi-a mai zis cineva. Poate după boala aceea pe care am avut-o când am fost în India. Făcusem o toxiinfecție alimentară. Acum sunt bine. M-a ținut doar o săptămână, din fericire! Dar de atunci sunt intolerantă la gluten. Am descoperit că am boala celiacă. De la problemele cu apa din India, mi-am făcut analizele și mi-am descoperit chestia asta, boala celiacă. Dar poate și de la vârstă, că eu am 49 de ani. Poate era vremea ca să schimb puțin dieta”, a spus Brigitte Pastramă pentru Viva.

După ce s-a întors din Asia, ea și-a sfătuit urmăritorii care vor să meargă în India să își facă vaccinul înainte să meargă în vacanță. Ea spune că totul s-a întâmplat de la apa cu care s-a spălat pe dinți, lucru care se întâmplă frecvent turiștilor. Tocmai de aceea, sfatul general este să consumi doar apă îmbuteliată, chiar și pentru spălatul pe dinți.

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„Am avut și niște peripeții, pentru că la întoarcere m-am îmbolnăvit. Am avut mai multe probleme. Trebuia să vin în România și mi-am anulat zborul, pentru că am avut probleme cu stomacul. Nu m-am vaccinat. Am zis că, dacă merg doar câteva zile, nu o să mi se întâmple nimic. Dar de la apa cu care m-am spălat pe dinți am făcut niște probleme intestinale care s-au terminat cu bine, în final. Dar a fost cu mare sperietură!”, a explicat Brigitte.

„Mi-a fost foarte rău”

Vedeta a explicat că a fost cazată la un hotel bun, însă pe baza unei imunități scăzute și a contactului cu apa din India, s-a întâmplat să aibă mari probleme cu stomacul din cauza apei.

Nu mi-am făcut vaccinul și în patru zile mi-a fost foarte rău. Am avut probleme cu stomacul și cu intestinele din cauza apei. Eu am stat la un hotel bun, dar nu știu ce s-a întâmplat… Trebuie să fii pregătit, dar eu am o imunitate scăzută. Data viitoare, la finalul lunii august, când mă voi întoarce acolo, pentru a începe proiectele cu seria, o să fac și vaccinul”, a dezvăluit Brigitte Pastramă.

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