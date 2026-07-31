Ce a pățit Brigitte Pastramă în India. Vedeta a trecut printr-o experiență de coșmar: „Așa am descoperit că am boala”

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Brigitte Pastramă a fost plecată în India, la finalul lunii trecute, unde are în plan să își deschidă o fabrică. Totuși, experiența pe care a trăit-o vedeta nu a fost una deloc plăcută. Iată ce a pățit.
„Mie nu mi se pare că am slăbit. Dar mi-a mai zis cineva. Poate după boala aceea pe care am avut-o când am fost în India. Făcusem o toxiinfecție alimentară. Acum sunt bine. M-a ținut doar o săptămână, din fericire! Dar de atunci sunt intolerantă la gluten. Am descoperit că am boala celiacă. De la problemele cu apa din India, mi-am făcut analizele și mi-am descoperit chestia asta, boala celiacă. Dar poate și de la vârstă, că eu am 49 de ani. Poate era vremea ca să schimb puțin dieta”, a spus Brigitte Pastramă pentru Viva.
După ce s-a întors din Asia, ea și-a sfătuit urmăritorii care vor să meargă în India să își facă vaccinul înainte să meargă în vacanță. Ea spune că totul s-a întâmplat de la apa cu care s-a spălat pe dinți, lucru care se întâmplă frecvent turiștilor. Tocmai de aceea, sfatul general este să consumi doar apă îmbuteliată, chiar și pentru spălatul pe dinți.
„Am avut și niște peripeții, pentru că la întoarcere m-am îmbolnăvit. Am avut mai multe probleme. Trebuia să vin în România și mi-am anulat zborul, pentru că am avut probleme cu stomacul. Nu m-am vaccinat. Am zis că, dacă merg doar câteva zile, nu o să mi se întâmple nimic. Dar de la apa cu care m-am spălat pe dinți am făcut niște probleme intestinale care s-au terminat cu bine, în final. Dar a fost cu mare sperietură!”, a explicat Brigitte.
„Mi-a fost foarte rău”
Vedeta a explicat că a fost cazată la un hotel bun, însă pe baza unei imunități scăzute și a contactului cu apa din India, s-a întâmplat să aibă mari probleme cu stomacul din cauza apei.
Nu mi-am făcut vaccinul și în patru zile mi-a fost foarte rău. Am avut probleme cu stomacul și cu intestinele din cauza apei. Eu am stat la un hotel bun, dar nu știu ce s-a întâmplat… Trebuie să fii pregătit, dar eu am o imunitate scăzută. Data viitoare, la finalul lunii august, când mă voi întoarce acolo, pentru a începe proiectele cu seria, o să fac și vaccinul”, a dezvăluit Brigitte Pastramă.