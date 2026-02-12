Iulia Vântur, dezvăluiri despre perioada grea din India: „Am și plâns de neputință”

Iulia Vântur (45 de ani) a povestit despre drumul anevoios spre succes, după mutarea în India. Adaptarea la Bollywood, pandemia și pierderile personale au fost lecții dure, dar care au întărit-o. Astăzi, vedeta se bucură de cariera construită cu perseverență.

Iulia Vântur, despre sacrificiile din India și succesul la Bollywood

Iulia Vântur, cunoscută în România pentru cariera sa solidă în televiziune, a demonstrat că determinarea și curajul pot depăși orice obstacol. Mutarea în India și drumul spre un nou început în industria de divertisment de la Bollywood nu au fost lipsite de provocări pentru vedetă. La 45 de ani, Iulia vorbește deschis despre sacrificiile, momentele dificile și lecțiile valoroase pe care le-a învățat pe parcurs.

Părăsind România, unde era deja o personalitate consacrată, Iulia a ales să se reinventeze într-o industrie complet diferită. Într-un interviu acordat Viva.ro, vedeta a mărturisit că adaptarea la un nou mediu a fost un proces intens, dar plin de satisfacții.

„Am muncit mult pentru asta, am și plâns de neputință, neștiind că-i prea devreme, că totul se construiește cu răbdare și consistență. M-am și îndoit de mine, de drumul ales, însă de fiecare dată apărea un proiect care-mi demonstra că acesta este locul meu”, a dezvăluit Iulia Vântur.

În India, Iulia a trebuit să demonstreze de la zero că are talentul și disciplina necesare pentru a se face remarcată. Ritmul intens de lucru, diferențele culturale și stilul de viață complet diferit au pus-o la încercare, dar au determinat-o să își descopere puterea interioară.

„După ani de provocări, am aflat, m-am convins că pot orice-mi pun în minte și în suflet. Sunt genul de om care pune 100% în ce crede și iubește”, a explicat vedeta.

Cea mai grea încercare pentru vedetă

Pe lângă presiunea profesională, pandemia de COVID-19 a venit cu momente de cumpănă pentru Iulia Vântur. Restricțiile de călătorie au împiedicat-o să își vadă părinții și să petreacă timp cu cei dragi din România.

„Cea mai neagră perioadă a fost în timpul lockdown-ului, în pandemie, m-a consumat emoțional teribil. Pentru foarte multă vreme nu am putut să vin în țară, să-mi văd părinții și oamenii dragi din România. Am simțit cum e să ți se rupă sufletul de dor”, a mărturisit ea.

Pandemia nu i-a răpit doar timpul alături de familie, ci și persoane dragi sufletului ei, pierderi care au lăsat urme adânci în sufletul său.

„Majoritatea oamenilor treceau prin multe provocări, apropiați pe care i-am pierdut, din cauza virusului. Și-mi doream mai mult ca oricând îmbrățișarea mamei, însă nu puteam să-i văd pe ai mei decât pe video-call”, a menționat Iulia Vântur pentru publicația menționată anterior.

De atunci, vedeta a făcut o promisiune importantă: să petreacă mai mult timp cu familia.

„Acum ne vedem mai des decât ne vedeam când stăteam în București. De fiecare dată când vin în Europa sau aproape de Europa, ori vin acasă, ori îi chem pe părinți să vină cu mine. Mă bucur că trăim multe din momentele importante împreună”, a explicat ea.

