Iulia Vântur, dezvăluiri rare despre relația cu Salman Khan. „Există o vorbă: iubește în taină!” Ce crede despre venirea unui copil în viața ei

Relația dintre Iulia Vântur (46 de ani) și Salman Khan (60 de ani) continuă să capteze atenția publicului, mai ales datorită discreției cu care cei doi au ales să își trăiască povestea de dragoste. De peste un deceniu împreună, fără declarații spectaculoase și fără expunere excesivă, cuplul a preferat întotdeauna liniștea în locul luminii reflectoarelor. Recent, Iulia a vorbit deschis despre filosofia ei de viață și despre modul în care vede relația cu celebrul actor indian.

Discreția, cheia unei relații solide

Iulia Vântur a explicat că expunerea excesivă poate afecta o relație, motiv pentru care ea și Salman au ales să păstreze lucrurile importante pentru ei în spațiul privat. Vedeta a subliniat că a învățat să protejeze ceea ce contează cu adevărat.

Într-un interviu pentru Viva, Iulia a spus: „Există o vorbă: iubește în taină, fă planuri în taină, sărbătorește în taină. Câteodată, expunerea poate distruge”.

Pentru ea, discreția nu este o strategie, ci o formă de respect față de relație și față de echilibrul personal.

Deși formează un cuplu stabil de mulți ani, Iulia și Salman nu au vorbit niciodată despre planuri de căsătorie. Vedeta a mărturisit că familia ei a înțeles că fericirea este mai importantă decât statutul marital. Pentru Iulia, presiunea socială nu are nicio valoare în fața unei relații autentice.

Ea a subliniat că nu se grăbește să facă pași doar pentru a mulțumi așteptările publicului, ci preferă ca lucrurile să se întâmple natural, atunci când simte că este momentul potrivit.

Despre dorința de a deveni mamă

Iulia a vorbit și despre subiectul maternității, un aspect despre care a fost întrebată adesea. Vedeta a ales să rămână rezervată, dar sinceră, explicând că vede un copil ca pe un dar divin și că nu forțează destinul.

Ea a declarat că, dacă va veni momentul potrivit, îl va primi cu bucurie și recunoștință, fără presiuni sau planuri rigide.

„Da, un copil este un dar de la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu va considera că a venit momentul să devin mamă, voi primi și voi trăi cu bucurie” – a mai spus ea.

O relație construită pe respect și maturitate

Atât Iulia, cât și Salman Khan au demonstrat în timp că preferă stabilitatea în locul spectacolului mediatic. Actorul indian a vorbit la rândul său despre motivele pentru care nu s-a căsătorit până acum, recunoscând că teama de a nu putea oferi suficientă fericire partenerei l-a făcut să fie extrem de precaut.

În acest context, relația lor pare să fie una construită pe înțelegere, respect și libertatea fiecăruia de a evolua în propriul ritm.

„Este doar vina mea. Probabil a fost vreun fel de teamă în mintea lor că s-ar putea să nu fiu în stare să le ofer fericire în viață. Sunt sigur că sunt toate fericite oriunde s-ar afla”, a declarat Salman Khan.

