Iulia Vântur și Salman Khan, la înmormântarea unui celebru culturist din India. Varinder Singh Ghuman a murit la 42 de ani

Iulia Vântur și partenerul ei, Salman Khan, au participat zilele trecute în înmormântarea unui celebru culturist din India, cu care actorul de la Bollywood avea o strânsă relație de prietenie. Varinder Singh Ghuman a încetat din viață în urma unui stop cardiac.

Iulia Vântur și Salman Khan, la înmormântarea culturistului Varinder Singh Ghuman

Varinder Singh Ghuman a încetat din viață după ce a suferit un stop cardiac în timpul unei intervenții chirurgicale, potrivit presei din India. Salman Khan și regretatul culturist aveau o relație apropiată de prietenie, cei doi lucrând împreună în urmă cu câțiva ani, astfel că actorul nu a putut lipsi de la înmormântarea acestuia.

Bărbatul a fost înmormântat pe data de 10 octombrie, moment în care Salman Khan și Iulia Vântur au fost prezenți. În imaginile surprinse de alți participanți la funeralii se poate observa cum actorul de la Bollywood merge trist prin mulțime, în timp ce românca nu își poate ascunde lacrimile, notează Spynews.

Familia culturistului a acuzat medicii de neglijență

Varinder Singh Ghuman a câștigat concursul Mr. India în 2009 și s-a clasat pe al doilea loc la concursul Mr. Asia. Bărbatul se afla internat în spital de câteva zile după ce și-ar fi rupt un mușchi în zona pieptului.

Un medic a declarat pentru presă că acesta a murit după ce a suferit un stop cardiac în timpul unei operații. Potrivit managerului lui Varinder Singh Ghuman, acesta se plângea de dureri la umăr înainte de a fi internat în spital.

După deces, familia culturistului a acuzat medicii de neglijență, în timp ce apropiații au declarat că nu știau decât despre durerile de umăr pentru care culturistul se și internase în spital. Astfel, familia acestuia nu își explică cum a fost posibil să sufere stop cardiac.

În același timp, reprezentanții spitalului au transmis că că Varinder Singh Ghuman nu avea „comorbidități cunoscute”.

