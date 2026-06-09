Cine este Anca Verma, femeia considerată a fi cea mai bogată româncă din lume. A ajuns una din cele mai influente persoane din India și a fost închisă pentru spălare de bani

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Viața ei pare scenariul unui film de la Hollywood combinat cu accente dramatice din producțiile de la Bollywood. De la o copilărie simplă în Galați și până la statutul de miliardară, Anca Verma a parcurs un drum plin de opulență, controverse, iubire pasională și chiar ani grei petrecuți în spatele gratiilor.

Dacă te-ai întrebat cine este Anca Verma și cum a reușit o româncă să controleze afaceri de proporții gigantice în India, iată adevărata ei biografie, secretele din trecut și detalii neștiute despre mariajul cu celebrul Abhishek Verma.

Cine este Anca Verma

Născută pe 8 august 1987 în Galați, sub numele de Anca Maria Neacșu, tânăra a atras rapid atenția datorită trăsăturilor sale fizice impecabile și a înălțimii de 1,79 m. A urmat studiile la Universitatea din Galați, unde a obținut o diplomă de master în inginerie.

Înainte de a deveni o figură centrală în mediul de afaceri internațional, Anca a avut o carieră de succes ca fotomodel. A defilat pe marile podiumuri din Europa, a cochetat cu titlurile de Miss și a apărut în emisiuni TV. Cu toate acestea, ambiția ei depășea zona de modelling. După ce s-a retras din modă, s-a angajat la un furnizor de telefonie mobilă, unde spiritul ei antreprenorial a propulsat-o rapid în funcția de Director General Adjunct pentru operațiunile din București.

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Căsătoria cu milionarul indian Abhishek Verma: Lux, opulență și un imperiu al armelor

Anul 2006 a fost cel care i-a schimbat radical destinul. Pe când era o simplă angajată, destinul i l-a scos în cale pe Abhishek Verma, un controversat și influent miliardar indian, descendentul unei familii cu puternice conexiuni politice și diplomatice în New Delhi.

Cucerit instantaneu de frumusețea și carisma româncei, excentricul milionar indian a luat o decizie radicală: la scurt timp după ce a cunoscut-o pe tânăra recepționeră, a numit-o direct în funcția de director la una dintre companiile sale de top. Relația lor profesională s-a transformat rapid într-o poveste de dragoste pasională.

S-au căsătorit în același an, pe data de 3 iunie 2006. Prin acest mariaj, Anca Neacșu a devenit Anca Verma și a intrat direct în topul celor mai bogate femei din lume, presa internațională estimându-i ulterior o avere controlată de miliarde de dolari. Prin căsătorie, ea a devenit asociat majoritar (deținând 51% din acțiuni) în firme grele care tranzacționau armament, cum ar fi joint-venture-ul SIG SAUER India, conducând ulterior și conglomeratul Olialia World.

Cuplul locuiește într-un palat somptuos, păzit permanent de zeci de bodyguarzi înarmați (securitate de tip Z-category). Interiorul reședinței este o dovadă pură de opulență, având piese de mobilier și detalii suflate în foiță de aur. Peste 100 de angajați se ocupă zilnic de nevoile familiei lor.

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Timpul petrecut la închisoare și „idila” din spatele gratiilor

În anul 2012, când viața lor părea perfectă, imperiul familiei Verma s-a clătinat puternic. Anca și soțul ei au fost arestați de Biroul Central de Investigații din India (CBI) sub acuzații grave de corupție, spălare de bani și presupuse mite oferite oficialilor din domeniul apărării pentru a securiza contracte de armament de sute de milioane de dolari.

Pe data de 8 iunie 2012, cei doi au fost încarcerați în celebra închisoare Tihar din New Delhi, una dintre cele mai mari și stricte unități de detenție din Asia.

Perioada de detenție a Ancăi Verma a făcut deliciul presei indiene și internaționale din cauza unor detalii incredibile apărute din interior. La momentul respectiv, presa din India relata că Anca Verma a transformat momentele de vizită cu soțul ei în adevărate întâlniri romantice. Aceasta își pregătea „cele mai bune bijuterii” și rochii speciale permise de regulament pentru a-și întâmpina partenerul, întâlnirile lor fiind descrise ca „cine romantice” VIP în penitenciar.

Privilegiile de care se bucura românca (faptul că i se permitea să poarte machiaj, haine deosebite și să petreacă mai mult timp cu Abhishek) au stârnit revolte și reclamații din partea celorlalte femei încarcerate, care acuzau regimul VIP de care cuplul beneficia.

După aproape 5 ani de procese intense și perioade de detenție, în aprilie 2017, o Curte Specială din New Delhi i-a declarat nevinovați. Toate acuzațiile împotriva Ancăi Verma și a soțului ei au fost respinse, iar dosarele au fost închise definitiv.

Anca Verma și-a reabilitat imaginea

În ciuda problemelor legale din trecut, Anca Verma a reușit să-și reabiliteze complet imaginea. A rămas o prezență influentă în cercurile diplomatice, politice și sociale superioare din India. Deși speculațiile sugerau că ar fi rupt legăturile cu țara natală, românca a menționat mereu că este mândră de originile ei și că a refuzat oportunități în politica indiană tocmai pentru a nu renunța la cetățenia română.

Viața ei privată a revenit recent în atenția publicului din România cu o veste extrem de fericită. Pe 3 iunie 2026 (exact în ziua în care a aniversat 20 de ani de căsnicie cu Abhishek), Anca Verma a devenit mamă pentru a treia oară, la vârsta de 39 de ani, aducând pe lume un băiețel perfect sănătos, numit Anaditeshwar. Cuplul mai are împreună o fiică (Nicolle, 19 ani) și încă un fiu (Aditeshwar, 2 ani).

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Sursă foto: Instagram, Getty

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