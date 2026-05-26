Cine este Vladimir Popa de la „Chefi la cuțite”. Are 38 de ani și visa să devină pilot de raliuri

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Vladimir Popa s-a făcut remarcat încă din audițiile „Chefi la cuțite” când a pregătit pentru jurați linte neagră cu somon și piure de topinambur. Cu un background solid în consultanță culinară și expertiză în bucătăria de nișă, acesta a demonstrat calități de lider în echipa condusă de Chef Orlando Zaharia, devenind unul dintre cei mai de temut competitori ai acestui sezon.

Cine este Vladimir Popa de la „Chefi la cuțite”

Vladimir Andrei Popa este originar din București și are 38 de ani. Deși în copilărie nu visa neapărat să devină bucătar, ci era atras mai degrabă de mașini și de adrenalina curselor auto, dorindu-și să devină pilot de raliuri, viața l-a ghidat subtil către arta culinară.

Este o persoană caldă, introspectivă și profund credincioasă, detalii care au ieșit la iveală încă din primele sale apariții la televizor. Vladimir Popa poartă mereu mătănii la mână, mărturisind că rugăciunea reprezintă o formă de disciplină care îl ajută să își găsească liniștea în momentele tensionate din bucătărie sau din viața cotidiană.

Citește și: Cine este Marina Luca, cuțitul de aur al lui chef Alexandru Sautner din sezonul 17 „Chefi la cuțite”

Citește și: Cine este Alexandru Ionuț Dodoaia, cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki de la Chefi la cuțite, sezonul 17

Ce a declarat Vladimir Popa în audițiile „Chefi la cuțite”

Momentele în care Vladimir s-a aflat în fața celor patru jurați au fost extrem de intense. El a vorbit deschis despre stilul său de viață retras, despre credință și despre sacrificiile pe care le presupune această meserie.

„Sunt o persoană destul de solitară. Îmi place să petrec timp singur, să mă rog. Meseria asta e murdară, e târzie, ești singur… Am ales o viață de pustnic, oarecum. Încerc să fiu un om mai bun în fiecare zi. Merg des la biserică și la Muntele Athos, unde am locuit la chilie și am gătit pentru călugări. Credința îmi dă liniște și mă ajută să rămân centrat, chiar și în haosul dintr-o bucătărie profesională”, a mărturisit concurentul, impresionând juriul cu smerenia sa.

Tot în preselecții, el a explicat și care este cel mai mare vis al său, strâns legat de latura sa spirituală: „Visul meu cel mai mare este să fac o masă lungă, comunitară, unde să invit preoți și oameni ai bisericii, să gătesc pentru ei. Ar fi un mod de a-mi exprima recunoștința.”

Citește și: Câștigător Chefi la Cuțite 2026. Cine a plecat acasă cu marele premiu de 30.000 de euro în finala din 26 mai

Citește și: Cum arată Nadia Comăneci în body de gimnastică la 64 de ani. „Zeița de la Montreal” lansează o colecție de echipamente cu ocazia aniversării a 50 de ani de la primul 10 din istoria Jocurilor Olimpice

Cariera lui Vladimir Popa: De la „Raionul de Pești” la Private Chef

În prezent, Vladimir Popa lucrează ca food consultant și private chef, însă drumul său în gastronomie este marcat de experiențe solide.

Timp de mai bine de cinci ani, Vladimir a activat la cunoscutul concept „Raionul de Pești”, o locație de nișă din Capitală unde interacționa direct cu clienții la tejghea, recomandându-le cele mai bune moduri de preparare a peștelui proaspăt.

Sub coordonarea sa și a echipei din care a făcut parte, restaurantul a câștigat premii importante în domeniu, inclusiv distincții oferite de prestigiosul ghid Gault&Millau pentru cel mai bun restaurant de tip „pop” și premiul pentru cea mai bună supă de pește din oraș.

Cine îl susține din culise pe concurentul de la „Chefi la cuțite”

Dincolo de tunicile de bucătar și de presiunea din platourile de filmare, Vladimir Popa este, înainte de toate, un tată extrem de mândru. Acesta are o fetiță, Karina Maria, care reprezintă cel mai important pilon din viața lui și motivul pentru care își păstrează mereu optimismul.

„Plâng la desene animate. Mă inspiră. Îmi țin copilul interior viu și mă conectează cu fiica mea”, a povestit Vladimir cu zâmbetul pe buze.

Evoluția spectaculoasă la „Chefi la cuțite”, sezonul 17

Vladimir Popa nu se află la prima interacțiune cu show-ul culinar de la Antena 1 (el apărând episodic și în sezonul 9), însă în sezonul 17 a fost momentul său de maximă strălucire.

În etapa audițiilor, el a cucerit juriul format din Richard Abou Zaki, Orlando Zaharia, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner nu doar cu povestea sa sinceră de viață, ci și cu gustul impecabil al preparatului din farfurie. Ulterior, abilitățile tehnice remarcabile și calmul de neclintit de care a dat dovadă în bootcamp l-au propulsat direct în echipe.

Vladimir a fost selectat în echipa condusă de Chef Orlando Zaharia, unde a devenit rapid un pilon de bază în battle-uri. Capacitatea lui de a gestiona preparatele din pește și fructe de mare, dar și disciplina de fier din bucătărie l-au ajutat să treacă probă după probă, ajungând până în faza de Semifinală a competiției, unde a luptat cot la cot cu cei mai buni concurenți ai sezonului pentru un loc în Marea Finală.

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News