Cine este Alexandru Ionuț Dodoaia, cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki de la Chefi la cuțite, sezonul 17

Oana Savin
.

Alexandru Ionuț Dodoaia, fost cântăreț și acum Executive Senior Sous Chef în București, a cucerit primul cuțit de aur din sezonul 17 Chefi la cuțite, oferit de chef Richard Abou Zaki în ediția din 9 martie a show-ului culinar.

Cine este Alexandru Ionuț Dodoaia

Alexandru Ionuț Dodoaia, un nume care a făcut senzație în ediția din 9 martie 2026 a emisiunii „Chefi la cuțite”, a devenit primul concurent din sezonul 17 care a primit râvnitul cuțit de aur. Chef Richard Abou Zaki a fost impresionat nu doar de preparatul său spectaculos, demn de două stele Michelin, ci și de pasiunea pe care tânărul a demonstrat-o pentru arta culinară.

La doar 34 de ani, Alexandru Ionuț Dodoaia și-a croit drumul către succes în bucătărie, ocupând funcția de Executive Senior Sous Chef într-unul dintre cele mai exclusiviste locații din București. Însă, drumul său nu a fost lipsit de provocări. Înainte să devină chef, Alexandru a avut o carieră în muzică, fiind solist și membru al unei trupe. Sub numele de scenă „Demeter”, a trăit șapte ani în lumina reflectoarelor, dar a realizat că această cale nu îi aduce împlinirea dorită.

„Am fost cântăreț. Am început când eram în liceu cu un băiat. Am avut o trupă și un studio. Numele meu de scenă, inventat la vremea aia, era Demeter. Sunt din Pașcani. Am avut hobby-ul ăsta timp de șapte ani, după care am încetat pentru că nu mă regăseam. Și am decis să iau o altă cale”, a povestit el în cadrul emisiunii.

De la spălat vase în Anglia la stele Michelin

În 2015, Alexandru Ionuț Dodoaia a plecat în Anglia, unde a început să lucreze ca spălător de vase. Însă, dorința de a face mai mult l-a motivat să învețe meseria de bucătar.

„Mă uitam la bucătari cum găteau, după care am început să tai și eu o ceapă, un morcov. M-a văzut un chef bucătar și mi s-a oferit șansa să ajung în bucătărie”, a spus el cu emoție.

Prin muncă asiduă și dedicare, Alexandru Ionuț Dodoaia a reușit să urce în ierarhia culinară, iar acum își pune amprenta în bucătăriile de top din România.

Citește și: Cum arată copiii Principelui Nicolae al României. Soția acestuia, Alina Maria, a publicat imagini cu Maria-Alexandra și Mihai

Citește și: Cum este Smiley ca tată și cât de mult se implică în viața micuței Josephine: „Ne jucăm Românii au talent în casă”

Alexandru Ionuț Dodoaia a primit cuțitul de aur de la chef Richard Abou Zaki

Performanța sa în competiție a fost una memorabilă. Preparatul său, o capodoperă culinară care a cucerit toți cei trei chefi, i-a adus lui Alexandru șansa unică de a primi cuțitul de aur de la chef Richard Abou Zaki.

Vizibil emoționat, Alexandru a spus: „Nici nu știu cum să reacționez!”

Chef Richard, la rândul său, nu și-a ascuns admirația pentru tânărul bucătar: „Ești genul meu de bucătar, mă simt deja atașat. M-ai cucerit din prima, pentru că eu iubesc băieții ăia pasionați care și-au dedicat viața acestei meserii, așa cum am făcut și eu. O asemenea pasiune cum ai tu, eu caut flămând! Împreună aici, în acest show, cred că putem să fim indestructibili. Vreau să-ți dau cuțitul meu de aur din sezonul 17”.

Pentru Alexandru, primirea cuțitului de aur nu reprezintă doar o recunoaștere a talentului său, ci și o răsplată pentru anii de sacrificii.

„Sper din toată inima mea ca anii pe care i-am sacrificat departe de copii să merite”, a mărturisit el, cu ochii în lacrimi.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Alexandru Ionuț Dodoaia, cuțitul de aur al lui Chef Richard Abou Zaki

Sursă foto: Instagram

