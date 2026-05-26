Cine este Ștefan Turian de la Chefi la Cuțite 2026: „Am venit să sting lumina”

Ștefan Turian, de la Chefi la Cuțite, are 36 de ani și lucrează la un hotel de 5 stele din Dublin. Povestea concurentului este impresionantă. El a venit la Chefi la Cuțite ca să își testeze abilitățile și creativitatea în bucătărie. Iată cine este Ștefan Turian și ce poveste de viață are.

Ștefan Turian a impresionat juriul la audiții

Ștefan Turian a venit la audițiile Chefi la Cuțite 2026 cu un preparat sofisticat: un mouse de brânză de capră, atent echilibrat.

El a povestit că emisiunea este noua lui provocare.

„E ceva ce n-am mai făcut până acum. Până acum a fost: schimbă meniul, du-te la lucru 49 de ore, munceşte ca să promovezi, munceşte, munceşte. Am ajuns unde mi-am dorit şi mi-am zis: Care e următoarea provocare? Şi am ajuns aici”, a declarat Ştefan Turian.

Tânărul a povestit că a început de jos, de la spălat vase, trecând prin momente dificile până să ajungă acum chef.

El a mai mărturisit că este foarte critic cu el însuși, însă tocmai acest lucru l-a ajutat să ajungă unde este astăzi.

„De la spălat vase am ajuns chef într-un hotel de cinci stele (…). După care a fost o perioadă când tatăl meu s-a îmbolnăvit de cancer. A trebuit să mă întorc în România şi să mă ocup de el. Am vrut să îmi fac datoria de fiu. Şi am avut grijă de el un an de zile, dar a fost o perioadă în care am văzut numai spitale, acasă-spital, spital-acasă. După ce a decedat, m-am întors înapoi şi atunci am intrat într-un hotel de cinci stele”, a mai adăugat Ştefan.

Ștefan Turian a spus că ar vrea să facă parte din echipa lui Richard, dar ar fi încântat să lucreze și alături de Ștefan, pentru că are origini ardelenești.

”Am venit la Chefi la cuțite ca să le sting lumina juraților”, a spus concurentul.

Schimbare de echipă

El a ajuns în echipa lui Alexandru Sautner, însă ulterior, concurentul a mers într-o altă echipă.

Schimbarea a venit în momentul în care chef Ștefan Popescu a decis să folosească o amuletă pentru a îl lua pe Ștefan Turian.

„Dacă tot ai făcut nebunia asta Alex. Mă gândesc să dau și eu o amuletă. Tocmai ce s-au completat echipele. E momentul perfect! Este o decizie pe care am luat-o de ceva timp, dar am așteptat. Am vrut să-mi confirm că este decizia bună pentru că nu e ușor. Sper să mă înțelegeți că este o mutare strict strategică și că nu este nimic personal. Concurentul care va pleca din echipa mea este Rareș. Concurentul care va veni în echipa bej este Ștefan Turian”, a explicat Ștefan Popescu.

Chef Sautner a fost șocat să afle că va rămâne fără Ștefan Turian. Mai mult, chef Sautner a avut și el posibilitatea de a aduce concurenți cheie din sezonul actual și din edițiile anterioare, direct în echipele adverse pentru a le destabiliza.

„Trebuie să vă rămână în memorie un singur cuvânt: destabiliza. Dacă data trecută vi s-a părut puțin destabilizare, astăzi se dă bomba de la Hiroshima. Am stat și m-am gândit pe cine pot să aduc. Am ales pe sufletul vostru! O să vă dau niște inocenți!”, a mai spus Alexandru Sautner.

