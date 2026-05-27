Primele declarații ale Marinei Luca, după ce a câștigat „Chefi la cuțite”, sezonul 17: „Plâng de fericire”

Marina Luca, chef patiser cu peste un deceniu de experiență, a câștigat sezonul 17 al emisiunii Chefi la cuțite. Concurenta lui Chef Alexandru Sautner a impresionat juriul și a plecat acasă cu trofeul și premiul de 30.000 de euro.

Marina Luca a câștigat „Chefi la cuțite”

Marina Luca, chef-ul patiser cu peste un deceniu de experiență și un CV impresionant, a cucerit trofeul sezonului 17 al competiției „Chefi la cuțite” și marele premiu de 30.000 de euro. Finala, difuzată pe 16 martie 2026, a marcat un moment de neuitat pentru Marina, care a fost susținută de echipa condusă de chef Alexandru Sautner.

„Nu-mi vine a crede! Nu realizez! Nici nu știu ce să fac! Nu știu cum să mă bucur! Plâng de fericire și de faptul că am reușit să câștig și mă bucur foarte mult că nu am renunțat la început. Deci suportul moral pe care l-am avut pe tot parcursul competiției de la familie, de la prieteni, sunt înconjurată de oameni minunați! Sper că mama mea e mândră și că am inspirat mulți oameni!”, a spus Marina Luca, emoționată.

Drumul spre succes

Drumul către succesul din acest sezon al emisiunii nu a fost deloc ușor. Marina Luca s-a remarcat încă de la început prin talentul ei desăvârșit și prin povestea impresionantă de viață.

Născută în Călărași, Republica Moldova, și crescută în satul Horodiște până la vârsta de 14 ani, a fost crescută de mama ei, profesoară de Limba și Literatura Română, după divorțul părinților. Pasiunea pentru gătit a început devreme, când și-a creat primul brand, „Where is the food”, și a participat la evenimente publice încă din adolescență.

Ambiția și talentul au condus-o către performanțe impresionante în lumea gastronomiei. Marina a fost prima moldoveancă și femeie care a absolvit prestigioasa Academie Ducasse și a lucrat în bucătării cu Stele Michelin.

„La dame de Luca este continuitatea numelui meu. Niciodată nu am vrut să fiu un pește mare într-un acvariu cu pești mici. Am preferat oceane. Ce-mi doresc e să construiesc un brand puternic la nivel internațional și să ajung să am patiseria mea în mai multe țări din lume și La dame de Luca să răsune așa cum răsună Cedric Grolet”, a declarat ea.

În timpul competiției, Marina Luca a demonstrat nu doar măiestrie culinară, ci și o forță interioară de neclintit. Concurând cu alți trei finaliști talentați – Alexandru Dodoaia, Vladimir Popa și Ștefan Turian – aceasta a impresionat juriul cu un preparat de o complexitate remarcabilă, dar și cu povestea emoționantă care a însoțit creația sa.

„În toți acești ani am fost super serioasă și sunt serioasă în continuare. În această experiență la Chefi la cuțite vreau să pun toate personalitățile mele, nu doar de chef. Pentru mine acest concurs e o altă etapă în care voi deveni mai bună pe alte aspecte”, a mărturisit ea în fața juraților.

Pe parcursul carierei sale, Marina Luca a avut privilegiul de a găti pentru celebrități internaționale precum Natalie Portman, Lionel Messi sau familia Rockefeller. De asemenea, a creat deserturi memorabile pentru vedete ca Chiara Ferragni, în cadrul Bucharest Fashion Week, și a colaborat cu branduri de prestigiu precum Manokhi și Vogue Italia, realizând deserturi spectaculoase în locații exclusiviste din Europa.

Sursă foto: Instagram

