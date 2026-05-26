  MENIU  
Home > Știri > Cine este Demeter Andras Istvan. De ce a demisionat din funcția de ministru al Culturii și câți copii are cu Maia Morgenstern

Cine este Demeter Andras Istvan. De ce a demisionat din funcția de ministru al Culturii și câți copii are cu Maia Morgenstern

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adelina Duinea
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Demeter Andras Istvan este un actor, regizor și politician român care a ocupat funcția de ministru al Culturii în Guvernul Bolojan, din partea UDMR, în perioada 23 iunie 2025 – 25 mai 2026. Politicianul a demisionat luni, 25 mai, după ce în spațiul public au apărut înregistrări scandaloase în care înjura interesul național al României.

Cine este Demeter Andras Istvan

Demeter Andras Istvan (4)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

Demeter Andras Istvan a ajuns recent în atenția românilor printr-o controversă. Fostul ministru al Culturii în Guvernul Bolojan și-a dat luni, 25 mai, demisia de onoare după ce 2mnews.ro a publicat o înregistrare scandaloasă în care înjura interesul național al României.

„Îmi bag p**a în interesul național, pentru că eu sunt ungur! Deci dumneavoastră ar trebui să-mi dați o statuie, că am făcut ce voi n-ați fost în stare”, spune Demeter Andras Istvan în înregistrarea din noiembrie 2025.

După apariția înregistrării, Andras a cerut o expertiză asupra acesteia, pentru a se confirma că este originală. Cu toate acestea, la cererea președintelui UDMR, Kelemen Hunor, și liderului deputaților UDMR, Csoma Botond, politicianul și-a dat demisia de onoare.

Wow, ce rochie, ce apariție!! Cum s-a afișat Theo Rose la Festivalul de Film de la Cannes, la brațul soțului ei, regizorul Anghel Damian. „Am fost alături de soția mea la o gală” FOTO
Wow, ce rochie, ce apariție!! Cum s-a afișat Theo Rose la Festivalul de Film de la Cannes, la brațul soțului ei, regizorul Anghel Damian. „Am fost alături de soția mea la o gală” FOTO
Recomandarea zilei

„Niciodată nu m-am lipit/agățat de scaun. Când am simțit că este mai corect am renunțat la mandatul de director de teatru, de președinte al radioului și procedez astfel și acum, când îmi depun mandatul de ministru pe masa premierului. Fără ezitare. Acum, spre deosebire de situațiile anterioare, trebuie să îmi prezint și scuzele pentru a fi generat, involuntar, frământări și divizare în societatea noastră contemporană și așa încărcată și împovărată de tensiuni. Îmi cer scuze față de cei care se simt jigniți și față de cei care se simt trădați. Rămân convins că actele și faptele mele în interesul cultural național și al celui care conferă adevărată frumusețe și plus-valoare a interculturalității din România, au dovedit și vor dovedi contrariul a ceea ce se afirmă acum despre mine. Mulțumesc tuturor celor care îmi acordă, în continuare, încrederea lor”, a scris Demeter Andras Istvan pe Facebook.

Citește și: Maia Sandu, despre unirea Republicii Moldova cu România și aderarea la UE: „Este pentru noi strategia de a supravieţui ca democraţie!”

Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat ieri. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat ieri. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Recomandarea zilei

O carieră fulminantă: de la cel mai tânăr director de teatru la Ministerul Culturii

Născut pe 18 mai 1969 la Târgu Mureș, András István Demeter are o biografie impresionantă. A absolvit Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureș în 1992 și deține un master în Managementul întreprinderilor culturale la Dijon, Franța. Totodată, în 2008, și-a completat studiile cu o licență în Drept la Universitatea „Tibiscus” din Timișoara.

Cariera lui Andras Demeter este marcată de recorduri și funcții de mare responsabilitate. La doar 23 de ani, devenea cel mai tânăr director al unei instituții teatrale din Europa, preluând frâiele Teatrului de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara.

Apoi, între 2010 și 2012, a ocupat funcția de Președinte-Director General al Societății Române de Radiodifuziune. Din 2013, Andras a coordonat Casa de Producție a TVR, fiind implicat în numeroase proiecte cinematografice și de teatru TV.

Membru activ al UDMR, Andras Demeter a ocupat funcția de secretar de stat și, ulterior, pe cea de ministru al Culturii în cabinetul condus de Ilie Bolojan (2025-2026). În mai 2026, numele său a revenit în atenția presei în urma demisiei sale din fruntea Ministerului Culturii, un gest asumat după apariția unor controverse în spațiul public.

Citește și: Traian Băsescu îl critică pe Nicușor Dan pentru criza politică: „Amatori de proastă calitate care îngroapă țara”

Povestea de dragoste cu Maia Morgenstern și fiica lor, Cabiria

Dincolo de funcții și distincții (precum titlul de Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor, oferit de statul francez în 2011), viața personală a lui Andras Demeter a fost marcată de legătura cu Maia Morgenstern.

Cei doi s-au iubit la sfârșitul anilor ’90, iar rodul iubirii lor este Eva Leah Cabiria Morgenstern, născută în 1999. Cabiria este la rândul ei o actriță talentată, demonstrând că a moștenit talentul părinților.

„Suntem într-o relație, zic eu, foarte OK, o relație care, practic, din primele momente ale întâlnirii noastre și până în prezent – au trecut deja niște ani – și-a menținut o caracteristică foarte importantă: respectul. Relația mea cu mama ei, din născare și până în prezent, a fost guvernată de respectul reciproc pe care ni-l purtăm. În acest moment, dialogul nostru, întâlnirile noastre, ori de câte ori au loc, sau consultările noastre sunt practic legate de același respect”, declara Demeter Andras în 2018, pentru Libertatea.

În prezent, Andras Demeter și-a refăcut viața personală, fiind căsătorit cu Laura Crina Demeter, însă rămâne o prezență constantă în viața fiicei sale, mai ales acum, când Cabiria a devenit la rândul ei mamă.

Foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Zeci de români au fost păcăliți de un arhitect că le legalizează casele, în Spania. Cum funcționa escrocheria
Zeci de români au fost păcăliți de un arhitect că le legalizează casele, în Spania. Cum funcționa escrocheria
Fanatik
Transfer şoc pe axa CFR Cluj – Rapid! Daniel Pancu îşi aduce unul dintre jucătorii favoriţi la noua echipă
Transfer şoc pe axa CFR Cluj – Rapid! Daniel Pancu îşi aduce unul dintre jucătorii favoriţi la noua echipă
GSP.ro
Ilie Dumitrescu i-a fost alături fiicei lui la ceremonia de absolvire a facultății: „Am trăit niște momente de nedescris”
Ilie Dumitrescu i-a fost alături fiicei lui la ceremonia de absolvire a facultății: „Am trăit niște momente de nedescris”
Click.ro
Secretul humusului din Beirut care îl face cel mai bun din lume: trucul cu gheață
Secretul humusului din Beirut care îl face cel mai bun din lume: trucul cu gheață
TV Mania
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Redactia.ro
Ce trebuie să arunci din casă înainte de Rusalii pentru a avea împliniri și sănătate.Mulți români....
Ce trebuie să arunci din casă înainte de Rusalii pentru a avea împliniri și sănătate.Mulți români....
Citește și...
Daniel Pancu a dat detalii de la negocierile cu Dan Şucu: „Trebuie să transmiteţi forţă!”. De câte transferuri are nevoie şi ce se întâmplă cu Aioani şi Dobre
Cumpărăturile la care au început să renunțe românii din cauza scumpirilor. Schimbare majoră în obiceiurile de consum ale populației
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Nadia Comăneci lansează prima colecție de costume de gimnastică, la 50 de ani de la „Perfect 10”. Cum arată modelul
Ludovic Orban critică presupusa propunere a lui Nicușor Dan ca premier: „Ar fi o petardă politică”
Cristian Tudor Popescu, despre decizia lui Nicușor Dan de a amâna numirea unui premier: „Asta îl interesează pe șeful statului, nu reformele”
Schimbări majore de la 1 iulie: Se modifică valoarea contribuției de cotizare pentru pensie.  Cât va costa un an de vechime după majorarea salariului minim
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Cum arată în luna Mai casa de vis a Adelei Popescu de la Șușani. Curtea e plină de verdeață și flori, iar casa te duce imediat cu gândul la frumoasa Toscana / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Russsell Crowe, îndrăgostit până peste cap de iubita cu 19 ani mai tânără. Gesturi tandre în public, la Roland-Garros
Russsell Crowe, îndrăgostit până peste cap de iubita cu 19 ani mai tânără. Gesturi tandre în public, la Roland-Garros
Gina Pistol, despre cea mai grea perioadă din viața ei. Prezentatoarea nu și-a putut ascunde lacrimile: „M-au pus la zid și au dat cu pietre în mine”
Gina Pistol, despre cea mai grea perioadă din viața ei. Prezentatoarea nu și-a putut ascunde lacrimile: „M-au pus la zid și au dat cu pietre în mine”
Proiecte speciale
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Ce este răcirea pasivă și cum poate reduce temperatura din locuințe fără să folosești aerul condiționat
Ce este răcirea pasivă și cum poate reduce temperatura din locuințe fără să folosești aerul condiționat
Libertatea.ro
Replica Andreei Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorțul lor. „Îl cunosc de 15 ani, știu ce poate și ce nu poate”
Replica Andreei Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorțul lor. „Îl cunosc de 15 ani, știu ce poate și ce nu poate”
Avantaje
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Zodiile care vor avea parte de un început de vară tensionat în 2026. Mercur retrograd lovește puternic
Zodiile care vor avea parte de un început de vară tensionat în 2026. Mercur retrograd lovește puternic
Elle
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Corina Caragea, detalii neștiute despre cariera ei. Cu ce s-a ocupat înainte de a lucra în televiziune: „Am fost…”
Corina Caragea, detalii neștiute despre cariera ei. Cu ce s-a ocupat înainte de a lucra în televiziune: „Am fost…”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
A1.ro
Imagini rare cu fiica Simonei Gherghe. Ana Săndulescu a împlinit 9 ani: „Ești frumoasă ca o floare albă de zăpadă”
Imagini rare cu fiica Simonei Gherghe. Ana Săndulescu a împlinit 9 ani: „Ești frumoasă ca o floare albă de zăpadă”
Lucian Viziru îi răspunde Ioanei Ginghină, după ce aceasta a criticat actorii care primesc donații pe TikTok: „Exact asta își dorește”
Lucian Viziru îi răspunde Ioanei Ginghină, după ce aceasta a criticat actorii care primesc donații pe TikTok: „Exact asta își dorește”
Valentin Sanfira, schimbări drastice după divorțul de Codruța Filip. "Mergem mai departe!" Ce se întâmplă în viața artistului acum
Valentin Sanfira, schimbări drastice după divorțul de Codruța Filip. "Mergem mai departe!" Ce se întâmplă în viața artistului acum
Marius Moga și Bianca Lăpuște, imagini rare de familie. Artistul și soția lui au fost nașii baronesei Nicoleta Scarlat și ai lordului Răzvan Vasile de Brattleby
Marius Moga și Bianca Lăpuște, imagini rare de familie. Artistul și soția lui au fost nașii baronesei Nicoleta Scarlat și ai lordului Răzvan Vasile de Brattleby
Ce spune Săndel Bălan despre ruptura dintre Andreea Bălan și Petrișor Ruge. "L-am sunat!" În ce relații e dansatorul cu tatăl vedetei
Ce spune Săndel Bălan despre ruptura dintre Andreea Bălan și Petrișor Ruge. "L-am sunat!" În ce relații e dansatorul cu tatăl vedetei
Observator News
"Băieţii deştepţi" din Energie: românii au plătit cele mai mari facturi din UE, iar ei au făcut averi
"Băieţii deştepţi" din Energie: românii au plătit cele mai mari facturi din UE, iar ei au făcut averi
Libertatea pentru Femei
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Cristian Mungiu! Sigur ai auzit de ea! Puțini știu că și sora lui este o figură cunoscută în România!
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Cristian Mungiu! Sigur ai auzit de ea! Puțini știu că și sora lui este o figură cunoscută în România!
Ultima oră! Tragedie de nedescris în România! Cântăreața noastră a făcut AVC și a murit fulgerător!
Ultima oră! Tragedie de nedescris în România! Cântăreața noastră a făcut AVC și a murit fulgerător!
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Ce trebuie să arunci din casă înainte de Rusalii pentru a avea împliniri și sănătate.Mulți români....
Ce trebuie să arunci din casă înainte de Rusalii pentru a avea împliniri și sănătate.Mulți români....
Cum a ajuns sa arate una dintre cele mai vanate femei din Romania. E de nerecunoscut pe strada..Ce se intampla cu ea dupa ce s-a retras din viata publica
Cum a ajuns sa arate una dintre cele mai vanate femei din Romania. E de nerecunoscut pe strada..Ce se intampla cu ea dupa ce s-a retras din viata publica
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Nu se ferește să pozeze sexy! Are multe kilograme în plus, dar este una dintre cele mai dorite femei...Cum arată modelul plus size în COSTUM DE BAIE
Nu se ferește să pozeze sexy! Are multe kilograme în plus, dar este una dintre cele mai dorite femei...Cum arată modelul plus size în COSTUM DE BAIE
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Un medic de 63 de ani spune că și-a redus vârsta biologică cu 20 de ani. Rutina zilnică pe care o urmează
Un medic de 63 de ani spune că și-a redus vârsta biologică cu 20 de ani. Rutina zilnică pe care o urmează
Grăsimea ascunsă în multe alimente care crește riscul de diabet
Grăsimea ascunsă în multe alimente care crește riscul de diabet
Trei suplimente care ar putea reduce riscul de cancer de colon. Medicii avertizează însă asupra unei capcane
Trei suplimente care ar putea reduce riscul de cancer de colon. Medicii avertizează însă asupra unei capcane
Plasturele experimental care a distrus aproape complet melanomul malign, una dintre cele mai agresive forme de cancer de piele
Plasturele experimental care a distrus aproape complet melanomul malign, una dintre cele mai agresive forme de cancer de piele
TV Mania
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Tal Berkovich, ultima apariție la Chefi la cuțite, 25 mai 2026. Ce s-a întâmplat la marea jurizare din semifinala sezonului 17
Tal Berkovich, ultima apariție la Chefi la cuțite, 25 mai 2026. Ce s-a întâmplat la marea jurizare din semifinala sezonului 17
Arată ca două surori! Imaginea rară cu mama Anei Bodea care a uimit tot internetul
Arată ca două surori! Imaginea rară cu mama Anei Bodea care a uimit tot internetul
Asemănarea e de-a dreptul izbitoare! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică Jr.
Asemănarea e de-a dreptul izbitoare! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică Jr.
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
Cum arată casa lui Cristian Mungiu. Regizorul premiat la Cannes locuiește într-o vilă spectaculoasă din București
Cum arată casa lui Cristian Mungiu. Regizorul premiat la Cannes locuiește într-o vilă spectaculoasă din București
Ruby a incendiat internetul! Imaginea care i-a uluit pe fani. Cum s-a fotografiat artista
Ruby a incendiat internetul! Imaginea care i-a uluit pe fani. Cum s-a fotografiat artista
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Libertatea
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Replica Andreei Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorțul lor. „Îl cunosc de 15 ani, știu ce poate și ce nu poate”
Replica Andreei Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorțul lor. „Îl cunosc de 15 ani, știu ce poate și ce nu poate”
Cât costă cireșele în piețele din Ploiești chiar înainte de Festivalul Cireșelor de la Păulești
Cât costă cireșele în piețele din Ploiești chiar înainte de Festivalul Cireșelor de la Păulești
Imagini cu Monica Gabor și fiica ei, Irina, într-un restaurant de lux din New York. Cele două au atras atenția tuturor
Imagini cu Monica Gabor și fiica ei, Irina, într-un restaurant de lux din New York. Cele două au atras atenția tuturor
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton