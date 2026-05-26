Cine este Demeter Andras Istvan. De ce a demisionat din funcția de ministru al Culturii și câți copii are cu Maia Morgenstern

Demeter Andras Istvan este un actor, regizor și politician român care a ocupat funcția de ministru al Culturii în Guvernul Bolojan, din partea UDMR, în perioada 23 iunie 2025 – 25 mai 2026. Politicianul a demisionat luni, 25 mai, după ce în spațiul public au apărut înregistrări scandaloase în care înjura interesul național al României.

Cine este Demeter Andras Istvan

Demeter Andras Istvan a ajuns recent în atenția românilor printr-o controversă. Fostul ministru al Culturii în Guvernul Bolojan și-a dat luni, 25 mai, demisia de onoare după ce 2mnews.ro a publicat o înregistrare scandaloasă în care înjura interesul național al României.

„Îmi bag p**a în interesul național, pentru că eu sunt ungur! Deci dumneavoastră ar trebui să-mi dați o statuie, că am făcut ce voi n-ați fost în stare”, spune Demeter Andras Istvan în înregistrarea din noiembrie 2025.

După apariția înregistrării, Andras a cerut o expertiză asupra acesteia, pentru a se confirma că este originală. Cu toate acestea, la cererea președintelui UDMR, Kelemen Hunor, și liderului deputaților UDMR, Csoma Botond, politicianul și-a dat demisia de onoare.

„Niciodată nu m-am lipit/agățat de scaun. Când am simțit că este mai corect am renunțat la mandatul de director de teatru, de președinte al radioului și procedez astfel și acum, când îmi depun mandatul de ministru pe masa premierului. Fără ezitare. Acum, spre deosebire de situațiile anterioare, trebuie să îmi prezint și scuzele pentru a fi generat, involuntar, frământări și divizare în societatea noastră contemporană și așa încărcată și împovărată de tensiuni. Îmi cer scuze față de cei care se simt jigniți și față de cei care se simt trădați. Rămân convins că actele și faptele mele în interesul cultural național și al celui care conferă adevărată frumusețe și plus-valoare a interculturalității din România, au dovedit și vor dovedi contrariul a ceea ce se afirmă acum despre mine. Mulțumesc tuturor celor care îmi acordă, în continuare, încrederea lor”, a scris Demeter Andras Istvan pe Facebook.

O carieră fulminantă: de la cel mai tânăr director de teatru la Ministerul Culturii

Născut pe 18 mai 1969 la Târgu Mureș, András István Demeter are o biografie impresionantă. A absolvit Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureș în 1992 și deține un master în Managementul întreprinderilor culturale la Dijon, Franța. Totodată, în 2008, și-a completat studiile cu o licență în Drept la Universitatea „Tibiscus” din Timișoara.

Cariera lui Andras Demeter este marcată de recorduri și funcții de mare responsabilitate. La doar 23 de ani, devenea cel mai tânăr director al unei instituții teatrale din Europa, preluând frâiele Teatrului de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara.

Apoi, între 2010 și 2012, a ocupat funcția de Președinte-Director General al Societății Române de Radiodifuziune. Din 2013, Andras a coordonat Casa de Producție a TVR, fiind implicat în numeroase proiecte cinematografice și de teatru TV.

Membru activ al UDMR, Andras Demeter a ocupat funcția de secretar de stat și, ulterior, pe cea de ministru al Culturii în cabinetul condus de Ilie Bolojan (2025-2026). În mai 2026, numele său a revenit în atenția presei în urma demisiei sale din fruntea Ministerului Culturii, un gest asumat după apariția unor controverse în spațiul public.

Povestea de dragoste cu Maia Morgenstern și fiica lor, Cabiria

Dincolo de funcții și distincții (precum titlul de Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor, oferit de statul francez în 2011), viața personală a lui Andras Demeter a fost marcată de legătura cu Maia Morgenstern.

Cei doi s-au iubit la sfârșitul anilor ’90, iar rodul iubirii lor este Eva Leah Cabiria Morgenstern, născută în 1999. Cabiria este la rândul ei o actriță talentată, demonstrând că a moștenit talentul părinților.

„Suntem într-o relație, zic eu, foarte OK, o relație care, practic, din primele momente ale întâlnirii noastre și până în prezent – au trecut deja niște ani – și-a menținut o caracteristică foarte importantă: respectul. Relația mea cu mama ei, din născare și până în prezent, a fost guvernată de respectul reciproc pe care ni-l purtăm. În acest moment, dialogul nostru, întâlnirile noastre, ori de câte ori au loc, sau consultările noastre sunt practic legate de același respect”, declara Demeter Andras în 2018, pentru Libertatea.

În prezent, Andras Demeter și-a refăcut viața personală, fiind căsătorit cu Laura Crina Demeter, însă rămâne o prezență constantă în viața fiicei sale, mai ales acum, când Cabiria a devenit la rândul ei mamă.

