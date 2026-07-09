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Tragedie în New Jersey: influencerița Ayzia J. Toledo, în vârstă de 22 de ani, și-a pierdut viața într-un accident rutier grav. Mașina pe care o conducea s-a răsturnat și a intrat cu viteză într-un copac, curmând două vieți.

Influencerița Ayzia J. Toledo a murit la doar 22 de ani

Ayzia J. Toledo, influenceriță urmărită de peste 300.000 de fani pe Instagram și TikTok, a murit la doar 22 de ani, în urma unui teribil accident rutier produs în New Jersey, conform Spynews.

Ayzia, recunoscută pentru activitatea sa ca model și creatoare de conținut online, și-a pierdut viața în noaptea de 5 iulie 2026, în Deptford Township. Potrivit autorităților, tânăra se afla la volanul mașinii sale când a pierdut controlul direcției, iar vehiculul s-a răsturnat și s-a izbit violent de un copac. În mașină mai erau două persoane: Henreitta Carter, prietena sa de aceeași vârstă, care de asemenea s-a stins din viață, și un alt pasager, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, dar care a scăpat cu răni ușoare.

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„Avea o personalitate extraordinară și își construia un viitor promițător”

Într-un mesaj emoționant adresat comunității, familia tinerei a subliniat cât de iubită și apreciată era aceasta: „Ayzia a fost iubită profund de familia ei, prețuită de prietenii apropiați și admirată de foarte mulți oameni din comunitate. Avea o personalitate extraordinară și își construia un viitor promițător. Reușea să inspire oameni și își crea o comunitate tot mai mare pe rețelele sociale”.

Accidentul Ayziei a avut loc în aceeași zi în care o altă influenceriță, Brianna Johnson, cunoscută ca DreamDoll Brii, a căzut victimă unui atac armat în Florida. Brianna avea doar 21 de ani. Poliția investighează încă circumstanțele exacte ale accidentului.

Foto: Instagram

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