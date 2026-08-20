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Un medic rezident de 28 de ani a fost găsit mort la Spitalul Universitar de Urgență București, unde lucra la secția de Hematologie. Tragedia a șocat comunitatea medicală, iar ancheta continuă pentru a stabili circumstanțele.

Ce salariu avea medicul rezident de 28 de ani găsit mort la Spitalul Universitar

Un tânăr medic rezident, în vârstă de doar 28 de ani, și-a pierdut viața într-un tragic incident petrecut la Spitalul Universitar de Urgență București. Moartea sa a zguduit comunitatea medicală, iar detalii noi, inclusiv cele legate de veniturile sale, au ieșit la iveală. Potrivit informațiilor obținute de Cancan, acesta se afla în al treilea an de rezidențiat, lucrând în secția de Hematologie Clinică a instituției.

Conform calculelor, un medic rezident de anul III câștigă, în medie, un salariu brut de aproximativ 6.700 de lei, ceea ce înseamnă un venit net de 3.900–4.000 de lei. În cazul său, la acest salariu de bază s-ar fi putut adăuga sporuri specifice secției, cuprinse între 12% și 15%, ceea ce ar fi ridicat venitul lunar la circa 4.600 de lei. Indemnizația de hrană, de 347 de lei brut, precum și sumele obținute pentru gărzi ar fi putut duce venitul final peste pragul de 5.000 de lei lunar.

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„O pierdere imensă pentru comunitatea medicală”

Însă, dincolo de cifrele reci, acest tânăr trăia o dramă personală, fiind afectat profund de problemele de sănătate ale părinților săi. Tragedia s-a produs pe data de 17 august 2026, când medicul ar fi căzut de la etajul 14 al clădirii spitalului. Martorii aflați în curtea spitalului au declarat că l-au văzut în acel moment, iar poliția a deschis un dosar penal pentru a investiga circumstanțele exacte ale decesului. În prezent, ancheta continuă, iar colegii și apropiații săi urmează să fie audiați.

Vestea tragică a fost însoțită de un val de durere și consternare în rândul echipei medicale. Conducerea Spitalului Universitar de Urgență București a transmis un mesaj emoționant: „Conducerea spitalului transmite condoleanțe familiei și colegilor și își exprimă regretul pentru această pierdere”. De asemenea, Colegiul Medicilor București a descris dispariția tânărului drept „o pierdere imensă pentru comunitatea medicală”.

Foto: Shutterstock.com

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