Victoria Maria Ionescu, fiica fostului deputat Cazimir Ionescu, a fost înmormântată. Ce au așezat părinții pe sicriul alb

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Victoria Maria Ionescu, fiica fostului deputat Cazimir Ionescu, a fost condusă astăzi, 27 august 2026, pe ultimul drum. Tânăra, care se confrunta cu depresia, pentru care urma tratament, și-a pus capăt zilelor la 22 de ani.

Victoria Maria Ionescu a fost înmormântată

Victoria-Maria Ionescu, fiica fostului deputat Cazimir Ionescu, a fost înmormântată astăzi la Cimitirul Bellu din București, într-o zi care a adus durere nesfârșită pentru cei ce au iubit-o. La doar 22 de ani, tânăra actriță și suplinitoare de actorie la Victory of Art a lăsat în urmă un gol profund. Cancan.ro a surprins momentele încărcate de emoție de la Cimitirul Bellu, unde familia, prietenii și colegii i-au adus un ultim omagiu.

Începând cu ora 14:00, curtea Cimitirului Bellu a fost locul de întâlnire pentru zeci de oameni care au venit să se despartă de Victoria. Cu brațele pline de coroane și flori, predominant trandafiri albi, aceștia au așteptat răbdători să se apropie de sicriul tinerei. Atmosfera din biserică a fost copleșitoare. Sicriul alb, înconjurat de flori, părea să reflecte inocența și puritatea unui suflet care a plecat mult prea devreme.

În mijlocul lăcașului de cult, trei fotografii mari ale Victoriei au fost așezate cu grijă, fiecare evocând amintiri prețioase. Într-una dintre imagini, Victoria, copil, cu un zâmbet larg și plin de viață, pare să transmită că totul va fi bine. Celelalte două fotografii surprind o adolescentă cu vise mari, hotărâtă să devină o actriță cunoscută. Aceste imagini au fost un memento pentru toți cei prezenți că, deși a plecat, spiritul ei rămâne viu în inimile celor care au cunoscut-o.

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Ce au așezat părinții pe sicriul alb

Colegii ei, atât din liceu, cât și din facultate, au fost vizibil afectați. Mulți dintre ei au mărturisit cât de greu le este să accepte pierderea unui suflet atât de tânăr și plin de visuri.

Ceremonia de înmormântare a fost programată pentru ora 16:00, iar familia a făcut tot posibilul să le ofere celor prezenți un strop de alinare. În curtea cimitirului, au fost pregătite mese cu apă, sucuri și câteva gustări, un gest simbolic pentru cei ce au venit să își ia rămas-bun de la Victoria.

Bunicii, mama și tatăl ei, fostul deputat Cazimir Ionescu, au fost alături de cei care au venit să o plângă, fiecare încercând să găsească puterea de a face față pierderii. Părinții tinerei au așezat trandafiri și alte flori albe pe sicriul cu trupul neînsuflețit al fiicei lor. Albul este adesea asociat cu puritatea, inocența și tinerețea, reflectând vârsta fragedă a Victoriei.

Foto: Instagram

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