Cât costă o noapte de cazare la hotelul Andreei Bănică din Eforie Nord. Tarife pentru luna septembrie

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Cât costă o noapte la hotelul Andreei Bănică din Eforie Nord? Descoperă ce facilități oferă și până când poți face rezervări.

Cât costă o noapte de cazare la hotelul Andreei Bănică

Hotelul Andreei Bănică din Eforie Nord oferă condiții premium la doar câțiva pași de Plaja Debarcader. Conform Libertatea, hotelul este o destinație preferată pentru cei care își doresc confort și intimitate la malul mării.

Dacă plănuiți o escapadă pe final de vară, trebuie să știți că prețurile pentru o noapte de cazare în hotelul Andreei Bănică variază între 686 și 945 de lei, în funcție de perioada exactă. Începând cu luna septembrie, tarifele scad ușor: la 1 septembrie 2026, o noapte costă 621 de lei, iar în zilele următoare ajunge la 770 de lei. Totuși, hotelul pare să fie deschis doar până pe 12 septembrie, conform datelor disponibile pe platformele de rezervări.

Locație, facilități și recenzii

Hotelul, situat aproape de Plaja Debarcader, impresionează prin facilități moderne și un design primitor. Camerele sunt dotate cu balcon, aer condiționat, televizor cu ecran plat, baie privată cu duș și articole de toaletă gratuite. În plus, oaspeții se pot bucura de WiFi gratuit, parcare privată, cuptor cu microunde, minibar, cafetieră și ibric electric. Pentru cei care vor să se relaxeze în aer liber, grădina hotelului este alegerea perfectă, iar activități precum pescuitul sunt disponibile în apropiere.

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Cu o notă impresionantă de 9,5 din peste 300 de evaluări pe Booking, hotelul Andreei Bănică se remarcă prin servicii de calitate. „Se oferă la locație WiFi gratuit și parcare privată. Unitățile de cazare sunt dotate cu climatizare și au o terasă, un televizor cu ecran plat și o baie proprie cu duș și articole de toaletă gratuite”, se arată pe platforma online de rezervări.

Alternative pe litoralul românesc

Și alte vedete din România și-au făcut simțită prezența pe litoralul românesc. În Vama Veche, de exemplu, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu, Radu Vâlcan, Irina Fodor, Răzvan Fodor și Maria Apostol administrează o pensiune de patru stele cu 14 camere. Acolo, o noapte de cazare în luna august 2026 acostă 700 de lei, conform Libertatea.

Așadar, fie că preferați farmecul liniștit din Eforie Nord sau atmosfera vibrantă din Vama Veche, vedetele din România par să fi ridicat standardele vacanțelor la malul Mării Negre, oferind experiențe de neuitat pentru toate gusturile.

Foto: Instagram, Booking.ro

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