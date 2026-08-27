Ce decizie au luat procurorii în dosarul în care Cristian Boureanu a fost cercetat pentru agresiune sexuală

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Cristian Boureanu scapă, deocamdată, de acuzațiile de agresiune sexuală. Procurorii au clasat dosarul, însă partea reclamantă a contestat decizia. Instanța va analiza cazul în septembrie.

Decizie favorabilă pentru Cristian Boureanu în dosarul în care a fost cercetat pentru agresiune sexuală

O decizie a fost luată în cazul în care Cristian Boureanu a fost cercetat pentru agresiune sexuală. După mai bine de un an de anchete, procurorii au decis să claseze dosarul, motivând că fapta reclamată nu este prevăzută de legea penală. Totuși, această soluție nu este definitivă, fiind deja contestată de partea reclamantă, potrivit declarațiilor oferite de avocatul victimei pentru Spynews.

Cazul a izbucnit în iunie 2025, când o tânără a depus o plângere la poliție, acuzându-l pe Cristian Boureanu de agresiune sexuală. Fostul politician a fost audiat și a negat acuzațiile, susținând că situația a fost premeditată. După mai multe audieri și analizarea probelor, procurorii au decis clasarea cauzei, o veste favorabilă pentru Boureanu, dar care a stârnit nemulțumire.

Avocatul reclamantei, Bogdan Buneci, a explicat că echipa sa a depus deja o plângere împotriva soluției de clasare și a subliniat că există suficiente dovezi care ar putea justifica o altă decizie.

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Avocatul reclamantei: „Noi am formulat plângere împotriva soluției de clasare”

„Domnul Boureanu a obținut clasarea. Motivarea procurorului a fost că fapta nu este prevăzută de legea penală. Ne lasă pe noi, cum ar veni, ne deschide calea accesului la instanța civilă pentru daune. Însă noi nu am fost de acord cu această soluție și am ajuns să o contestăm chiar la instanță, la judecătorul de drepturi și libertăți. Avem termen în septembrie, să vedem ce rezultat va fi.

Noi am formulat plângere împotriva soluției de clasare, am arătat că sunt sau au fost administrate suficiente probe pentru existența infracțiunii, inclusiv acea înregistrare audio-video care a apărut și în spațiul public, martori care au fost audiați în condiții mai mult decât suspecte, adică au fost audiați fără ca eu să particip la aceste declarații, deși aveam cerere aprobată de procuror să particip, și inclusiv o expertiză psihologică depusă de noi la dosar, din care rezultă că victima a suferit o traumă la momentul respectiv și că a fost agresată sexual”, a declarat avocatul pentru Spynews.

Decizia finală urmează să fie luată în luna septembrie, când instanța va analiza contestația depusă. Dacă soluția de clasare va fi menținută, cazul ar putea fi redirecționat către o instanță civilă pentru o eventuală cerere de daune.

Foto: Facebook

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