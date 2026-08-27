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Tim Curry, legenda din „The Rocky Horror Picture Show”, a murit la 80 de ani. Actorul britanic a redefinit curajul artistic prin roluri excentrice și o carieră impresionantă în teatru, film și animație.

Tim Curry a murit la 80 de ani

Tim Curry, actorul britanic care a redefinit curajul și nonconformismul în lumea artistică, a încetat din viață la 80 de ani, relatează Reuters. Faimos pentru interpretarea sa magnetică în „The Rocky Horror Picture Show”, Curry a lăsat moștenire o carieră strălucitoare, marcată de roluri memorabile și o voce inconfundabilă.

O legendă a divertismentului

Născut pe 19 aprilie 1946, în Grappenhall, Cheshire, Tim Curry a devenit cunoscut pe plan internațional datorită rolului Dr. Frank N. Furter, „travestitul dulce din Transilvania transsexuală”, din adaptarea cinematografică din 1975 a musicalului „The Rocky Horror Show”. Deși filmul a avut un start modest, a fost rapid adoptat de fanii din întreaga lume, devenind un fenomen cult. Proiecțiile de la miezul nopții și costumele elaborate ale spectatorilor au transformat pelicula într-un ritual unic și vibrant.

Într-un interviu din 1975, Curry a mărturisit: „Când am citit-o, am crezut că este foarte, foarte spirituală și amuzantă… Am ezitat, dacă ar funcționa, ar putea fi greu să scap de asta. Dar, sincer, am crezut întotdeauna că (un rol) nu merită făcut decât dacă îți asumi un risc”. Provocarea a fost acceptată, iar rezultatul a devenit istorie.

De la cinema la Broadway

Cariera lui Curry nu s-a oprit la „The Rocky Horror Picture Show”. Actorul a strălucit în numeroase alte producții, adesea în roluri de antagonist. Printre cele mai notabile apariții se numără „Annie” (1982), „Legendă” (1985), „Singur acasă 2: Pierdut în New York” (1992) și „Insula comorii Muppet” (1996). Într-un interviu din 2011, el a recunoscut cu umor atracția sa pentru astfel de roluri: „Îmi plac foarte mult acele roluri – sunt întotdeauna cel mai bine scrise”.

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Pe scena teatrului, Curry a demonstrat aceeași versatilitate. Nominalizat de trei ori la premiile Tony, el a interpretat cu succes personaje precum Mozart în „Amadeus” (1981) sau Regele Arthur în „Monty Python’s Spamalot” (2005). Vocea sa baritonală excepțională l-a transformat și într-un actor vocal de succes, câștigând un premiu Emmy Daytime în 1991 pentru „Peter Pan și pirații”.

Un artist care a îndrăznit să fie diferit

Pe lângă actorie, Curry a explorat și muzica, lansând albume și cântând alături de trupa sa rock. Cu toate acestea, viața personală a rămas întotdeauna discretă. Nu s-a căsătorit și nu a avut copii, dedicându-și întreaga energie artei.

În 2013, a suferit un accident vascular cerebral care l-a obligat să își reducă activitatea profesională. Cu toate acestea, în 2024, a făcut o revenire emoționantă pe marele ecran în filmul de groază „Stream”. Această apariție a fost primită cu entuziasm de fanii care l-au admirat pentru perseverența sa.

Un simbol al curajului artistic

Tim Curry a fost un pionier al diversității și un exemplu de curaj creativ. De la roluri extravagante la interpretări teatrale profunde, el a demonstrat că arta adevărată nu are limite. Locuind în Los Angeles până la finalul vieții, Curry a lăsat în urmă o moștenire care va continua să inspire generații.

Foto: Profimediaimages.ro

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