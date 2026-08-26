Delia Salchievici, acuzații la adresa lui Lino Golden, la un an de la divorț. Artistul i-a cerut test de paternitate înainte să piardă sarcina

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, a vorbit despre momentele tensionate din căsnicia cu artistul și a făcut dezvăluiri despre pierderea unei sarcini.

Fosta soție a lui Lino Golden, acuzații grave la adresa artistului

La mai bine de un an de la divorțul de Lino Golden, Delia Salchievici face dezvăluiri dureroase. Influencerița spune că relația lor a fost presărată cu scandaluri și momente tensionate și a dezvăluit că artistul a fost în repetate rânduri agresiv verbal cu ea.

Mai mult, ea a spus că a fost un moment în care a rămas însărcinată, însă a pierdut copilul din motive medicale.

Problemele s-ar fi agravat în perioada în care tânăra a trecut prin pierderea sarcinii și a povestit că Lino Golden ar fi învinovățit-o pentru situație.

Citește și: Delia Salchievici de la Desafio s-a despărțit de iubit: „Părea că discut cu un perete”

„Am mai vorbit în spațiul public legat de sarcina pe care am avut-o în relația cu el, pe care din păcate am pierdut-o din motive medicale.

În acel moment, el a aruncat toată vina asupra mea, în condițiile în care medicii au spus foarte clar că nu există neapărat un motiv, ci pur și simplu primele sarcini, de cele mai multe ori, nu pot fi duse la bun sfârșit, e ceva ce nu poți controla.

El a spus că este în totalitate vina mea, m-a pus într-un colț, am plâns foarte mult și am sunat-o pe mama mea să îi spun că nu mai suport, am nevoie de ajutor, el mă jignește și îmi aruncă toată vina în brațe.

Citește și: Delia Salchievici, adevărul despre relaţia cu Ian şi sărutul de la Desafio: „M-au afectat mult comentariile. Am fost împinsă într-o semi-depresie” / EXCLUSIV

Mama l-a sunat, s-a ajuns la o separare, pe care eu mi-am dorit-o în acel moment”, a declarat Delia Salchievici pentru Știrile Antena Stars.

„Spunea că se va despărți de bine dacă nu pot duce sarcina la bun sfârșit”

Delia a mai spus că a decis să încheie relația într-o perioadă delicată, în care aștepta un răspuns din partea medicilor privind evoluția sarcinii. Tânăra a explicat că fostul ei soț i-a spus că se va despărți de ea dacă nu va putea duce sarcina la bun sfârșit și că dacă ar fi adus copilul pe lume, el ar fi cerut un test de paternitate.

„Încă nu primisem un răspuns sigur în legătură cu sarcina, dacă chiar trebuie să o elimin. El mi-a spus că dacă nu pot duce la sfârșit sarcina, el se va despărți de mine, dar dacă pot să o duc la bun sfârșit, îmi va cere un test de paternitate, în condiția în care eu stăteam doar acasă și când am plecat avea locația mea. (…) Nu a mai fost nevoie de asta, pentru că am pierdut copilul”, a declarat Delia Salchievici.

Urmărește-ne pe Google News