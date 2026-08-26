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Virgil Ianțu părăsește TVR după 9 ani, marcând finalul emisiunii „Câștigă România!” în această formulă. Formatul românesc, premiat internațional, promite să continue sub o altă formă. Ce urmează pentru proiect?

Virgil Ianțu părăsește TVR după 9 ani

Virgil Ianțu a spus „adio” Televiziunii Române, încheind un capitol de 9 ani alături de emisiunea „Câștigă România!”. Prezentatorul a anunțat despărțirea de postul public printr-un mesaj emoționant, dar a dat asigurări că proiectul nu va dispărea.

Dezvoltat de Zucchero Media, concursul s-a remarcat prin performanțe remarcabile, chiar și fără sprijinul unor campanii masive de promovare. „Formatul românesc creat de Zucchero Media a crescut și și-a câștigat publicul și popularitatea în mod organic”, a declarat Ianțu. De-a lungul anilor, emisiunea a fost nominalizată la European Broadcasting Union (EBU) și a primit premii importante în România, consolidându-și astfel locul printre cele mai apreciate producții autohtone. Mai mult, conceptul său a fost adoptat și internațional, fiind difuzat în regiunea Galicia, Spania, unde a ajuns deja la al treilea sezon, potrivit Libertatea.

Emoționat, Virgil Ianțu a rememorat cei 9 ani alături de echipa și publicul „Câștigă România!”. „A fost un drum lung și frumos”, a spus el, subliniind că succesul emisiunii a fost clădit pe autenticitate, calitate editorială și dedicația echipei. „Le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit în toți acești ani, concurenților, oameni extraordinari, care au dat personalitate și emoție fiecărei ediții.”

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Ce urmează pentru „Câștigă România!”?

În ciuda despărțirii de TVR, Virgil Ianțu a lăsat să se înțeleagă că povestea emisiunii ar putea continua sub o altă formă. „«Câștigă România!» nu dispare! Doar încheie un capitol frumos. Iar eu… merg mai departe”, a precizat prezentatorul.

Ianțu nu a uitat să aducă un omagiu echipei din spatele camerelor de filmat: „Le mulțumesc oamenilor din echipa de producție și documentare, celor care au pus suflet în ceea ce au făcut și au muncit cu bucurie, indiferent cât de mare a fost efortul”.

După aproape un deceniu în care a fost gazda unuia dintre cele mai îndrăgite concursuri TV din România, Virgil Ianțu privește spre viitor cu optimism. „Vă mulțumesc!” – cu aceste cuvinte, prezentatorul a încheiat etapa „Câștigă România!” la postul public.

Foto: TVR 1; Instagram

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