  MENIU  
Home > Vedete > Dolly Parton a murit la 80 de ani. Anunțul făcut de familia ei

Dolly Parton a murit la 80 de ani. Anunțul făcut de familia ei

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Anca Lupescu Redactor
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Legendara cântăreață și compozitoare de muzică country Dolly Parton a murit la vârsta de 80 de ani, pe 25 august. Informația a fost confirmată de familie.

Nepotul ei, Bryan Seaver, a anunțat vestea în aceeași zi, printr-un videoclip publicat pe Instagram.

Dolly Parton Passes Away at 80IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 5)

„Numele meu este Bryan Seaver, fiul lui Cassie Parton, și reprezint astăzi familiile Parton și Owens pentru a anunța moartea mătușii mele, Dolly Rebecca Parton Dean, soră, Sis și Granny pentru o generație și Gigi pentru următoarea”, spune el în videoclip.

„Acest anunț video este ceva ce Dolly mi-a cerut să fac în urmă cu ani, înainte să pot înțelege pe deplin că acest moment va deveni cândva realitate. În calitate de șef al securității ei timp de mai bine de două decenii, rol pe care tatăl meu, Larry, l-a avut înaintea mea, mi-am imaginat greutatea acestui moment, dar nu am simțit-o cu adevărat până acum.”

Ce s-a întâmplat cu Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman. S-a pozat slăbit, pe patul de spital. Ce mesaj a transmis, în urmă cu puțin timp
Ce s-a întâmplat cu Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman. S-a pozat slăbit, pe patul de spital. Ce mesaj a transmis, în urmă cu puțin timp
Recomandarea zilei

Citește și:  Dolly Parton este în doliu. Soțul artistei, Carl Dean, a murit la vârsta de 82 de ani

Seaver a adăugat: „Este o onoare, o onoare amestecată cu o mândrie absolută și cu o mare tristețe. Dar tristețea este a noastră, nu a lui Dolly. Dolly a trăit în lumină și se află în brațele lui Iisus, unde, cu siguranță, a fost întâmpinată de Carl, de părinții ei și de nenumărați alții care au vegheat asupra ei și și-au dorit să o întâlnească în ceruri.”

Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV
Recomandarea zilei

„Am plecat pentru prima dată la drum cu Dolly când eram copil, descoperind viața pe drumurile turneelor la începutul anilor ’80. Dolly a deschis uși nu doar pentru mine, ci pentru întreaga ei familie, ajutându-ne să ne atingem un potențial despre care nici măcar nu știam că este posibil.

Dolly a deschis, de asemenea, uși pentru generații de cântăreți, compozitori, muzicieni și visători din toate domeniile și de pe toate continentele”, a adăugat Seaver în mesajul video.

„Prin exemplul ei, am crezut că orice este posibil. Nu a văzut niciodată o ușă pe care să nu o poată deschide, iar ușile pe care le-a deschis au contribuit la schimbarea istoriei.”

Citește și: Motivul uluitor pentru care Dolly Parton a refuzat invitația la ceai a lui Kate Middleton: „Într-una din zile”

Declarația lui a continuat: „Eu și familia mea am împărtășit o viață întreagă de amintiri frumoase cu Dolly, dar la fel ați făcut și voi. A fost mereu prezentă în televizoarele voastre, în pick-upurile voastre, pe CD-urile voastre și în playlisturile de pe telefoanele voastre, devenind parte din familia voastră, indiferent dacă v-ați dorit asta sau nu.

Familia noastră și echipa căreia i-a încredințat moștenirea ei vor lucra cu sârguință pentru a se asigura că spiritul ei va rămâne cu noi pentru totdeauna. Dolly a fost fermieră, la fel ca tatăl ei; el cultiva pământul, ea cultiva cântece și fericire.

Dolly m-a sunat și mi-a spus că vrea să se odihnească într-un pat frumos, cu așternuturi moi din bumbac, pentru că, după o viață în care a purtat haine împodobite cu strasuri grele, merită în sfârșit să fie confortabilă și să se odihnească.”

Seaver și-a încheiat declarația spunând: „Odihnește-te în pace, mătușă Dolly – mătușă, Granny, Gigi. Dumnezeu să o binecuvânteze pe Dolly Parton și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Ea vă va iubi mereu.”

Parton a vorbit despre starea sa de sănătate într-un interviu acordat vineri, 21 august, în care a recunoscut că aceasta s-a deteriorat în ultima perioadă, după moartea soțului ei, Carl Dean, în martie 2025.

„Așa cum am spus în mesajele video de-a lungul ultimului an, mă confrunt cu unele probleme de sănătate cărora nu le-am acordat atenție atunci când aveam grijă de Carl.

Știți, nu este prima dată când trebuie să gestionez ceva de genul acesta. La începutul anilor ’80, am fost nevoită să stau câteva luni din cauza unor probleme ginecologice și, la vremea respectivă, aveam și probleme cu greutatea, așa că nu este ca și cum nu aș fi trecut prin perioade dificile din punct de vedere al sănătății”, i-a declarat Parton publicației PEOPLE.

Citește și: De ce nu se demachiază Dolly Parton niciodată înainte de culcare

Ea a adăugat: „Dar cred că, pentru că trăim într-o lume în care rețelele sociale funcționează 24 de ore din 24, totul este amplificat într-un mod în care nu era în urmă cu ani. Obișnuiam să glumesc că sunt regina tabloidelor, dar acum cred că pot spune că sunt regina rețelelor sociale și a inteligenței artificiale!

Serios vorbind, chiar dacă încă mă recuperez, încă muncesc! Mă cunoașteți – așa cum am spus adesea, m-am visat într-un colț și încă am atât de multe lucruri pe care vreau să le realizez, așa că voi continua să muncesc atât timp cât voi putea, pentru a vedea totul prins viață.”

Cariera lui Dolly Parton

Parton a avut o carieră de mai multe decenii și este una dintre cele mai de succes artiste din istoria muzicii country. A vândut peste 100 de milioane de discuri la nivel mondial și a lansat aproape 50 de albume de studio. Albumul său de debut a fost „Hello, I’m Dolly”, lansat în 1967, iar ulterior a avut numeroase hituri, printre care „I Will Always Love You”, „9 to 5” și „Jolene”.

Parton s-a născut în Pittman Center, Tennessee, în 1946. Avea 11 frați și surori, iar familia era săracă. „Nu am murit niciodată de foame, dar uneori nu aveam suficientă mâncare”, le-a declarat ea jurnaliștilor de la PEOPLE în 1977. La vârsta de 6 ani, a început să cânte la prima sa chitară și să cânte în biserica bunicului ei. Un an mai târziu, a început să scrie cântece.

Deși ca adult era cunoscută pentru stilul său extravagant, Parton declara pentru PEOPLE în 2003 că, în copilărie, „aveam pistrui și strungăreață. Totul era făcut în casă sau primit de la alții. Mereu mi-am dorit să fiu mai frumoasă. Am început să mă aranjez. Voiam haine strâmte, machiaj intens, unghii lungi și buze roșii. Mi-a plăcut.”

De-a lungul carierei, aspectul său spectaculos a atras multă atenție, însă Parton a fost mereu prima care a făcut glume pe seama propriei imagini.

După absolvirea liceului, s-a mutat la Nashville în 1964. A cântat în cluburi și a scris cântece pentru alți artiști. În 2012, le-a declarat celor de la PEOPLE: „Cântecele mele m-au scos din munți și m-au dus peste tot unde mi-am dorit să ajung.”

Marele său succes a venit atunci când starul country Porter Wagoner a angajat-o ca parteneră în emisiunea „The Porter Wagoner Show”. El a ajutat-o să obțină un contract cu o casă de discuri, însă primele sale succese au fost toate duete interpretate împreună cu partenerul ei de scenă.

„Voi fi mereu muzician country pentru că sunt o fată de la țară”, declara Parton pentru PEOPLE în 1975. „Stilul meu este sufletul și sentimentele mele. Le voi spune oamenilor prin cântecele mele lucruri pe care nu i le-aș fi spus niciodată mamei mele.”

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Momentul în care un român este arestat în Spania după ce a furat un iaht de peste un milion de euro. Urmărire ca-n filme pe mare și din elicopter I VIDEO
Momentul în care un român este arestat în Spania după ce a furat un iaht de peste un milion de euro. Urmărire ca-n filme pe mare și din elicopter I VIDEO
Fanatik
Transferurile FCSB, distruse în direct! „Boutoutaou ăla nu poate să joace nici în divizia B la noi”. Exclusiv
Transferurile FCSB, distruse în direct! „Boutoutaou ăla nu poate să joace nici în divizia B la noi”. Exclusiv
GSP.ro
Au semnat actele pentru stadionul de 115 milioane de euro din România: „În sfârșit!”
Au semnat actele pentru stadionul de 115 milioane de euro din România: „În sfârșit!”
Click.ro
Marea dezamăgire a lui Octavian Ursulescu la Festivalul Mamaia 2026: „Tot sperăm să o vedem și pe Angela Similea!”
Marea dezamăgire a lui Octavian Ursulescu la Festivalul Mamaia 2026: „Tot sperăm să o vedem și pe Angela Similea!”
TV Mania
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Redactia.ro
Cutremur în PSD! Un nume greu rupe rândurile și face acuzații dure la adresa partidului: „Se iau o mulțime de decizii greșite, împotriva românilor!” A renunțat la toate funcțiile de conducere
Cutremur în PSD! Un nume greu rupe rândurile și face acuzații dure la adresa partidului: „Se iau o mulțime de decizii greșite, împotriva românilor!” A renunțat la toate funcțiile de conducere
Citește și...
Marcel Pușcaș îi ia apărarea lui Radu Drăgușin după 0-4 la debut: „Malen și Dybala nu sunt Bîrligea și Boutoutaou!”
Ai moștenit bani și îi depui în cont. Ce documente trebuie să păstrezi dacă ANAF verifică proveniența sumei
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Ce riști dacă nu oprești niciodată routerul Wi-Fi. Greșeala făcută de mulți utilizatori
Actrița AnnaLynne McCord și fostul jucător de rugby Danny Cipriani s-au căsătorit. "Să onorăm această binecuvântare divină este cel mai mare dar!"
Cine este Cristina Belu alias Frankie de la Insula Iubirii 2026. Cu ce se ocupă și ce așteptări are de la reality show
Ținuta Mirabelei Grădinaru de la summit-ul din Ucraina, analizată de stiliști. "Reprezinți o țară, trebuie mare atenție la tot!" Ce au observat experții
Se mai poate trăi cu 1.500 de euro pe lună în Spania? Cât costă viața de zi cu zi și cum se descurcă românii care muncesc în peninsulă
Dana Budeanu a scos untul din produsele de la Miţa Biciclista. VIDEO fabulos

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Actrița AnnaLynne McCord și fostul jucător de rugby Danny Cipriani s-au căsătorit. "Să onorăm această binecuvântare divină este cel mai mare dar!"
Actrița AnnaLynne McCord și fostul jucător de rugby Danny Cipriani s-au căsătorit. "Să onorăm această binecuvântare divină este cel mai mare dar!"
Cine este Cristina Belu alias Frankie de la Insula Iubirii 2026. Cu ce se ocupă și ce așteptări are de la reality show
Cine este Cristina Belu alias Frankie de la Insula Iubirii 2026. Cu ce se ocupă și ce așteptări are de la reality show
Proiecte speciale
Dolly Parton a murit. Regina muzicii country avea 80 de ani
Dolly Parton a murit. Regina muzicii country avea 80 de ani
Salariată la supermarket în Elveția, despre salariul de 4750 de euro pe lună: „Este un salariu corect? Sincer, nu.”
Salariată la supermarket în Elveția, despre salariul de 4750 de euro pe lună: „Este un salariu corect? Sincer, nu.”
Libertatea.ro
Familie cu cinci copii, mutată peste chiriașul care refuza să plece din locuință. Acum riscă închisoarea
Familie cu cinci copii, mutată peste chiriașul care refuza să plece din locuință. Acum riscă închisoarea
Avantaje
Dieta Regelui! La 77 de ani și în plină luptă cu boala agresivă, Regele Charles are o alimentație ieșită din comun. Ce mănâncă într-o zi obișnuită și pe ce NU pune deloc gura? Nutriționistul a analizat dieta sa
Dieta Regelui! La 77 de ani și în plină luptă cu boala agresivă, Regele Charles are o alimentație ieșită din comun. Ce mănâncă într-o zi obișnuită și pe ce NU pune deloc gura? Nutriționistul a analizat dieta sa
Elle
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Cum a putut să apară mireasa la nuntă! Invitații au crezut că nu văd bine când femeia și-a făcut apariția la eveniment
Cum a putut să apară mireasa la nuntă! Invitații au crezut că nu văd bine când femeia și-a făcut apariția la eveniment
Ținuta Mirabelei Grădinaru de la summit-ul din Ucraina, analizată de stiliști. "Reprezinți o țară, trebuie mare atenție la tot!" Ce au observat experții
Ținuta Mirabelei Grădinaru de la summit-ul din Ucraina, analizată de stiliști. "Reprezinți o țară, trebuie mare atenție la tot!" Ce au observat experții
Cine este Oana Tomoiagă de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă și de ce a divorțat de tatăl fiului ei
Cine este Oana Tomoiagă de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă și de ce a divorțat de tatăl fiului ei
Carmen Brumă, dezvăluiri despre ce ține mereu în geantă când pleacă la drum lung: „Fără merdenele, promit” 
Carmen Brumă, dezvăluiri despre ce ține mereu în geantă când pleacă la drum lung: „Fără merdenele, promit” 
Mircea Badea l-a taxat pe Dorian Popa după ce s-a filmat mâncând merdenele în Piața Amzei. Mesajul ironic al prezentatorului. "Acum treaba e..."
Mircea Badea l-a taxat pe Dorian Popa după ce s-a filmat mâncând merdenele în Piața Amzei. Mesajul ironic al prezentatorului. "Acum treaba e..."
Observator News
Wizz Air numeşte TAROM "risipă de bani" şi vrea să îi ia cursele interne. Compania de stat se revoltă
Wizz Air numeşte TAROM "risipă de bani" şi vrea să îi ia cursele interne. Compania de stat se revoltă
Libertatea pentru Femei
Gata, nu se mai ascund! E cuplul momentului în România și toată lumea e cu ochii pe ei! ❤️ Ea, o mămică WOW, el – vedetă TV, amândoi au trecut prin despărțiri dureroase, dar acum se vindecă unul pe celălalt!
Gata, nu se mai ascund! E cuplul momentului în România și toată lumea e cu ochii pe ei! ❤️ Ea, o mămică WOW, el – vedetă TV, amândoi au trecut prin despărțiri dureroase, dar acum se vindecă unul pe celălalt!
Ultima oră! Nuntă mare în politica românescă! Celebrul deputat, mire la 51 de ani! Nuntă la cort cu o tânără superbă, ca o prințesă: “Ne-am căsătorit…Până la urmă mi-a venit mintea la cap”
Ultima oră! Nuntă mare în politica românescă! Celebrul deputat, mire la 51 de ani! Nuntă la cort cu o tânără superbă, ca o prințesă: “Ne-am căsătorit…Până la urmă mi-a venit mintea la cap”
Cătălin Crișan, gafă de proporții după ce a anunțat că s-a despărțit de iubită „Să mă criticați ușor”. Internauții i-au bătut obrazul
Cătălin Crișan, gafă de proporții după ce a anunțat că s-a despărțit de iubită „Să mă criticați ușor”. Internauții i-au bătut obrazul
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
De la divorțul de Radu Bucura, Paula Seling nu s-a mai afișat la brațul niciunui bărbat Dar acum surpriză! EL este noul partener de viață al artistei noastre. Îl vedem des la TV, dar nimeni NU a știut până acum că sunt împreună, iar primele declarații sunt complet neașteptate: "Să scoatem la lumină..."
De la divorțul de Radu Bucura, Paula Seling nu s-a mai afișat la brațul niciunui bărbat Dar acum surpriză! EL este noul partener de viață al artistei noastre. Îl vedem des la TV, dar nimeni NU a știut până acum că sunt împreună, iar primele declarații sunt complet neașteptate: "Să scoatem la lumină..."
Părea că lucrurile sunt roz în familia lor, dar Magdalena Chihaia a făcut acum o dezvăluire la care nimeni nu se aștepta! Soția lui Dinu Maxer a vorbit, fără menajamente, despre relația pe care o are cu copiii lui și ai Deei. Dar vestea abia acum vine! Mama artistului a rupt tăcerea despre ce se întâmplă în casa lor: „Eu, ca soacră, am văzut...”
Părea că lucrurile sunt roz în familia lor, dar Magdalena Chihaia a făcut acum o dezvăluire la care nimeni nu se aștepta! Soția lui Dinu Maxer a vorbit, fără menajamente, despre relația pe care o are cu copiii lui și ai Deei. Dar vestea abia acum vine! Mama artistului a rupt tăcerea despre ce se întâmplă în casa lor: „Eu, ca soacră, am văzut...”
"N-am fost singur în nici o gară". Adrian Cioroianu și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane și mulți au fost curioși să afle detalii despre femeia din viața lui. Dezvăluirea i-a luat pe mulți prin surprindere și tot acum a rupt tăcerea despre femeile din viața lui: "Eu cred că femeile sunt...". Continuarea a stârnit un val de comentarii
"N-am fost singur în nici o gară". Adrian Cioroianu și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane și mulți au fost curioși să afle detalii despre femeia din viața lui. Dezvăluirea i-a luat pe mulți prin surprindere și tot acum a rupt tăcerea despre femeile din viața lui: "Eu cred că femeile sunt...". Continuarea a stârnit un val de comentarii
Relația Simonei Halep cu milionarul Dorin Mateiu, în vârstă de 58 de ani, nu a trecut neobservată. Unii au felicitat-o că este, în sfârșit, fericită, alții au criticat dur diferența de vârstă...Ei bine, intră în scenă fostul soț al campioanei noastre, Toni Iuruc. Ce-a putut să spună bărbatul despre relația de dragoste intens mediatizată a fostei lui: ”Să...” Continuarea spune multe
Relația Simonei Halep cu milionarul Dorin Mateiu, în vârstă de 58 de ani, nu a trecut neobservată. Unii au felicitat-o că este, în sfârșit, fericită, alții au criticat dur diferența de vârstă...Ei bine, intră în scenă fostul soț al campioanei noastre, Toni Iuruc. Ce-a putut să spună bărbatul despre relația de dragoste intens mediatizată a fostei lui: ”Să...” Continuarea spune multe
Redactia.ro
Cutremur în PSD! Un nume greu rupe rândurile și face acuzații dure la adresa partidului: „Se iau o mulțime de decizii greșite, împotriva românilor!” A renunțat la toate funcțiile de conducere
Cutremur în PSD! Un nume greu rupe rândurile și face acuzații dure la adresa partidului: „Se iau o mulțime de decizii greșite, împotriva românilor!” A renunțat la toate funcțiile de conducere
Doliu în lumea afacerilor. A murit miliardarul care nu avea moștenitori. Cine va controla uriașa avere lăsată în urmă
Doliu în lumea afacerilor. A murit miliardarul care nu avea moștenitori. Cine va controla uriașa avere lăsată în urmă
Pensionarii ar putea plăti mai mult pentru salariile bugetarilor! Ce variantă a ajuns de la Comisia Europeană pe masa Guvernului
Pensionarii ar putea plăti mai mult pentru salariile bugetarilor! Ce variantă a ajuns de la Comisia Europeană pe masa Guvernului
Vine prăpădul pentru 3 zodii până la 1 septembrie! Trăiesc un coșmar la final de vară
Vine prăpădul pentru 3 zodii până la 1 septembrie! Trăiesc un coșmar la final de vară
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ce salarii vor avea medicii, asistentele și infirmierele după noua lege. Formula pregătită pentru angajații din Sănătate
Ce salarii vor avea medicii, asistentele și infirmierele după noua lege. Formula pregătită pentru angajații din Sănătate
Cele 3 zodii pe care Universul le răsplătește după ani grei. Urmează cea mai bună perioadă pentru ele
Cele 3 zodii pe care Universul le răsplătește după ani grei. Urmează cea mai bună perioadă pentru ele
Ce pensie va avea un român după 35 de ani de muncă pe un salariu de 4000-5000 lei
Ce pensie va avea un român după 35 de ani de muncă pe un salariu de 4000-5000 lei
A ignorat timp de 10 ani întregi un simptom banal. Apoi a aflat că avea cancer de colon în stadiul IV
A ignorat timp de 10 ani întregi un simptom banal. Apoi a aflat că avea cancer de colon în stadiul IV
TV Mania
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
CSID.ro
Cine își mai aduce aminte de Fizz? A vândut celebra haină de blană și s-a retras din muzică. E total schimbat acum
Cine își mai aduce aminte de Fizz? A vândut celebra haină de blană și s-a retras din muzică. E total schimbat acum
Recunoști fetița din imagine? Micuța cu breton și zâmbet larg a crescut și a devenit soția unui cântăreț celebru din România
Recunoști fetița din imagine? Micuța cu breton și zâmbet larg a crescut și a devenit soția unui cântăreț celebru din România
Imagini fascinante cu Elena Udrea în costum de baie. Fostul politician și-a etalat silueta pe litoralul românesc
Imagini fascinante cu Elena Udrea în costum de baie. Fostul politician și-a etalat silueta pe litoralul românesc
Cum arată Andreea Esca în costum de baie la 53 de ani. Imaginile publicate de știristă! Fanii au rămas uimiți
Cum arată Andreea Esca în costum de baie la 53 de ani. Imaginile publicate de știristă! Fanii au rămas uimiți
Libertatea
Dolly Parton a murit. Regina muzicii country avea 80 de ani
Dolly Parton a murit. Regina muzicii country avea 80 de ani
Cod galben de furtuni severe, grindină și vijelii în 23 de județe. Lista zonelor vizate de avertizările ANM
Cod galben de furtuni severe, grindină și vijelii în 23 de județe. Lista zonelor vizate de avertizările ANM
Momentul în care un român este arestat în Spania după ce a furat un iaht de peste un milion de euro. Urmărire ca-n filme pe mare și din elicopter I VIDEO
Momentul în care un român este arestat în Spania după ce a furat un iaht de peste un milion de euro. Urmărire ca-n filme pe mare și din elicopter I VIDEO
O româncă face carieră în Marea Britanie în lawtech. Alexandra Tudan: „Cele mai profunde transformări apar când avem curajul să ieșim din zona de confort”
O româncă face carieră în Marea Britanie în lawtech. Alexandra Tudan: „Cele mai profunde transformări apar când avem curajul să ieșim din zona de confort”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton