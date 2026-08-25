Dolly Parton a murit la 80 de ani. Anunțul făcut de familia ei

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Legendara cântăreață și compozitoare de muzică country Dolly Parton a murit la vârsta de 80 de ani, pe 25 august. Informația a fost confirmată de familie.

Nepotul ei, Bryan Seaver, a anunțat vestea în aceeași zi, printr-un videoclip publicat pe Instagram.

„Numele meu este Bryan Seaver, fiul lui Cassie Parton, și reprezint astăzi familiile Parton și Owens pentru a anunța moartea mătușii mele, Dolly Rebecca Parton Dean, soră, Sis și Granny pentru o generație și Gigi pentru următoarea”, spune el în videoclip.

„Acest anunț video este ceva ce Dolly mi-a cerut să fac în urmă cu ani, înainte să pot înțelege pe deplin că acest moment va deveni cândva realitate. În calitate de șef al securității ei timp de mai bine de două decenii, rol pe care tatăl meu, Larry, l-a avut înaintea mea, mi-am imaginat greutatea acestui moment, dar nu am simțit-o cu adevărat până acum.”

Citește și: Dolly Parton este în doliu. Soțul artistei, Carl Dean, a murit la vârsta de 82 de ani

Seaver a adăugat: „Este o onoare, o onoare amestecată cu o mândrie absolută și cu o mare tristețe. Dar tristețea este a noastră, nu a lui Dolly. Dolly a trăit în lumină și se află în brațele lui Iisus, unde, cu siguranță, a fost întâmpinată de Carl, de părinții ei și de nenumărați alții care au vegheat asupra ei și și-au dorit să o întâlnească în ceruri.”

„Am plecat pentru prima dată la drum cu Dolly când eram copil, descoperind viața pe drumurile turneelor la începutul anilor ’80. Dolly a deschis uși nu doar pentru mine, ci pentru întreaga ei familie, ajutându-ne să ne atingem un potențial despre care nici măcar nu știam că este posibil.

Dolly a deschis, de asemenea, uși pentru generații de cântăreți, compozitori, muzicieni și visători din toate domeniile și de pe toate continentele”, a adăugat Seaver în mesajul video.

„Prin exemplul ei, am crezut că orice este posibil. Nu a văzut niciodată o ușă pe care să nu o poată deschide, iar ușile pe care le-a deschis au contribuit la schimbarea istoriei.”

Citește și: Motivul uluitor pentru care Dolly Parton a refuzat invitația la ceai a lui Kate Middleton: „Într-una din zile”

Declarația lui a continuat: „Eu și familia mea am împărtășit o viață întreagă de amintiri frumoase cu Dolly, dar la fel ați făcut și voi. A fost mereu prezentă în televizoarele voastre, în pick-upurile voastre, pe CD-urile voastre și în playlisturile de pe telefoanele voastre, devenind parte din familia voastră, indiferent dacă v-ați dorit asta sau nu.

Familia noastră și echipa căreia i-a încredințat moștenirea ei vor lucra cu sârguință pentru a se asigura că spiritul ei va rămâne cu noi pentru totdeauna. Dolly a fost fermieră, la fel ca tatăl ei; el cultiva pământul, ea cultiva cântece și fericire.

Dolly m-a sunat și mi-a spus că vrea să se odihnească într-un pat frumos, cu așternuturi moi din bumbac, pentru că, după o viață în care a purtat haine împodobite cu strasuri grele, merită în sfârșit să fie confortabilă și să se odihnească.”

Seaver și-a încheiat declarația spunând: „Odihnește-te în pace, mătușă Dolly – mătușă, Granny, Gigi. Dumnezeu să o binecuvânteze pe Dolly Parton și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Ea vă va iubi mereu.”

Parton a vorbit despre starea sa de sănătate într-un interviu acordat vineri, 21 august, în care a recunoscut că aceasta s-a deteriorat în ultima perioadă, după moartea soțului ei, Carl Dean, în martie 2025.

„Așa cum am spus în mesajele video de-a lungul ultimului an, mă confrunt cu unele probleme de sănătate cărora nu le-am acordat atenție atunci când aveam grijă de Carl.

Știți, nu este prima dată când trebuie să gestionez ceva de genul acesta. La începutul anilor ’80, am fost nevoită să stau câteva luni din cauza unor probleme ginecologice și, la vremea respectivă, aveam și probleme cu greutatea, așa că nu este ca și cum nu aș fi trecut prin perioade dificile din punct de vedere al sănătății”, i-a declarat Parton publicației PEOPLE.

Citește și: De ce nu se demachiază Dolly Parton niciodată înainte de culcare

Ea a adăugat: „Dar cred că, pentru că trăim într-o lume în care rețelele sociale funcționează 24 de ore din 24, totul este amplificat într-un mod în care nu era în urmă cu ani. Obișnuiam să glumesc că sunt regina tabloidelor, dar acum cred că pot spune că sunt regina rețelelor sociale și a inteligenței artificiale!

Serios vorbind, chiar dacă încă mă recuperez, încă muncesc! Mă cunoașteți – așa cum am spus adesea, m-am visat într-un colț și încă am atât de multe lucruri pe care vreau să le realizez, așa că voi continua să muncesc atât timp cât voi putea, pentru a vedea totul prins viață.”

Cariera lui Dolly Parton

Parton a avut o carieră de mai multe decenii și este una dintre cele mai de succes artiste din istoria muzicii country. A vândut peste 100 de milioane de discuri la nivel mondial și a lansat aproape 50 de albume de studio. Albumul său de debut a fost „Hello, I’m Dolly”, lansat în 1967, iar ulterior a avut numeroase hituri, printre care „I Will Always Love You”, „9 to 5” și „Jolene”.

Parton s-a născut în Pittman Center, Tennessee, în 1946. Avea 11 frați și surori, iar familia era săracă. „Nu am murit niciodată de foame, dar uneori nu aveam suficientă mâncare”, le-a declarat ea jurnaliștilor de la PEOPLE în 1977. La vârsta de 6 ani, a început să cânte la prima sa chitară și să cânte în biserica bunicului ei. Un an mai târziu, a început să scrie cântece.

Deși ca adult era cunoscută pentru stilul său extravagant, Parton declara pentru PEOPLE în 2003 că, în copilărie, „aveam pistrui și strungăreață. Totul era făcut în casă sau primit de la alții. Mereu mi-am dorit să fiu mai frumoasă. Am început să mă aranjez. Voiam haine strâmte, machiaj intens, unghii lungi și buze roșii. Mi-a plăcut.”

De-a lungul carierei, aspectul său spectaculos a atras multă atenție, însă Parton a fost mereu prima care a făcut glume pe seama propriei imagini.

După absolvirea liceului, s-a mutat la Nashville în 1964. A cântat în cluburi și a scris cântece pentru alți artiști. În 2012, le-a declarat celor de la PEOPLE: „Cântecele mele m-au scos din munți și m-au dus peste tot unde mi-am dorit să ajung.”

Marele său succes a venit atunci când starul country Porter Wagoner a angajat-o ca parteneră în emisiunea „The Porter Wagoner Show”. El a ajutat-o să obțină un contract cu o casă de discuri, însă primele sale succese au fost toate duete interpretate împreună cu partenerul ei de scenă.

„Voi fi mereu muzician country pentru că sunt o fată de la țară”, declara Parton pentru PEOPLE în 1975. „Stilul meu este sufletul și sentimentele mele. Le voi spune oamenilor prin cântecele mele lucruri pe care nu i le-aș fi spus niciodată mamei mele.”

Urmărește-ne pe Google News