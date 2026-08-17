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Actrița Hayden Panettiere, cunoscută din filme precum „Heroes”, „Titans” și „Scream” a încetat din viață duminică, 16 august, la vârsta de 36 de ani.

Hayden Penettiere a murit la 36 de ani

Hayden Panettiere, un simbol al cinematografiei și al televiziunii americane, a încetat din viață la doar 36 de ani, pe 16 august 2026. Vestea tristă a fost confirmată de reprezentantul actriței, care a transmis o declarație în numele tatălui său, Alan Panettiere.

„Cu profundă tristețe împărtășim vestea tragică a pierderii iubitei noastre Hayden. A fost o lumină incredibilă și o forță a naturii care a adus iubire și bucurie imensă tuturor celor care au cunoscut-o — și milioanelor care au urmărit-o pe ecrane”, au spus reprezentanții acesteia pentru People.

Potrivit TMZ, care citează surse din apropierea lui Hayden Panettiere, poliția investighează un posibil incident legat de decesul actriței.

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Cariera fulminantă a lui Hayden Panettiere

Hayden și-a început cariera la numai 5 ani, când a jucat în telenovela americană „One Life to Live” difuzată de ABC. A continuat să cucerească lumea serialelor prin roluri în „Guiding Light”, dar și apariții memorabile în producții precum „Ally McBeal” și „Malcolm in the Middle”.

Primul său mare succes cinematografic a venit în 2000, când a interpretat rolul fiicei antrenorului Bill Yoast (Will Patton) în filmul biografic „Remember the Titans”. Însă, adevărata consacrare a venit odată cu rolul majoretei cu puteri de autovindecare din serialul NBC „Heroes” (2006-2010), care i-a adus recunoaștere internațională.

„A fost o experiență incredibilă, care mi-a schimbat viața”, mărturisea ea într-un interviu.

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Întoarcerea pe marele ecran și lupta cu demonii personali

În 2023, Panettiere a revenit pe marele ecran, reluând rolul său din „Scream 4” pentru „Scream 6”. De asemenea, a jucat în producții recente precum „Amber Alert” (2024) și „A Breed Apart” (2025). Ultimul său film, „Sleepwalker”, a avut premiera în ianuarie 2026.

În afară de actorie, Hayden Panettiere a explorat și domeniul muzical, lansând mai multe melodii de-a lungul carierei. Cu toate acestea, viața sa personală a fost marcată de provocări.

Într-un interviu din 2022 pentru People, actrița a vorbit deschis despre lupta sa cu dependența de opioide și alcool, dar și despre depresia postnatală: „Am fost în vârful lumii și am distrus totul. Credeam că am atins fundul prăpastiei, dar mereu apărea o capcană mai adâncă”.

„Am lucrat mult cu mine însămi, iar pentru asta a trebuit să fiu incredibil de sinceră. Nu regret nici măcar cele mai urâte lucruri care mi s-au întâmplat”, a mai spus actrița.

Hayden Panettiere avea o fiică

În 2014, Hayden Panettiere a devenit mamă pentru prima dată, aducând-o pe lume pe Kaya Evdokia Klitschko, fiica ei cu fostul logodnic, boxerul Wladimir Klitschko. După o perioadă dificilă de luptă cu dependențele, în 2018, actrița a luat decizia dureroasă de a-i acorda fostului partener custodia deplină a fiicei lor. Totuși, a rămas aproape de Kaya, care locuiește în Europa cu tatăl său.

Hayden a fost profund afectată de pierderea fratelui său mai mic, Jansen Panettiere, care a murit în 2023, la vârsta de 28 de ani, din cauza unor complicații cardiace.

„Era singurul meu frate, iar eu trebuia să-l protejez. Când l-am pierdut, am simțit că am pierdut jumătate din sufletul meu”, a declarat ea într-un interviu pentru revista People în septembrie 2024.

Cu puțin timp înainte de moartea sa, actrița publicase o carte autobiografică intitulată „This Is Me: A Reckoning”. În paginile ei, Hayden Panettiere vorbește deschis despre experiențele marcante din viața sa, de la confruntările cu figuri influente de la Hollywood, până la decizia dureroasă de a-i încredința custodia fiicei sale fostului partener. În carte, actrița a dezvăluit și că este bisexuală și a povestit despre momentul în care un medic i-a spus că dependența de alcool îi poate fi fatală în cinci ani dacă nu ia măsuri.

Sursă foto: Profimedia, Instagram

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