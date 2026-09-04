Doliu în lumea teatrului. Adriana Piteșteanu a murit la 90 de ani 

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Lumea teatrului românesc este în doliu. Adriana Piteșteanu, cunoscută ca actriță de teatru și film, dar și regizoare, a murit la vârsta de 90 de ani. Vestea morții sale a fost primită cu mare tristețe de către toți cei care au cunoscut-o.

Adriana Piteșteanu a murit

Adriana Piteșteanu a avut un rol important în formarea generațiilor de oameni de teatru. Ea a fost descrisă drept un observator al comportamentelor umane și un om cald.

„In memoriam ADRIANA PITEȘTEANU

28 august 1936 – 2 septembrie 2026

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Am aflat cu tristețe că ne-a părăsit doamna Adriana Piteșteanu, actriță de teatru și film, regizoare și pedagog extraordinar de teatru. Un fin observator al comportamentelor umane, un iscusit descoperitor al emoțiilor celor cu care intra în contact. Un om cald, plin de viață, care va rămâne în amintirea breslei teatrale românești”, începe anunțul făcut de UNITER într-o postare pe Facebook.

Va fi condusă pe ultimul drum

Cei care vor să îi aducă un ultim omagiu actriței o pot face pe 4 și 5 septembrie, la Biserica de pe Drumul Sării, nr. 119. Slujba de înmormântare va avea loc pe 5 septembrie, de la ora 11:00.

„Pentru cei care vor să își ia rămas-bun, o pot face astăzi, 4 septembrie, și mâine, 5 septembrie, la Biserica Răzoare (Drumul Sării, nr. 119), unde va avea loc și slujba de înmormântare, la ora 11.00.”

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Lumea teatrului este în doliu după dispariția Adrianei Piteșteanu. Oamenii care au cunoscut-o vorbesc despre imensa ei pasiune pentru teatru și pentru dragostea care le-a purtat-o celor pe care i-a îndrumat de-a lungul anilor.

„Nu sunt cuvinte destule pentru a o cuprinde. Irepetabilă și imensă. Mult a iubit și mult a oferit. Veșnica dumneaei pomenire… Rămâne în inimile tuturor celor care au avut onoarea de a-i fi dascăl…”

„Dumnezeu să o odihnească în pace și lumină!”

„Un profesor și un om minunat! Iubea infinit teatrul… Își iubea studenții! Odihnă veșnică în lumină!”

„Să o odihnească Dumnezeu în pace și lumină!”

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