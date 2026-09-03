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Dan Vîță, cunoscut jurnalist și poet din Tecuci, a încetat din viață miercuri dimineață, la vârsta de 60 de ani. Tragedia s-a petrecut în locuința sa, în urma unui infarct miocardic. Dispariția sa bruscă lasă un gol profund în presa și cultura locală, domeniu căruia i s-a dedicat cu pasiune timp de mai bine de trei decenii. Anunțul dureros a fost făcut public de reprezentanții Casei de Cultură din Tecuci, instituție în cadrul căreia își desfășura activitatea.

Treizeci de ani de activitate în presa locală

Născut la 23 decembrie 1965, Dan Vîță a absolvit Facultatea de Științe ale Comunicării și Relații Publice „Apollonia” din Iași și a rămas mereu devotat comunității sale. A fost o figură marcantă a presei din zona Galați-Tecuci încă din anii ’90, când a pus bazele publicației „Observator” (devenită ulterior „Observator T”). Membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, el a ocupat numeroase funcții în redacțiile locale, fiind recunoscut pentru rigoarea și profesionalismul său.

Un reper al vieții literare și culturale

Din anul 2016, jurnalistul a lucrat ca referent în cadrul Casei de Cultură din Tecuci, iar din 2017 a preluat conducerea Cenaclului literar „Calistrat Hogaș”, susținând activ autorii locali. Pe lângă activitatea gazdărească, poezia a reprezentat o altă mare pasiune a sa. A debutat în 1995 cu volumul „Însoțitorul meu, trupul” — premiat la Festivalul Național „Grigore Hagiu” —, continuând cu publicațiile „Dosar de beatificare” (2017) și „Erotezii” (2021).

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Trecerea sa în neființă a stârnit un val de regret printre colegi și prieteni, care au transmis mesaje de sprijin pentru familia îndoliată.

„Cu profundă tristețe vă anunțăm că astăzi, 2 septembrie 2026, a trecut la cele veșnice colegul nostru, poetul Dan Vîță, om al cuvântului și al sensibilității, un reper al vieții culturale tecucene. Plecarea sa lasă în urmă un gol dureros, dar și amintirea unui om care a slujit poezia cu discreție, pasiune și sinceritate. Colegii de la Casa de Cultură Tecuci transmit familiei îndoliate, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut sincere condolențe și întreaga lor compasiune. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au scris reprezentanții Casei de Cultură din Tecuci.

Comunitatea tecuseană își ia astfel rămas bun de la un om al condeiului care și-a pus amprenta asupra jurnalismului și literaturii din regiune.

Foto – Facebook

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