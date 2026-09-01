Clotilde Armand, condamnată la un an de închisoare, cu amânarea executării. De ce a fost găsită vinovată

Clotilde Armand, condamnată la un an de închisoare cu amânare
Clotilde Armand, fostul primar al Sectorului 1, se află în mijlocul unei controverse juridice care a captat atenția publicului. Recent, Judecătoria Sectorului 1 a decis, în primă instanță, să o condamne la un an de închisoare cu suspendare și la interdicția de a ocupa funcții publice timp de trei ani, după ce a fost găsită vinovată de „folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane”.
Decizia nu este definitivă, iar Clotilde Armand a anunțat deja că va face apel, potrivit Digi24.
Conform minutei instanței, pedeapsa de un an de închisoare a fost suspendată pe o perioadă de supraveghere de doi ani. În această perioadă, fostul edil trebuie să respecte măsurile impuse de instanță, altfel riscă să fie aplicată pedeapsa inițială.
„Dispune amânarea aplicării pedepsei de 1 an închisoare pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, ce se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri”, se precizează în documentul oficial.
Pe pagina sa de Facebook, Clotilde Armand a calificat decizia ca fiind rezultatul unei „hărțuiri politice” și a subliniat că va lupta pentru a-și dovedi nevinovăția în apel.
„Ani de zile, acest dosar a fost folosit ca armă politică. Am fost declarată «penală» de adversarii mei înainte să existe o hotărâre definitivă. Unii mă vedeau deja la pușcărie. Alții îmi anunțau sfârșitul carierei politice”, a scris aceasta.
De asemenea, Clotilde Armand a adus acuzații la adresa șefei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, sugerând că dosarul său a fost influențat politic. Ea a afirmat că „prima dată când a sunat Lia a fost la Sectorul 1” și a adăugat că „patru procurori s-au succedat în instrumentarea dosarului. Completul de judecată a fost schimbat peste noapte”.
Cazul împotriva fostului primar își are originea într-un raport al Agenției Naționale de Integritate (ANI) din noiembrie 2022. Documentul arăta că Armand ar fi fost în conflict de interese și incompatibilitate după ce s-a numit pe sine însăși manager al unui proiect finanțat din fonduri europene, derulat de Primăria Sectorului 1.
Potrivit ANI, aceasta a semnat cinci dispoziții care includeau numirea sa în funcția de manager și majorarea indemnizației lunare cu până la 30%.
Deși sentința în primă instanță a fost primită cu nemulțumire de Clotilde Armand, ea rămâne hotărâtă să-și apere numele.
„Nu a fost stabilit niciun prejudiciu și voi ataca hotărârea în apel”, a declarat fostul edil.