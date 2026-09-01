Clotilde Armand, condamnată la un an de închisoare, cu amânarea executării. De ce a fost găsită vinovată

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Clotilde Armand, fostul primar al Sectorului 1, a fost condamnată la un an de închisoare cu suspendare și la interdicția de a ocupa funcții publice timp de trei ani. Decizia nu este definitivă.

Clotilde Armand, condamnată la un an de închisoare cu amânare

Clotilde Armand, fostul primar al Sectorului 1, se află în mijlocul unei controverse juridice care a captat atenția publicului. Recent, Judecătoria Sectorului 1 a decis, în primă instanță, să o condamne la un an de închisoare cu suspendare și la interdicția de a ocupa funcții publice timp de trei ani, după ce a fost găsită vinovată de „folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane”.

Decizia nu este definitivă, iar Clotilde Armand a anunțat deja că va face apel, potrivit Digi24.

Conform minutei instanței, pedeapsa de un an de închisoare a fost suspendată pe o perioadă de supraveghere de doi ani. În această perioadă, fostul edil trebuie să respecte măsurile impuse de instanță, altfel riscă să fie aplicată pedeapsa inițială.

„Dispune amânarea aplicării pedepsei de 1 an închisoare pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, ce se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri”, se precizează în documentul oficial.

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Reacția fostului primar

Pe pagina sa de Facebook, Clotilde Armand a calificat decizia ca fiind rezultatul unei „hărțuiri politice” și a subliniat că va lupta pentru a-și dovedi nevinovăția în apel.

„Ani de zile, acest dosar a fost folosit ca armă politică. Am fost declarată «penală» de adversarii mei înainte să existe o hotărâre definitivă. Unii mă vedeau deja la pușcărie. Alții îmi anunțau sfârșitul carierei politice”, a scris aceasta.

De asemenea, Clotilde Armand a adus acuzații la adresa șefei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, sugerând că dosarul său a fost influențat politic. Ea a afirmat că „prima dată când a sunat Lia a fost la Sectorul 1” și a adăugat că „patru procurori s-au succedat în instrumentarea dosarului. Completul de judecată a fost schimbat peste noapte”.

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Originea dosarului

Cazul împotriva fostului primar își are originea într-un raport al Agenției Naționale de Integritate (ANI) din noiembrie 2022. Documentul arăta că Armand ar fi fost în conflict de interese și incompatibilitate după ce s-a numit pe sine însăși manager al unui proiect finanțat din fonduri europene, derulat de Primăria Sectorului 1.

Potrivit ANI, aceasta a semnat cinci dispoziții care includeau numirea sa în funcția de manager și majorarea indemnizației lunare cu până la 30%.

Deși sentința în primă instanță a fost primită cu nemulțumire de Clotilde Armand, ea rămâne hotărâtă să-și apere numele.

„Nu a fost stabilit niciun prejudiciu și voi ataca hotărârea în apel”, a declarat fostul edil.

Sursă foto: Profimedia

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