Avocatul familiei Andei, primele declarații după ce Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață: „Familia trăiește temeri intense”

Tribunalul Mureș l-a condamnat în lipsă pe Emil Gânj, unul dintre cei mai căutați fugari din România, la detenție pe viață. Acuzat de crimă calificată și incendiere, el rămâne de negăsit de aproape un an. Adrian Cuculis, avocatul familiei Andei, fata ucisă de Gânj, a făcut primele declarații și spune că părinții fetei trăiesc în continuare în teroare.

Adrian Cuculis, primele declarații după condamnarea lui Emil Gânj

Un destin frânt și o condamnare care ridică întrebări: cazul Emil Gânj continuă să șocheze România. Tribunalul Mureș a decis recent condamnarea la detenție pe viață a bărbatului acuzat de uciderea fostei sale partenere, Anda Maria Gyurca, și incendierea locuinței acesteia – un verdict pronunțat în lipsa inculpatului, care rămâne de negăsit de aproape un an.

Procurorii îl descriu pe Emil Gânj drept unul dintre cei mai periculoși fugari din România, iar cazul său este emblematic pentru lacunele sistemului de justiție.

Deși procesul s-a încheiat, familia victimei trăiește cu teama unei posibile reîntoarceri a acestuia.

„Deși nici până în momentul de față acesta nu a fost identificat de către autoritățile din România, mandatul de punere în executare va deveni definitiv doar după etapa apelului sau expirarea termenului pentru depunerea acestei căi de atac. Peste cinci sute de mii de euro au fost dispuse ca despăgubiri morale pentru familie”, a declarat avocatul familiei Andei, Adrian Cuculis.

Detalii cutremurătoare ale atacului

În dimineața zilei de 8 iulie 2025, tragedia s-a declanșat în Miheșu de Câmpie. Emil Gânj ar fi intrat înarmat cu un topor în locuința fostei sale partenere, unde aceasta s-a ascuns într-un dulap.

Camerele de supraveghere montate de victimă au surprins momentele de teroare. Bărbatul a spart geamurile și ușile, căutând-o prin casă, înainte să lovească mobilul în care se ascunsese. Legiștii au stabilit că Anda Gyurca a murit din cauza loviturilor la cap înainte ca locuința să fie incendiată.

Unul dintre cele mai controversate momente din proces este dialogul dintre mama victimei și operatorii 112. Femeia fugise la vecini împreună cu ceilalți membri ai familiei, strigând disperată că Emil Gânj a intrat înarmat în locuință și a dat foc casei.

Replica dispecerului a devenit virală: „N-o ieșit din dulap… Dapăi, bun, și du-te și scoate-o afară, dacă arde casa”. Familia victimei consideră că acest răspuns reflectă lipsa de implicare a autorităților, asemănător erorilor din Cazul Caracal.

Emil Gânj și Anda Gyurca, o relație marcată de violență

Relația dintre Anda Gyurca și Emil Gânj a fost tensionată încă de la început. În 2024, tânăra a obținut primul ordin de protecție după ce l-a acuzat că a bătut-o și a amenințat-o cu moartea. Totuși, și-a retras plângerea ulterior, reluând relația.

În 2025, conflictul a escaladat: Gânj ar fi incendiat o dată casa victimei și ar fi răpit-o. Cu câteva zile înainte de crimă, Anda Gyurca își acoperise tatuajul cu numele lui Emil și postase imagini pe TikTok alături de familie, detalii care ar fi putut declanșa furia agresorului.

Emil Gânj nu era la prima confruntare cu legea. Prima condamnare a venit pentru act sexual cu un minor, iar ulterior a fost condamnat pentru o altă crimă violentă.

Deși pedeapsa cumulată depășea 15 ani de închisoare, el a fost eliberat condiționat în 2020. Martorii din proces au descris un comportament posesiv și violent, care a culminat cu tragedia din 2025.

La aproape un an de la crimă, Emil Gânj rămâne unul dintre cei mai căutați fugari din România.

