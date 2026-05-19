Schimbări la Evaluarea Națională. Anunțul ministrului Educației pentru elevi. „Este nevoie!” Cum se va face admiterea la liceu

Examenul de Evaluare Națională ar putea suferi modificări radicale în perioada următoare, conform strategiei analizate de Ministerul Educației. Ministrul Mihai Dimian a anunțat că instituția pe care o conduce pregătește o reformă profundă, cu scopul de a contura mult mai clar profilul fiecărui elev în parte.

Printre cele mai importante scenarii luate în calcul se numără introducerea unor noi materii de examen, dar și schimbarea formulei de admitere la liceu, prin readucerea în calcul a mediilor din anii anteriori. Până la implementarea acestor măsuri, oficialul le-a transmis elevilor care susțin examenul în 2026 un mesaj simplu: „să învețe”.

Discrepanțe uriașe între notele de la clasă și cele de la examen

Principalul motiv care a declanșat această inițiativă este diferența izbitoare dintre notele primite de elevi în timpul anului școlar și cele obținute la examenele naționale. Ministrul a explicat că actualul sistem de notare de pe parcursul gimnaziului nu reflectă o realitate uniformă la nivelul țării, existând cazuri în care diferențele ajung chiar și la trei puncte.

„Este nevoie la un moment dat să vedem nivelul la care se află elevii noștri într-un mod standardizat, într-un mod uniform, pentru că dacă v-ați uitat la rezultatele evaluărilor, comparativ cu mediile anuale, există diferențe mari. Uneori chiar de trei puncte.

Drept urmare, pare că notele pe care le acordăm și mediile pe care le închidem la finalul anului nu sunt standardizate la nivel național și lucrăm în acest moment la o reformă a standardelor, astfel încât o medie cinci dintr-o anumită localitate sau dintr-o anumită școală să reprezinte aproximativ același lucru cu o medie cinci din altă școală”, a declarat Mihai Dimian, citat de româniatv.net.

Cum ar putea arăta noua admitere la liceu

În viziunea Ministerului Educației, evaluarea bazată doar pe două discipline (Limba Română și Matematica) este insuficientă pentru a determina viitorul profesional sau specializarea potrivită pentru un adolescent. Totuși, reintroducerea mediilor din gimnaziu în calculul pentru admitere depinde în totalitate de uniformizarea sistemului de notare.

„Dacă atunci când ne uităm și vedem că un elev a luat nota doi la Evaluarea Națională și el până atunci în fiecare clasă a luat media cinci sau chiar mai mult, înseamnă că există o problemă a evaluării pe parcurs. Pe de altă parte, dacă acest sistem se standardizează pe parcursul anilor, atunci și admiterea în liceu poate lua în calcul nu doar media la evaluare națională, ci și o medie de clasa a 8-a, clasa a 7-a sau să iei în calcul mai multe discipline.

Dacă vorbim despre viitorul unui copil, poate că a-l evalua doar la două discipline nu reprezintă un profil al elevului pentru o anumită specializare sau pentru un anumit viitor profesional”, a detaliat ministrul.

Explicații privind complexitatea și structura testelor

În contextul în care au apărut dezbateri publice privind numărul mare de exerciții pe care elevii le au de rezolvat, în special la testările claselor mai mici, Mihai Dimian a ținut să precizeze că numărul cerințelor nu reflectă neapărat o dificultate crescută. El a dat asigurări că testele românești sunt evaluate riguros de experți și sunt permanent raportate la standardele și testările internaționale.

„Se compară un exercițiu de anul ăsta cu un exercițiu de anul trecut, dar au o complexitate diferită. Deci trebuie făcută o analiză globală și vă asigur că aceste teste sunt totuși standardizate de către comisia de experți, inclusiv prin evaluările pe care le facem la nivel internațional.

Pe lângă testele PISA, care sunt cunoscute de toată lumea, noi am realizat în acești ani mai multe teste și la clase intermediare, deci nu doar la 14-15 ani. Drept urmare, văzând și rezultatele de la aceste teste, încercăm să îmbunătățim evaluarea pe care o facem pe parcursul anilor”, a concluzionat șeful de la Educație.

