Cine este Delia Velculescu, femeia pe care Nicușor Dan și-ar dori-o premier. Lucrează de mai mulți ani la FMI este supranumită „Doamna de Fier”

Delia Velculescu, economist FMI, ar putea fi propunerea de premier tehnocrat a președintelui Nicușor Dan, după demiterea prin moțiune de cenzură a Guvernului condus de Ilie Bolojan. Aceasta a fost supranumită „Doamna de Fier”, după ce a luat parte la negocierile purtate în Cipru și Grecia.
Supranumită de presa elenă „Doamna Draculescu” sau „Doamna de Fier”, Delia Velculescu este un nume de referință în mediul financiar internațional, aceasta având o carieră de succes în cadrul FMI.
Aceasta s-a specializat în Statele Unite, unde a obținut diploma de masters, cât și pe cea de doctorat, la Universitatea John Hopkins. Imediat după finalizarea studiilor doctorale, ea s-a alăturat Fondului Monetar Internațional.
Delia Velculescu a activat, încă din 2008, în cadrul Departamentului European al Fondului, unde s-a implicat direct în gestionarea programelor financiare destinate mai multor țări, printre care Islanda, Cipru și Grecia.
În 2015, românca a fost desemnată de FMI să conducă echipa trimisă la Atena pentru a negocia programul economic cu guvernul elen și partenerii europeni, pe fondul crizei economice din Grecia.
Atunci, jurnaliștii greci au numit-o „veterană” a gestionării crizelor datorită rolului avut în salvarea financiară a Ciprului. De asemenea, aceștia au subliniat experiența ei de peste 10 ani în cadrul FMI.