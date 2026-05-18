Cine este Delia Velculescu, femeia pe care Nicușor Dan și-ar dori-o premier. Lucrează de mai mulți ani la FMI este supranumită „Doamna de Fier”

Delia Velculescu, economist FMI, ar putea fi propunerea de premier tehnocrat a președintelui Nicușor Dan, după demiterea prin moțiune de cenzură a Guvernului condus de Ilie Bolojan. Aceasta a fost supranumită „Doamna de Fier”, după ce a luat parte la negocierile purtate în Cipru și Grecia.

Cine este Delia Velculescu

Delia Velculescu s-a născut în 1975 la Sibiu, iar în anul 1993 a fost șefă de promoție a Colegiului „Gheorghe Lazăr”.

„Delia, fără a fi genul de copil tocilar, a ştiut tot timpul ce îşi doreşte şi a reuşit ce şi-a propus”, a spus fosta ei dirigintă, Marcela Pripiș, citată de Libertatea.

Aceasta a dezvăluit că Delia Velculescu participa la Clubul Olimpicilor la Fizică, unde l-au fi avut printre meditatori pe fostul preşedinte al României, Klaus Iohannis.

Supranumită de presa elenă „Doamna Draculescu” sau „Doamna de Fier”, Delia Velculescu este un nume de referință în mediul financiar internațional, aceasta având o carieră de succes în cadrul FMI.

Aceasta s-a specializat în Statele Unite, unde a obținut diploma de masters, cât și pe cea de doctorat, la Universitatea John Hopkins. Imediat după finalizarea studiilor doctorale, ea s-a alăturat Fondului Monetar Internațional.

Delia Velculescu este stabilită în SUA alături de soțul ei, un renumit oncolog de origine română, propus în 2012 la Premiul Nobel pentru Medicină.

Rolul avut în salvarea financiară a Ciprului

Delia Velculescu a activat, încă din 2008, în cadrul Departamentului European al Fondului, unde s-a implicat direct în gestionarea programelor financiare destinate mai multor țări, printre care Islanda, Cipru și Grecia.

În 2015, românca a fost desemnată de FMI să conducă echipa trimisă la Atena pentru a negocia programul economic cu guvernul elen și partenerii europeni, pe fondul crizei economice din Grecia.

Atunci, jurnaliștii greci au numit-o „veterană” a gestionării crizelor datorită rolului avut în salvarea financiară a Ciprului. De asemenea, aceștia au subliniat experiența ei de peste 10 ani în cadrul FMI.

În Cipru, Delia Velculescu a dat dovadă de o fermitate de nezdruncinat, implicarea sa în acea țară vizând reforme dure, precum privatizări și restructurarea sectorului bancar.

La momentul respectiv, The Guardian a caracterizat-o ca fiind 1serioasă și dedicată”, ajungând să fie recunoscută internațional ca Doamna de Fier” a negocierilor din Grecia și Cipru.

Mai apoi, Delia Velculescu a fost numită șefa misiunii FMI în Africa de Sud.

În România, numele ei a stârnit interes după ce a fost vehiculată, pe surse, ca o posibilă variantă pentru șefia unui guvern tehnocrat.

Acum, potrivit unor surse Gândul, Delia Velculescu ar urma să fie propusă de președintele Nicușor Dan ca prim-ministru al României.

Sursă foto: Profimedia

