Un primar din Ialomița s-a dat singur în judecată. Ce speră să obțină Marian Trâmbițașu

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Marian Trâmbițașu, primarul comunei Grindu, județul Ialomița, a intentat un proces împotriva propriei instituții. Acesta spune că a luat această decizie nu doar pentru binele lui, ci pentru al tuturor angajaților instituției.

Un primar din Ialomița s-a dat în judecată

Marian Trâmbițașu, primarul comunei Grindu din județul Ialomița, a devenit subiect de discuție națională după ce a decis să se dea singur în judecată pentru a obține o majorare salarială. Gestul său neobișnuit a atras atenția asupra unei probleme mai ample, care vizează toate salariile din primărie.

Primarul figurează în dosarul de la Tribunalul Ialomița atât ca reclamant, cât și ca pârât. În calitate de cetățean al comunei Grindu, a dat în judecată instituția pe care o conduce, pentru a obține actualizarea salariului său în funcție de creșterea salariului minim pe economie din 2026.

În 2024, Marian Trâmbițașu a primit deja o majorare salarială, ajungând de la 8.320 de lei la 9.660 de lei pe lună. Totuși, el consideră că această ajustare nu reflectă creșterile economice recente și impactează veniturile tuturor angajaților din primărie.

„Salariile funcționarilor depind de salariul primarului. Noi avem salariile indexate în momentul de față din anul 2019. Deci este un proces colectiv, primăria a inițiat un proces în instanță și dă în judecată ca să indexeze salariul pe un salariu minim pe economie în momentul de față”, a declarat Trâmbițașu pentru Observator.

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Marian Trâmbițașu, susținut de oamenii din comună

În ciuda controverselor, Marian Trâmbițașu se bucură de sprijinul locuitorilor din Grindu. Aflat la al doilea mandat, primarul a câștigat respectul comunității prin inițiativele sale.

„Îi place să aibă comuna ca lumea și a făcut multe și pentru oameni”, afirmă o localnică.

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„A crescut aici”, adaugă un alt sătean, care îl descrie drept „un om bun și liniștit”.

Dacă instanța îi va da câștig de cauză, nu doar salariul lui Marian Trâmbițașu va fi majorat, ci și cel al viceprimarului și al celorlalți opt funcționari publici din primărie. Prin acest demers, edilul speră să rezolve o problemă care afectează întreaga administrație locală, nu doar venitul său personal.

„Este pentru binele tuturor angajaților”, a subliniat el.

Sursă foto: Facebook

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